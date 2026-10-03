Kyle Ryde dà la spallata al British Superbike. Scott Redding si arrende?

kyle Ryde spegne le speranze di Scott Redding incantando fra i saliscendi di Donington Park nella gara 1 del penultimo appuntamento del British Superbike.

Con la 15° vittoria in 28 gare disputate, il pilota Ducati allunga le mani sul terzo titolo consecutivo. Il rivale aspettava a gloria questo appuntamento, convinto che Donington potesse scalfire le certezze di Kyle Ryde. Qui, nell'ormai lontano 2008, Scott Redding era balzato alla ribalta Mondiale vincendo a soli 15 anni il GP della 125 con l'Aprilia. Ma il tempo passa e le lancette adesso puntano con decisione sul nuovo protagonista assoluto del BSB.

La spallata

Kyle Ryde aveva strabiliato già in qualifica, firmando la pole. Ma come sempre è partito male, ritrovandosi in sesta posizione nelle concitatissime battute iniziali. Nessun problema, perchè la Panigale V4 R è un violino nelle mani di questo ragazzo. Il sorpasso più duro lo ha riservato proprio a Scott Redding, che al quarto dei venti giri ha resistito alla Foggy Esses allungando la frenata. Nel successivo tornantino Melbourne però Kyle è entrato all'interno e con una decisa spallata ha chiuso la pratica, e forse l'intera stagione. Redding in ogni caso non aveva il passo, infatti è finito soltanto quarto in una gara 1 che ha visto per due terzi un gruppetto di sei piloti darsi battaglia, con moto di quattro Costruttori differenti: Ducati, Honda, Yamaha e la Bimota affidata allo spericolato Max Cook

La Honda resiste

Nel BSB la Ducati non balla da sola, perchè la Yamaha con Bradley Ray - terzo in gara e in campionato - e la Honda con Ryan Vickers alitano sul collo del mattatore. L'ex pilota di Motocorsa nel Mondiale, è stato l'ultimo a cedere, dopo parecchi giri al comando. Kyle Ryde ha provato il sorpasso da cineteca alla Craner, ma è stato respinto. Di poco, perchè alla McLeans, nella parte alta, il pilota Honda non ha potuto farci niente. Anche in questa circostanza, al cospetto di prati stracolmi, il BSB ha dato spettacolo.

Il primo match point

Donington è il decimo e penultimo appuntamento del BSB. Restano cinque gare: due per chiudere il programma nell'East Midlands, più le tre super finali di Brands Hatch, fra tre settimanale, con ben 105 punti in palio, invece di 75 come in regular season. Ma per arginare Kyle Ryde non bastano Scott Redding e neanche, forse, la formula Showdown: guadagnando 30 punti sull'immediato inseguitore, lo scatenato Re d'Inghilterra potrebbe chiudere la pratica direttamente qui.