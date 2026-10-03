MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Caos Sprint a Motegi, Alex Marquez punito per l'incidente nelle prime curve

MotoGP
di Diana Tamantini
alex-marquez-motogp-motegi
Seguici su Google News
Alex Marquez punito per il botto nelle prime curve della MotoGP Sprint appena conclusa a Motegi.
Non poteva essere altrimenti, l'errore è stato evidente. Alex Marquez è stato sanzionato per aver provocato l'incidente che ha portato al ritiro suo, di Fabio Di Giannantonio e di Pedro Acosta. Un botto nelle primissime curve della MotoGP Sprint di Motegi che ha portato subito al forfait di tre possibili protagonisti, Acosta in particolare, sicuramente galvanizzato dalla prima vittoria in Austria. Discorsi però rinviati a domani, i tre piloti hanno portato a casa uno zero e l'alfiere Gresini chiaramente avrà anche la penalità.

"Ho rovinato la gara ad altri due piloti, mi dispiace"

"Alex Marquez dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty domani per l'incidente con Acosta e Di Giannantonio". Questa la comunicazione ufficiale da parte degli Stewards, poco dopo via comunicato arriva il primo commento del pilota stesso: "Purtroppo ho commesso un errore alla curva 3 che ha rovinato la gara ad altri due piloti, mi dispiace. Accetto la penalità e domani proveremo comunque a fare una gara decente”. Sarà una corsa lunga, ricca di incognite, forse nel suo caso anche già un po' compromessa.
Soprattutto per quello che preoccupa di più le squadre, ovvero il nuovo asfalto ed il degrado delle gomme riscontrato nelle sessioni precedenti e confermato con casi preoccupanti anche nella MotoGP Sprint (in basso potete vedere com'era presa la gomma di Bagnaia). Non è il primo caso di gomme rotte con pezzi addirittura che saltano dallo pneumatico, non sono mancati casi eclatanti anche in passato... Ma questo è un discorso che vedremo domani, nel frattempo la Sprint è andata a Marc Marquez su Diogo Moreira e Jorge Martin (retrocesso per un verde), smacco Bastianini che si vede toglie il podio per un (ahimè evidente) passaggio sul verde con entrambe le ruote nel corso dell'ultimo giuro. Di seguito avete le classifiche aggiornate.

Leggi anche

Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrataDisastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata
MotoGP Giappone: Marquez super Sprint, e che Moreira! La classifica piloti aggiornataMotoGP Giappone: Marquez super Sprint, e che Moreira! La classifica piloti aggiornata
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Alex Marquez

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Jorge Martin, Enea Bastianini e Diogo Moreira al traguardo della Sprint MotoGP a Motegi
MotoGP

Martin e Bastianini penalizzati a Motegi: le reazioni dei piloti dopo la Sprint

MotoGP Motegi 2026: scoppia il caos gomme
MotoGP

Caos gomme a Motegi, anche la media va in bolle: Miller "Tutti con la dura"

Marco Bezzecchi in sella all'Aprilia RS-GP26 sulla griglia MotoGP della Sprint a Motegi
MotoGP

Bezzecchi spiazza tutti: ecco cosa c'è dietro la scelta della gomma media a Motegi

Altre notizie

Jorge Martin, Enea Bastianini e Diogo Moreira al traguardo della Sprint MotoGP a Motegi

Martin e Bastianini penalizzati a Motegi: le reazioni dei piloti dopo la Sprint

MotoGP
MotoGP Motegi 2026: scoppia il caos gomme

Caos gomme a Motegi, anche la media va in bolle: Miller "Tutti con la dura"

MotoGP
Marco Bezzecchi in sella all'Aprilia RS-GP26 sulla griglia MotoGP della Sprint a Motegi

Bezzecchi spiazza tutti: ecco cosa c'è dietro la scelta della gomma media a Motegi

MotoGP
F1 Bahrain: Max Verstappen in pole

F1 Bahrain: Verstappen si riaccende con la pole, che partenza con Hamilton a fianco!

Formula 1
moreira-samba-podio-motogp-motegi

Honda, hai visto? Moreira fa la storia a Motegi, podio Sprint “a ritmo di samba”

MotoGP

Articoli popolari

Bagger: Harley Davidson punta tutto sulla world cup

Harley-Davidson cambia strategia: addio al MotoAmerica, tutto sulla World Cup

In Pista
Superbike: Alvaro Bautista diventa tester?

Bautista senza sella per il 2027: un costruttore cinese gli offrirà la Superbike del futuro?

Superbike
yamileth-abrego-dama-motocross (1)

Tragedia a Panama: chi era Yamileth Abrego, la "Dama del Motocross" che ha ispirato generazioni

Motocross
Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia si ricorda di Noriyuki Haga: in MotoGP il casco dedicato al mito Superbike

MotoGP
MotoGP 2026 Motegi: ecco la gomma di Bagnaia dopo undici giri di Sprint

Disastro gomme nella Sprint a Motegi: la gomma posteriore di Bagnaia è massacrata

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading