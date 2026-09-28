Finalmente Viñales, semaforo verde per il ritorno in MotoGP

Maverick Vinales torna a competere in MotoGP: il rientro in questo GP in Giappone, archiviate le complicazioni alla spalla.

Maverick Vinales finalmente tornerà a competere in MotoGP in occasione del "Non sono ancora al 100%, ma sono sulla strada giusta e mi sento pronto a fare questo passo successivo" ha commentato Vinales. "A Motegi si tratterà di costruire le cose gradualmente, capire a che punto sono fisicamente e ritrovare il feeling con la moto". Vi domandavate che fine avesse fatto? Rieccolo:finalmente tornerà a competere in MotoGP in occasione del Gran Premio del Giappone del prossimo weekend. Un lungo stop per il pilota KTM Tech3, incappato in inattese complicazioni alla spalla infortunata nel GP del Sachsenring dell'anno scorso. Ora la situazione è decisamente migliorata e finalmente è arrivato il via libera medico per tornare a correre nel Motomondiale. Almeno fino alla fine dell'anno, per le sue ultime gare prima del saluto sia alla squadra che alla MotoGP.ha commentato Vinales.

La nota ufficiale KTM Tech3

Lo spagnolo è assente dal Gran Premio di Germania di luglio, a causa di persistenti complicazioni legate al precedente infortunio alla spalla. Dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico correttivo all'inizio di quest'anno, Viñales si è concentrato sul suo programma di riabilitazione insieme al suo team medico, a KTM e a Tech3. A seguito di ulteriori valutazioni mediche e di idoneità fisica presso l'Athlete Performance Centre (APC) della Red Bull, Viñales ha ricevuto l'autorizzazione a tornare in gara e si unirà nuovamente a Enea Bastianini nel box Tech3 al Mobility Resort Motegi per il sedicesimo round del Campionato del Mondo MotoGP 2026.

Il ritorno in Giappone arriva dopo diverse gare ai margini, durante le quali il collaudatore e pilota di riserva della KTM, Pol Espargaró, ha sostituito Viñales a Silverstone, Aragon, Misano e in Austria. Viñales ha continuato a lavorare per il suo rientro durante questo periodo, e ora il suo ritorno è confermato per la prima gara della stagione all'estero. Con il ritorno di Viñales al fianco di Bastianini, il team Tech3 potrà contare ancora una volta sulla sua formazione completa di piloti MotoGP, in vista delle fasi finali del campionato 2026.