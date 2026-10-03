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Fabio Di Giannantonio omaggia il Team Ikuzawa tra MotoGP, moda e Giappone

MotoGP
di Alessio Piana
Fabio Di Giannantonio
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Il casco mostrato da Fabio Di Giannantonio al Mobility Resort Motegi in occasione del Gran Premio della MotoGP sembrerebbe in apparenza un mero omaggio al Giappone, con i colori della bandiera nazionale ben in vista. In realtà c'è di più: una dedica con annessa partnership con il Team Ikuzawa, tra i nomi più evocativi del Motorsport nipponico, oggi perlopiù legato alla moda.

TETSU IKUZAWA PIONIERE DEL MOTORSPORT GIAPPONESE

Il Team Ikuzawa fu fondato da Tetsu Ikuzawa, a tutti gli effetti uno dei pioniere dello sport a motori in Giappone. Nato il 21 agosto 1942, iniziò come motociclista: concluse 2° nell'All-Japan Motorcycle Clubman Race 50cc della Asama Volcano Race 1958 e fu uno dei piloti a correre la prima gara in assoluto di motociclismo svoltasi a Suzuka nel novembre 1962. Successivamente passò alle auto, correndo nella F3 britannica e classificandosi 4° nel 1968 con il team di Frank Williams, per poi affermarsi come pilota ufficiale Porsche vincendo gare di contorno al Gran Premio di F1 al Fuji. Disputò inoltre tre 24 ore di Le Mans: 1973, 1980 e 1981, in quest'ultima occasione come portacolori Mazda. Post ritiro diventò un imprenditore di successo e manager di alcuni piloti come Satoru Nakajima, proseguendo la sua avventura nel Motorsport per l'appunto con il Team Ikuzawa.

TEAM IKUZAWA TRA MOTO E AUTO

Riconosciuto con il distintivo bianco e con una gru della Manciuria con in testa una corona rosso cremisi come simbolo, il Team Ikuzawa iniziò la propria avventura presenziando a quattro edizioni della 8 ore di Suzuka. Nel 1984 portò al debutto la Mugen White Bull su base Honda CBX75, mentre nel 1989 si assicurò la vittoria con Dominique Sarron e Alex Vieira in sella ad una Honda RVF750. La compagine nipponica tentò nel 1994 l'avventura in Formula 1 con la HW001 progettata dall'ingegnere Enrique Scalabroni nella base operativa di Basildon. Piloti designati Kenny Brack e Gil de Ferran, ma senza budget rinunciarono all'impegno.

DAL MOTORSPORT ALLA MODA

Il Team Ikuzawa è tornato recentemente d'attualità in un altro campo: moda e design. Mai, figlia di Tetsu, da decenni vive a Londra dove si è affermata come designer, creando una linea di abbigliamento e non solo proprio con i gloriosi colori della squadra di famiglia. Piaciuti particolarmente da Fabio Di Giannantonio, indossati a più riprese nel paddock e, per questo Gran Premio di Motegi, portati sul casco e guanti.

LA NASCITA DI MAI IKUZAWA

Vi è inoltre una storia curiosa inerente proprio Mai Ikuzawa. Quando nacque a Tokyo, suo papà Tetsu stava correndo al Fuji e lo speaker annunciò la sua nascita dagli altoparlanti del circuito esclamando: "È una bambina!". Tetsu vinse inoltre quella gara...

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diAlessio Piana

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