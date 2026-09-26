MotoGP, Superbike e 8 ore di Suzuka: Somkiat Chantra uno e trino è nella storia Honda HRC

Somkiat Chantra ha concluso le prime due sessioni di prove libere del Mondiale Superbike a Cremona in diciannovesima e quattordicesima posizione. Un po' meglio del solito, tenendosi dietro anche nomi illustrissimi di squadre ufficiali, ma fa sicuramente specie considerare il fatto che tra pochi giorni prenderà il primo volo aereo per il Giappone al fine di correre in MotoGP a Motegi con l'investitura di portacolori Honda HRC. Tra l'altro, entrando in una ristretta cerchia di eletti che hanno corso con il team Factory Honda nei principali tre campionati (MotoGP, Superbike, Endurance) del mondo di motociclismo.

SULLE DITA DI UNA MANO

'Kong' ci è riuscito addirittura nello stesso anno: Superbike da titolare, MotoGP da sostituto, 8 ore di Suzuka da "panchinato" (vincendo, tuttavia). I suoi illustri predecessori, come nel caso di Jonathan Rea, Tadayuki Okada o Takuma Aoki, lo hanno fatto in diverse fasi delle loro rispettive carriere, incontrando alterne fortune.

L'IMPORTANZA DELLA THAILANDIA

Chantra era stato fatto fuori dalla MotoGP al termine di un difficile 2025 dove aveva iniziato benino, proseguendo malissimo tra problemi di sindrome compartimentale e, semplicemente, il fatto che non fosse pronto per un programma sportivo più grande di lui. Adesso ci riprova passando dalla porta principale di Honda HRC, per quanto da sostituto di Joan Mir. Riaffermando come Somkiat nei piani Honda resta una pedina preziosissima, anche per finalità commerciali. In Thailandia il 32 % della popolazione (e parliamo di 71 milioni di abitanti) possiede una due ruote a motore, prevalentemente scooter/cub, con Honda che ci fa degli affari d'oro da tempo. Mercato importantissimo, mai trascurato anche sul piano sportivo: dopo aver prodotto il primo pilota thai a correre in MotoGP (Chantra, appunto), adesso alcuni aspiranti tecnici e meccanici della Thailandia hanno iniziato a maturare esperienze nei team Honda monitorati da HRC in Giappone. Questo per far entrare le moto ed il motociclismo nel "sistema" e nella quotidianità della nazione sempre più.

IN GARA CON ALTRI PANCHINATI

Somkiat Chantra resta in ogni caso il primo motociclista thailandese ad aver corso in MotoGP, aver vinto uno (anzi, 2) Gran Premi nel motomondiale e persino la 8 ore di Suzuka. Senza mai salire in sella a gara in corso, per quanto in buona compagnia: a Motegi, nella griglia di partenza della MotoGP, condividerà questo curioso precedente con Takaaki Nakagami (vinse così con HARC-PRO Honda la 8 ore nel 2010) e Toprak Razgatlioglu ("panchinato" da Kawasaki KRT nella trionfale edizione 2019).