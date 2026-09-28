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Trionfo EWC e Moto2, ora il Mondiale: il periodo stellare di Milan Pawelec

In Pista
di Diana Tamantini
lunedì, 28 settembre 2026 alle 16:27
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Successi e soddisfazioni in sequenza: Milan Pawelec continua a festeggiare, ora il premio è un nuovo GP nel Mondiale Moto2.
Uno storico titolo FIM EWC, il secondo titolo Moto2, ora una nuova occasione nel Mondiale. Settimane incredibili per Milan Pawelec non potrebbe festeggiare meglio sia il successo al Mondiale di resistenza che la recentissima soddisfazione giunta proprio ieri ad Aragon, quando ha definitivamente chiuso i conti nel MotoJunior e dato il via alla festa. Si vocifera che potrebbe arrivare un contratto per il salto mondiale a tempo pieno, al momento non confermato, come invece è la sua presenza a Motegi con Red Bull KTM Ajo al posto dell'infortunato Collin Veijer, appena operato e chiaramente costretto allo stop forzato per rimettersi. Non è la prima occasione mondiale per Pawelec: ha debuttato nel 2025 a Brno, l'abbiamo rivisto quest'anno per tre round con Italjet Gresini al posto dell'infortunato Alonso Lopez.
Vittoria nel FIM EWC 2026, classe Superstock, con Wójcik Racing Team
Vittoria nel FIM EWC 2026, classe Superstock, con Wójcik Racing Team

Il 2026 da urlo di Milan Pawelec

Un periodo davvero incredibile per il giovane polacco, che non ha avuto ancora tempo di festeggiare ma sicuramente sta vivendo il suo momento migliore. La sua presenza nella classe Superstock del Mondiale Endurance non è certo una novità, da tempo è parte della squadra polacca Wójcik Racing Team e con ottimi risultati, fino al traguardo storico arrivato in questo 2026. La Honda #77 guidata da Pawelec, Mateusz Molik, Jordi Torres e Hector Garzo (durante la stagione anche da Oscar Gutierrez e Gabriele Giannini) ha vinto il Bol d'Or, assicurandosi così anche il titolo mondiale di categoria.
In pochi giorni Milan Pawelec è corso ad Aragon, lasciando le gare di durata per la velocità: lo attendeva la KALEX di AGR Team per il penultimo round del MotoJunior 2026 ad Aragon, primo potenziale match point per il secondo titolo europeo Moto2 dopo quello dell'anno scorso al debutto di categoria. Dopo la delusione in Gara 1, con un'evidente fumata bianca dal moto che ha messo fine alla sua gara, ecco il netto riscatto in Gara 2, con il trionfo che è valso il campionato. Di nuovo però non ha troppo tempo per festeggiare, come premio c'è il GP mondiale a Motegi che lo aspetta!

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diDiana Tamantini

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