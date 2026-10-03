Alex Marquez punito per il botto nelle prime curve della MotoGP Sprint appena conclusa a Motegi.

Non poteva essere altrimenti, l'errore è stato evidente. Alex Marquez è stato sanzionato per aver provocato l' incidente che ha portato al ritiro suo, di Fabio Di Giannantonio e di Pedro Acosta. Un botto nelle primissime curve della MotoGP Sprint di Motegi che ha portato subito al forfait di tre possibili protagonisti, Acosta in particolare, sicuramente galvanizzato dalla prima vittoria in Austria. Discorsi però rinviati a domani, i tre piloti hanno portato a casa uno zero e l'alfiere Gresini chiaramente avrà anche la penalità.

"Ho rovinato la gara ad altri due piloti, mi dispiace"

"Alex Marquez dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty domani per l'incidente con Acosta e Di Giannantonio". Questa la comunicazione ufficiale da parte degli Stewards, poco dopo via comunicato arriva il primo commento del pilota stesso: "Purtroppo ho commesso un errore alla curva 3 che ha rovinato la gara ad altri due piloti, mi dispiace. Accetto la penalità e domani proveremo comunque a fare una gara decente”. Sarà una corsa lunga, ricca di incognite, forse nel suo caso anche già un po' compromessa.

Soprattutto per quello che preoccupa di più le squadre, ovvero il nuovo asfalto ed il degrado delle gomme riscontrato nelle sessioni precedenti e confermato con casi preoccupanti anche nella MotoGP Sprint (in basso potete vedere com'era presa la gomma di Bagnaia). Non è il primo caso di gomme rotte con pezzi addirittura che saltano dallo pneumatico, non sono mancati casi eclatanti anche in passato... Ma questo è un discorso che vedremo domani, nel frattempo la Sprint è andata a Marc Marquez su Diogo Moreira e Jorge Martin (retrocesso per un verde), smacco Bastianini che si vede toglie il podio per un (ahimè evidente) passaggio sul verde con entrambe le ruote nel corso dell'ultimo giuro. Di seguito avete le classifiche aggiornate.