Formula 1 Azerbaigian: Russell torna alla vittoria con una prova magistrale, beffato Verstappen

George Russell conquista il GP d'Azerbaigian ed è il suo terzo trionfo in stagione ed è l'ottavo nella sua carriera in Formula 1. Il britannico ha condotto una gara impeccabile, ogni ostacolo che la pista di Baku gli ha messo di fronte, è stato superato con freddezza.

Russell non vinceva dal GP d'Austria di fine giugno. La gara di George è stata perfetta, prima della Safety e anche dopo, quando ha mostrato una lucidità impeccabile nel mantenere dietro un Max Verstappen che ha provato a ricucire il gap e passarlo. Bravissimo il Lord alla ripartenza, quando ha beffato l'olandese nell'accelerare prima del tempo e quindi non creando elastico come di solito si fa. Impeccabile anche nel corso dell'ultimo giro, quando Valteri Bottas è andato a muro. Con la doppia bandiera gialla esposta Max gli si era rifatto sotto, ma Russell è stato glaciale. Al britannico serviva una prestazione così convincente per recuperare terreno nel mondiale e grande fiducia nelle sue possibilità: così è stato.

Antonelli risale alquinto

Verstappen scattato ottavo ha fatto una gara tutto cuore, portandosi sin da subito nelle zone da podio, poi ha provato a superare Russell. Questa volta non è riuscito nella magia, non solo per la differenza tra la Red Bull e la Mercedes, ma anche per via della prova magistrale di Russell. Terzo al rientro un favoloso Isack Hadjar. Hadjar ha seguito il compagno quasi intimorito nel passarlo, per poi si è preso il podio con un super sorpasso su Oscar Piastri, andato lungo tanto da scivolare in quattordicesima posizione. Il franco-algerino non poteva rientrare meglio dall'infortunio, mentre Charles Leclerc ha chiuso soltanto quarto. Il monegasco scattato dalla prima fila ha pagato una prima parte non semplice per le due Ferrari.

Undici sono state le posizioni finali recuperate da Andrea Kimi Antonelli che ha sfruttato alla perfezione la sua Mercedes. Questa volta è stato più cauto, dato che si trovava in Azerbaigian e non a Monza, ma era importante concludere a punti. Lewis Hamilton chiude sesto dopo una prova incolore e molto in ritardo rispetto anche al compagno. Ottima settima piazza per Avid Lindbland con la Racing Bulls che beffa al fotofinish Esteban Ocon con la Haas. Nona piazza per l'altra Haas di Olivier Bearman e chiude la zona punti Carlos Sainz con la Williams.

Colapinto che errore!

Nel corso del 31esimo giroè finito muro Alexander Albon con la sua Williams facendo uscire la Safety Car, il thailandese è andato dritto perdendo il controllo della sua vettura. La direzione fa uscire la Safety Car per cinque giri e alla ripartenza Franco Colapinto ha comesso un errore enorme: sbagliando il punto di frenata, ha preso in pieno il compagno Pierre Gasly che a sua volta ha travolto Lando Norris. Gara finita in anticipo per due Alpine e la McLaren e nuovo intervento della Safety. Ancora peggio è andata all'Aston Martin con le vetture di Stroll e Alonso fuori gara nella prima parte del GP.

Arrivo del GP di Azerbaigian

Foto: Formula 1