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MotoGP Giappone: Marquez super Sprint, e che Moreira! La classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
Marc Marquez guida la Ducati MotoGP nella Sprint Race a Motegi
MotoGP Giappone: Marc Marquez trionfa nella Sprint a Motegi
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Ducati batte Aprilia con il campione in carica, Moreira sul podio dopo le penalità a Martin e Bastianini. Bezzecchi sbaglia gomma.
Marc Marquez fulmina Jorge Martin alla partenza e poi trionfa nella Sprint MotoGP del Gran Premio del Giappone. Il pilota Ducati ha poi gestito alla perfezione la sua gara, non rendendosi mai attaccabile dal rivale Aprilia. Adesso la distanza tra loro due in classifica generale è di solo 7 punti.

Martin e Bastianini penalizzati, Moreira esulta. Bezzecchi ha sbagliato gomma

Martin nel finale ha avuto un crollo della gomma posteriore ed è stato raggiunto da Enea Bastianini, che però non è riuscito a completare il sorpasso e si è momentaneamente accontentato di un terzo posto.
Momentaneamente perché poco dopo il taglio del traguardo sia il pilota KTM Teche3 sia Martin sono stati penalizzati per essere andati oltre il limite della pista: entrambi sono stati retrocessi di una posizione, questo significa che sul podio ci sale Diogo Moreira. Il rookie del team Honda LCR passa da quarto a secondo, con Martinator terzo e Bestia quarto.
A punti anche Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Raul Fernandez e Fabio Quartararo. Bezzecchi è stato l'unico, con Jack Miller, a montare la gomma posteriore media: la scelta non ha pagato.

GP Giappone: cronaca e risultati della sprint race

1° GIRO: Marquez scavalca Martin, con Bezzecchi terzo con la gomma posteriore media. Tra curva 3 e 4 a terra Alex Marquez, Acosta e Di Giannantonio: contatto innescato dal pilota del team Gresini.
2° GIRO: Marquez cerca la fuga, mentre Bezzecchi è tallonato da un ottimo Bastianini. Di Giannantonio in ambulanza, è quello che ha avuto la peggio nell'incidente del primo giro.
3° GIRO: Bastianini sorpassa Bezzecchi e diventa terzo con la KTM Tech3, in agguato ci sono anche Ogura e Moreira.
4° GIRO: Marquez ha oltre 8 decimi di vantaggio su Martin. Bezzecchi perde rispetto a Bastianini e viene attaccato da Moreira e Ogura. Diggia è arrivato al Centro Medico.
5° GIRO: Martin recupera dei decimi su Marquez. Moreira scavalca Bezzecchi, successivamente superato anche da Ogura. Il riminese diventa sesto.
7° GIRO: Marquez mette 8-9 decimi tra sé e Martin.
9° GIRO: Marc in gestione, il vantaggio su Jorge supera il secondo.
12° GIRO: Bastianini ha preso Martin portandosi dietro Moreira, ma le posizioni rimangono invariate fino al traguardo. Con la penalità (retrocessione di una posizione) a Martin e Bastianini per essere finiti leggermente sul verde, Moreira si prende la P2. Invece, Marquez festeggia la vittoria.
Classifica Sprint Motegi Giappone
MotoGP Giappone, risultati Sprint: l'ordine di arrivo finale a Motegi

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Jorge Martin 313 punti
  2. Marc Marquez 303 punti
  3. Marco Bezzecchi 268 punti
  4. Pedro Acosta 234
  5. Fabio Di Giannantonio 230
  6. Ai Ogura 227
  7. Raul Fernandez 205
  8. Alex Marquez 158
  9. Pecco Bagnaia 156
  10. Fermin Aldeguer 115
  11. Enea Bastianini 103
  12. Luca Marini 98
  13. Brad Binder 94
  14. Diogo Moreira 74
  15. Fabio Quartararo 62
  16. Franco Morbidelli 56
  17. Johann Zarco 48
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 28
  20. Alex Rins 24
  21. Toprak Razgatlioglu 18
  22. Maverick Vinales 10
  23. Iker Lecuona 9
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 5
  26. Takaaki Nakagami 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 449 punti
  2. Ducati 444 punti
  3. KTM 283
  4. Honda 155
  5. Yamaha 85

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Marc Marquez

diMatteo Bellan

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