MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Formula 1 Azerbaigian: Russell torna alla vittoria con una prova magistrale, beffato Verstappen

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 26 settembre 2026 alle 15:16
Russell
Seguici su Google News
George Russell conquista il GP d'Azerbaigian ed è il suo terzo trionfo in stagione ed è l'ottavo nella sua carriera in Formula 1. Il britannico ha condotto una gara impeccabile, ogni ostacolo che la pista di Baku gli ha messo di fronte, è stato superato con freddezza.
Russell non vinceva dal GP d'Austria di fine giugno. La gara di George è stata perfetta, prima della Safety e anche dopo, quando ha mostrato una lucidità impeccabile nel mantenere dietro un Max Verstappen che ha provato a ricucire il gap e passarlo. Bravissimo il Lord alla ripartenza, quando ha beffato l'olandese nell'accelerare prima del tempo e quindi non creando elastico come di solito si fa. Impeccabile anche nel corso dell'ultimo giro, quando Valteri Bottas è andato a muro. Con la doppia bandiera gialla esposta Max gli si era rifatto sotto, ma Russell è stato glaciale. Al britannico serviva una prestazione così convincente per recuperare terreno nel mondiale e grande fiducia nelle sue possibilità: così è stato.

 Antonelli risale alquinto 

Verstappen scattato ottavo ha fatto una gara tutto cuore, portandosi sin da subito nelle zone da podio, poi ha provato a superare Russell. Questa volta non è riuscito nella magia, non solo per la differenza tra la Red Bull e la Mercedes, ma anche per via della prova magistrale di Russell. Terzo al rientro un favoloso Isack Hadjar. Hadjar ha seguito il compagno quasi intimorito nel passarlo, per poi si è preso il podio con un super sorpasso su Oscar Piastri, andato lungo tanto da scivolare in quattordicesima posizione. Il franco-algerino non poteva rientrare meglio dall'infortunio, mentre Charles Leclerc ha chiuso soltanto quarto. Il monegasco scattato dalla prima fila ha pagato una prima parte non semplice per le due Ferrari.
Undici sono state le posizioni finali recuperate da Andrea Kimi Antonelli che ha sfruttato alla perfezione la sua Mercedes. Questa volta è stato più cauto, dato che si trovava in Azerbaigian e non a Monza, ma era importante concludere a punti. Lewis Hamilton chiude sesto dopo una prova incolore e molto in ritardo rispetto anche al compagno. Ottima settima piazza per Avid Lindbland con la Racing Bulls che beffa al fotofinish Esteban Ocon con la Haas. Nona piazza per l'altra Haas di Olivier Bearman e chiude la zona punti Carlos Sainz con la Williams.

Colapinto che errore!

Nel corso del 31esimo giroè finito muro Alexander Albon con la sua Williams facendo uscire la Safety Car, il thailandese è andato dritto perdendo il controllo della sua vettura. La direzione fa uscire la Safety Car per cinque giri e alla ripartenza Franco Colapinto ha comesso un errore enorme: sbagliando il punto di frenata, ha preso in pieno il compagno Pierre Gasly che a sua volta ha travolto Lando Norris. Gara finita in anticipo per due Alpine e la McLaren e nuovo intervento della Safety. Ancora peggio è andata all'Aston Martin con le vetture di Stroll e Alonso fuori gara nella prima parte del GP.

Arrivo del GP di Azerbaigian

Arrivo

Leggi anche

F1, Baku shock: Russell leader delle libere, Ferrari a oltre un secondoF1, Baku shock: Russell leader delle libere, Ferrari a oltre un secondo
Formula 1: il fiasco MadRing e il GP più noioso di sempreFormula 1: il fiasco MadRing e il GP più noioso di sempre
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Foto: Formula 1
George Russell

diRiccardo Ventura

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Russelll
Formula 1

Formula 1 Azerbaigian: Russell un'artista sulla pista di Baku è Pole, Antonelli che succede?

25 settembre 2026
Baku
Formula 1

F1, Baku shock: Russell leader delle libere, Ferrari a oltre un secondo

24 settembre 2026
Baku
Formula 1

Formula 1: Occhio all'anticipo in Azerbaigian, orari TV e streaming del prossimo GP

21 settembre 2026

Altre notizie

Nicolò Bulega guida la Ducati nella Gara 1 Superbike al Cremona Circuit

Mondiale SBK 2026, round Cremona: la classifica piloti aggiornata dopo Gara 1

Superbike
Superbike Cremoni: Iker Lecuona trionfa in gara 1

SBK Cremona: Lecuona sbanca gara 1, per Bulega la festa è rimandata

Superbike
Supersport Cremona: Jeremy Alcoba vince gara 1

Supersport Cremona: Kawasaki gonfia il petto, Jeremy Alcoba chiude le porte in gara 1

In Pista
Senna Agius e Manu Gonzalez piloti Intact GP Moto2

Manu Gonzalez fuori dalla MotoGP: il team Tech3 spiega perché ha scelto Senna Agius

MotoGP
pavoni-polato-motocross

Piccole Fontanesi crescono? Chi sono Chantal Pavoni e Cecilia Polato, wild card nel Mondiale WMX

Motocross

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini senza filtri: "Non funzionava nulla"

MotoGP
Pedro Acosta

Pedro Acosta: KTM ha commesso un grave errore

MotoGP
Superbike Cremona: Iker Lecuona il più veloce del venerdi

SBK Cremona: Nicolò Bulega due cadute in un giorno, che succede?

Superbike
Superbike Cremona: Alberto Surra chiude le libere con il record

SBK Cremona: Bulega ha perso la strada, ora Surra è da record

Superbike
Iker Lecuona guida la Ducati Panigale V4 R nelle prove libere Superbike a Cremona

Bulega arrabbiato, Lecuona raggiante: "Questa è la Ducati che voglio"

Superbike
Privacy and cookie settings

Loading