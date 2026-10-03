Sprint col botto: Alex Marquez sbaglia e fa strike, fuori Diggia e Acosta!

Incidente con triplo ritiro nelle prime curve della MotoGP Sprint in Giappone. Ecco cosa è successo.

Partenza incidentata per la MotoGP Sprint di oggi a Motegi . Un errore di Alex Marquez costa caro a lui, a Fabio Di Giannantonio ed a Pedro Acosta. Terzo in griglia , sicuramente determinato a dare seguito al grande risultato dello scorso GP, ma non ha fortuna e viene coinvolto nella carambola provocata dallo spagnolo di Gresini. Un KO nella mini-gara del sabato che non dipende dalla sua volontà, mentre davanti c'è un super Enea Bastianini provvisoriamente 3° dietro al leader Marc Marquez ed a Jorge Martin 2°, e occhio pure a Diogo Moreira che appare da subito particolarmente lanciato.

Botto al via, in tre subito out

Come potete vedere anche dalla grafica della foto di copertina, erano proprio le prime curve quando s'è verificato il fattaccio. Alex Marquez, vice-campione MotoGP 2025, sta vivendo un'annata davvero difficile, tra infortuni ed alcuni errori. Come questo, è lui infatti che dà il via alla carambola che provoca l'immediato ritiro del compagno di marca Fabio Di Giannantonio e possiamo dire del "futuro" per entrambi, KTM, con il suo attuale pilota di riferimento. Sicuramente Pedro Acosta non sarebbe stato spettatore in questa Sprint, il terzo posto nelle qualifiche era un punto di partenza per brillare, soprattutto anche per cancellare l'errore compiuto nel GP in Austria quand'era ampiamente al comando. Per tutt'e tre però ci sarà il riscatto già domani nella gara lunga, vedremo come se la caveranno e soprattutto, se lo spagnolo di KTM riuscirà ancora a dare filo da torcere ad Aprilia e Ducati, i due marchi di riferimento di questo Mondiale MotoGP 2026. È da augurarselo, più è varia la lotta in pista, meglio è.