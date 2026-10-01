Prata Motorsport pesca dal Mondiale: Relph sostituisce Danak anche a Misano

Fuori gioco Karolina Danak, Prata Motorsport richiama Tayla Relph per la finalissima del CIV Femminile e del WEC a Misano.

Con Karolina Danak costretta a chiudere in anticipo la stagione 2026 a seguito del brutto infortunio alla gamba subito in gara al Mugello, il team Prata Motorsport non si è fatto trovare impreparato. Dopo il positivo debutto vissuto a Varano de' Melegari, la compagine di Alex Prata ha deciso di convocare Tayla Relph anche per l'ultimo round del CIV Femminile e del WEC (Women's European Championship) in agenda questo weekend a Misano Adriatico.

NUOVA CHANCE PER TAYLA RELPH

Tayla Relph, abitualmente impegnata nel WorldWCR sotto le insegne Full Throttle Racing, ha esordito con Prata Motorsport pochi giorni or sono a Varano de' Melegari nel WEC proprio in sostituzione dell'infortunata Karolina Danak. Alla prima uscita nella serie europea, con gli pneumatici Dunlop e senza conoscere la pista, la ventinovenne australiana si è classificata quarta in una gara vinta da Josephine Bruno (Team Trasimeno) in volata sulla compagna di squadra Elisabetta Monti.

AGENDA FITTA DI IMPEGNI

Un'esperienza che avrà seguito nella finalissima di Misano, tracciato dove lo scorso mese di giugno nel Mondiale Femminile ha ottenuto un nono posto in Gara 1 salvo poi incappare in una scivolata nelle fasi iniziali di Gara 2. Questa volta Tayla Relph si presenterà al via con ben altri presupposti e propositi, cercando ove possibile di togliersi qualche soddisfazione al culmine di una settimana piena tra prove e gare. Archiviato il weekend di Varano, l'originaria di South Brisbane è salita sul primo volo direzione Spagna per una sessione di test a Jerez de la Frontera in funzione della conclusiva tappa del WorldWCR 2026 in data 16-18 ottobre.

PRATA MOTORSPORT RADDOPPIA

Senza concedersi un attimo di pausa, Tayla Relph è subito ripartita verso Misano. Come accaduto a Varano, affiancherà Ornella Ongaro su una seconda Yamaha R7 di Prata Motorsport. Occasionalmente al via del WEC e del WorldWCR nel corso di questa stagione sempre con la squadra capitolina, la francese ci tiene a ben figurare in previsione di un possibile ritorno a tempo pieno nella serie iridata per il 2027.

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