Aprilia batte Ducati nella Q2 a Motegi, valori vicinissimi nella top 6: ci sono le premesse interessanti in vista delle gare del weekend.

Le Qualifiche MotoGP del Gran Premio del Giappone 2026 si sono concluse con la pole position conquistata da Jorge Martin . Il tempo di 1'42.371 del leader della classifica del Mondiale rappresenta anche il nuovo record della pista di Motegi. Gli assalti finali di Marc Marquez non sono bastati, il pilota Ducati si è fermato a 110 millesimi dal rivale Aprilia. Prima fila completata dalla KTM di Pedro Acosta.

La seconda è aperta da Marco Bezzecchi, che partirà a fianco delle Desmosedici GP26 di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. I primi sei piloti sono racchiusi in 175 millesimi.

MotoGP: com'è andata la Q1 a Motegi

Ai Ogura e Raul Fernandez sono stati i due piloti in grado di passare dalla Q1 alla Q2 assicurandosi i due posti in palio. Doppia soddisfazione per il team SuperFile Trackhouse, rimasto deluso dopo le Prequalifiche e oggi pronto a reagire con i suoi due piloti.

A rimanere deluso anche oggi è Pecco Bagnaia, che nella Q1 non è andato oltre il terzo tempo e che dovrà partire dalla tredicesima casella della griglia nelle gare del Gran Premio del Giappone. In quinta fila anche Franco Morbidelli con la Ducati del team Pertamina Enduro VR46 e Somkiat Chantra, sostituto di Joan Mir nel team Honda HRC e capace di fare meglio del compagno Luca Marini (sedicesimo). Sottotono anche Fermin Aldeguer, che dovrà scattare diciottesimo con la sua Desmosedici GP25 del team BK8 Gresini.

Ultime tre posizioni della griglia occupate dalle Yamaha M1 di Jack Miller, Alex Rins e Toprak Razgatlioglu. Altra mazzata pesante per il tre volte campione del mondo Superbike, rookie MotoGP del 2026.

GP Giappone 2026, risultati Qualifiche: tempi, classifica e griglia

Martin-Marc-Acosta e Bezzecchi-Alex-Diggia sono i terzetti delle prime due file ed è facile prevedere delle partenze infuocate a Motegi. Ovviamente, sarà fondamentale non commettere errori. Ci sono piloti che si giocano il titolo mondiale MotoGp 2026, dunque non possono sbagliare.

Da sottolineare anche le buone Qualifiche di Enea Bastianini, già bravo ad accedere direttamente alla Q2 e poi anche a conquistare la settima casella della griglia. Vicino al pilota KTM Tech3 scatteranno le Aprilia di Raul Fernandez e la Honda LCR di Diogo Moreira. In quarta fila il trio Zarco-Ogura-Quartararo.

Qualifiche MotoGP Giappone, risultati Q2: tempi e classifica a Motegi