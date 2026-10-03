Izan Guevara si prende la pole position del Gran Premio del Giappone di Moto2 e lo fa con un nuovo record della pista di Motegi. Il pilota del team Pramac ha chiuso la Q2 in 1'46.851, ritoccando di 99 millesimi il primato che lui stesso aveva stabilito poche ore prima nelle FP2. È la sua quarta pole della stagione, dopo Le Mans, Balaton e Silverstone

A fargli compagnia in prima fila ci saranno Filip Salac, secondo a 51 millesimi, e soprattutto Manuel Gonzalez, terzo. Il leader del Mondiale limita così i danni nel giorno in cui il rivale manda un altro segnale chiaro, a due settimane dalla vittoria in Austria.

Il record cucinato al mattino

Nelle FP2 del sabato mattina Guevara aveva fermato il cronometro in 1'46.950, primo giro sotto l'1'47 nella storia di Motegi. Le qualifiche si sono disputate con il sole e 22 gradi.

La Q2 non è stata lineare per lo spagnolo. A metà turno Guevara era su un giro veloce, ma ha sbagliato nell'ultimo settore, ha interrotto il tentativo ed è rientrato ai box. In quel momento comandava Alonso, che aveva aperto le danze in 1'47.167 per poi scendere a 1'47.103. Con le gomme nuove è iniziata la caccia finale: a un minuto dalla fine Tony Arbolino ha preso la testa in 1'47.044, ma Guevara ha risposto subito con il giro della pole.

Nel finale si sono inseriti Holgado (1'46.967), Gonzalez (1'46.961) e Salac, che all'ultimo tentativo ha firmato 1'46.902. Il ceco aveva cominciato la Q2 nella ghiaia per una scivolata nelle prime fasi, ma si è riscattato alla grande. Daniel Munoz, caduto anche lui in avvio, non ha invece registrato alcun tempo.

Arbolino rigenerato, Vietti sfortunato

Il primo degli italiani è Arbolino, quinto, che ha accarezzato il sogno pole prima che un ultimo settore non eccellente lo relegasse in seconda fila, tra le Kalex di Dani Holgado (4°) e David Alonso (6°). Il colombiano, 24° nelle FP2, era rimasto a lungo davanti a tutti. Holgado, vincitore qui lo scorso anno, è stato in lotta per la pole fino all'ultimo.

Nono Celestino Vietti , il migliore tra chi è arrivato dalla Q1. Il pilota SpeedRS ci ha creduto fino all'ultimo tentativo, quando era a 66 millesimi a metà pista, ma è caduto per una chiusura di sterzo alla fine del terzo settore. Davanti a lui partiranno Ivan Ortola e Adrian Huertas, mentre Senna Agius chiude la top 10. Pomeriggio da dimenticare per Luca Lunetta, 25°.

Dalla Q1 sono saliti anche Zonta van den Goorbergh, Unai Orradre, in sella alla QJMotor al posto di Angel Piqueras, e Alex Escrig, 16° in griglia. Ayumu Sasaki è il migliore dei giapponesi, 13°, mentre Jose Antonio Rueda è il miglior rookie, 15°. Barry Baltus, caduto in Q1, scatterà 24°.

La sfida per il titolo

In classifica Gonzalez ha 35,5 punti di vantaggio su Guevara. Con con sette gare ancora da disputare, Motegi compresa, restano in palio 175 punti. Domenica i due rivali partiranno a una casella di distanza: Guevara ha il ritmo, Gonzalez, poleman qui nel 2025, la posizione per rispondere subito.