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SBK Cremona: Bulega si sveglia ma la pole se la prende Lecuona

Superbike
di Paolo Gozzi
sabato, 26 settembre 2026 alle 11:07
Superbike Cremona: Iker Lecuona centra la pole
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E' stata una Superpole con il batticuore ma quando la polvere si è posata, tutto è riapparso nella sua normalità: Nicolò Bulega risorge da prove problematiche e agguanta la prima fila. La pole se la prende però uno scatenato Iker Lacuona, con record sbriciolato: 1'27"253.
Si tratta secondo centro in qualifica per lo spagnolo, che aveva battezzato la serie nel 2022 a Barcellona con la Honda. In questa vigilia cremonese Iker Lecuona è apparso in forma smagliante, sciorindando un passo sensazionale. Bulega vuole festeggiare il Mondiale dal gradino più alto del podio, ma contro un avversario così dovrà prendersi parecchi rischi.

Surra il terzo incomodo

In prima fila coi due galli Ducati ufficiale ci sarà un formidabile Alberto Surra. Al debutto nel Mondiale e dopo appena nove round disputati il pilotino di Motocorsa è pronto per salire per la prima volta sul podio. "Ci vorranno un paio d'anni" ripeteva fino a poco fa il suo mentore Lorenzo Mauri, proprietario della formazione lecchese. Surra però è pronto ad anticipare i tempi. La qualifica è stata parecchio burrascosa, con tempi cancellati (anche il primo tentativo di Bulega) e numerosi incidenti. Ma alla bandiera a scacchi riecco il solito, immancabile trenino ducatista con sei Panigale V4 davanti a tuttti: in seconda fila infatti ci sono Sam Lowes, Yari Montella e Lorenzo Baldassrri, in odore di conferma 2027 con Go Eleven.
Alberto Surra, 22 anni: corre con la Ducati Motocorsa (Ph. Dani Guazzetti)

Petrucci sconsolato 

Ad aprire la serie delle scivolate è stato Jake Dixon, che aveva impressionato nelle libere (con gomma da qualifica...) ma quando contava ha mandato tutto in fumo. Nel secondo tentativo, con la CBR-RR rappezzata a tempo di record dai tecnici Honda, si è arenato in 18° posizione, dietro al compagno Somkiat Chantra. Nella lunga lista di piloti delusi spicca il nome eccellente di Danilo Petrucci, che qui a Cremona due anni fa con la Ducati Barni le aveva vinte tutte e tre. Adesso, ai titoli di coda con BMW e dopo un serio infortunio nella fase estiva del Mondiale, è scomparso dai radar: 19°. Caduti senza conseguenze anche Andrea Locatelli, Alex Lowes e Mattia Rato.

Bulega oggi è Mondiale se...

Nicolò Bulega festeggerebbe il titolo iridato al termine di gara 1 se riuscirà a guadagnare ulteriori 15 punti su Iker Lecuona. Per esempio: se vince, con il diretto avversario da sesto classificato in giù. Ricordiamo che dopo Cremona restano due round: a Estoril (Portigallo) il 10-11 ottobre e la settimana successiva a Jerez (Spagna).
Foto: Dani Guazzetti
Superbike Cremona: classifica Superpole
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