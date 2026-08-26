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Addio Boscoscuro, Vietti torna su KALEX con Aspar: la volta buona per l'iride Moto2?

In Pista
di Diana Tamantini
mercoledì, 26 agosto 2026 alle 14:21
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Celestino Vietti sarà pilota del CFMOTO Aspar Team nella stagione Moto2 2027. Un ritorno a KALEX per puntare al titolo mondiale, ce la farà?
Il saluto a Boscoscuro dopo due stagioni insieme per tornare con KALEX. Di oggi l'annuncio ufficiale che Celestino Vietti passerà in CFMOTO Aspar Team nel 2027 con un obiettivo chiarissimo: puntare al Mondiale Moto2. Accanto a lui arriverà Maximo Quiles, capoclassifica Moto3 di cui è già stata annunciata la promozione in classe intermedia all'interno della stessa struttura di Jorge Martinez. Una riorganizzazione totale con il passaggio sia di Holgado che di Alonso in MotoGP, puntando sull'esperienza nella categoria di Vietti assieme ad un 'volto nuovo' della categoria, ovvero Quiles.

Ritorno al passato 

Come detto, Vietti tornerà in sella a una Kalex per la prima volta dal 2024, anno in cui conquistò tre vittorie e un totale di 165 punti nella categoria intermedia. Il cambio per Boscoscuro non ha portato al "click" che magari team e pilota si aspettavano, anche se sostanzialmente è in linea con una carriera Moto2 che, duole dirlo, non è stata finora particolarmente brillante, nemmeno con KALEX. Ma chissà, un ritorno al costruttore tedesco potrebbe rivelarsi la svolta per il pilota torinese, al momento 7° nella generale con 112 punti e tre podi.
“È una grande opportunità entrare a far parte di una squadra molto competitiva, come hanno dimostrato negli anni" è il commento di Vietti. "Voglio ringraziare Jorge Martínez “Aspar” e il suo team per la calorosa accoglienza. Il prossimo anno cambierò squadra e moto, sarà una sfida entusiasmante e darò il massimo per lottare per il campionato.”
"Abbiamo completato una squadra molto forte per la stagione Moto2 2027" ha dichiarato Jorge 'Aspar' Martinez. "Con Alonso e Holgado, lottiamo costantemente per le posizioni di vertice, ed è qualcosa che volevamo ripetere la prossima stagione. Abbiamo anche un altro pilota proveniente dalla VR46 Riders Academy dopo le esperienze di Bagnaia e Migno nel Campionato del Mondo, e speriamo di dare a Vietti tutti gli strumenti necessari per lottare insieme per il titolo Moto2.”

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Celestino Vietti

diDiana Tamantini

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