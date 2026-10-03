MotoGP Giappone: Marquez super Sprint, e che Moreira! La classifica piloti aggiornata

Ducati batte Aprilia con il campione in carica, Moreira sul podio dopo le penalità a Martin e Bastianini. Bezzecchi sbaglia gomma.

Marc Marquez fulmina Jorge Martin alla partenza e poi trionfa nella Sprint MotoGP del Gran Premio del Giappone. Il pilota Ducati ha poi gestito alla perfezione la sua gara, non rendendosi mai attaccabile dal rivale Aprilia. Adesso la distanza tra loro due in classifica generale è di solo 7 punti.

Martin e Bastianini penalizzati, Moreira esulta. Bezzecchi ha sbagliato gomma

Martin nel finale ha avuto un crollo della gomma posteriore ed è stato raggiunto da Enea Bastianini, che però non è riuscito a completare il sorpasso e si è momentaneamente accontentato di un terzo posto.

Momentaneamente perché poco dopo il taglio del traguardo sia il pilota KTM Teche3 sia Martin sono stati penalizzati per essere andati oltre il limite della pista: entrambi sono stati retrocessi di una posizione, questo significa che sul podio ci sale Diogo Moreira. Il rookie del team Honda LCR passa da quarto a secondo, con Martinator terzo e Bestia quarto.

A punti anche Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Raul Fernandez e Fabio Quartararo. Bezzecchi è stato l'unico, con Jack Miller, a montare la gomma posteriore media: la scelta non ha pagato.

GP Giappone: cronaca e risultati della sprint race

2° GIRO: Marquez cerca la fuga, mentre Bezzecchi è tallonato da un ottimo Bastianini. Di Giannantonio in ambulanza, è quello che ha avuto la peggio nell'incidente del primo giro.

3° GIRO: Bastianini sorpassa Bezzecchi e diventa terzo con la KTM Tech3, in agguato ci sono anche Ogura e Moreira.

4° GIRO: Marquez ha oltre 8 decimi di vantaggio su Martin. Bezzecchi perde rispetto a Bastianini e viene attaccato da Moreira e Ogura. Diggia è arrivato al Centro Medico.

5° GIRO: Martin recupera dei decimi su Marquez. Moreira scavalca Bezzecchi, successivamente superato anche da Ogura. Il riminese diventa sesto.

7° GIRO: Marquez mette 8-9 decimi tra sé e Martin.

9° GIRO: Marc in gestione, il vantaggio su Jorge supera il secondo.

12° GIRO: Bastianini ha preso Martin portandosi dietro Moreira, ma le posizioni rimangono invariate fino al traguardo. Con la penalità (retrocessione di una posizione) a Martin e Bastianini per essere finiti leggermente sul verde, Moreira si prende la P2. Invece, Marquez festeggia la vittoria.

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CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 313 punti Marc Marquez 303 punti Marco Bezzecchi 268 punti Pedro Acosta 234 Fabio Di Giannantonio 230 Ai Ogura 227 Raul Fernandez 205 Alex Marquez 158 Pecco Bagnaia 156 Fermin Aldeguer 115 Enea Bastianini 103 Luca Marini 98 Brad Binder 94 Diogo Moreira 74 Fabio Quartararo 62 Franco Morbidelli 56 Johann Zarco 48 Joan Mir 33 Jack Miller 28 Alex Rins 24 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5 Takaaki Nakagami 3

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP

Aprilia 449 punti Ducati 444 punti KTM 283 Honda 155 Yamaha 85