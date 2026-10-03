Femminile Misano: Elisabetta Monti mette pressione a Josephine Bruno

Ultimo round del WEC e del CIV Femminile a Misano con la posta in palio elevata: Elisabetta Monti in pole sfida Josephine Bruno per il titolo europeo.

Il gran finale del Women's European Championship e del CIV Femminile prospetta scintille, con tutti i titoli da assegnare. Al culmine di un'intensa stagione 2026, due pilote si ritrovano a confronto diretto per salire sul trono del WEC. Da una parte Josephine Bruno, grazie alla vittoria di domenica scorsa a Varano de' Melegari appropriatasi della leadership della serie continentale. Dall'altra Elisabetta Monti, staccata di una manciata di punti, ma davanti per quanto concerne la corsa alla tabella tricolore. La stessa coppia del Team Trasimeno ha monopolizzato la scena in una doppia-tornata di qualifiche ufficiali al Misano World Circuit Marco Simoncelli nel segno di "Betty" Monti, autrice della pole position.

BRUNO VS MONTI

Se nel CIV Femminile può amministrare un buon gruzzoletto, Elisabetta Monti non deve fare particolari calcoli per sperare di ribaltare il pronostico del WEC. Presentatasi a Misano con 4 lunghezze di svantaggio, la sedicenne originaria di Lecco deve vincere. Al momento l'ex CIV PreMoto3 si è garantita la pole con annesso nuovo primato sul giro in 1'47"314, lasciando a 4 decimi la rivale Josephine Bruno sulla pista della sua prima vittoria (di due) in questa stagione. Un riferimento cronometrico a dir poco impressionante in comparazione alla pole-record in 1'47"718 di Paula Ramos siglata lo scorso mese di giugno nel WorldWCR. Livello di preparazione delle Yamaha R7, temperature e pneumatici (da Dunlop a Pirelli fornitore unico per il Mondiale Femminile) diversi, ma un dato pur sempre da annotare.

LE AVVERSARIE

Per Elisabetta anche il primo punticino addizionale del weekend, avvicinandosi nel migliore dei modi alla (decisiva) gara in programma domani alle 10:30 (visibile in diretta streaming previo abbonamento sulla piattaforma FedermotoTV ). Adesso ritrovandosi con 3 punti da recuperare nei confronti della propria compagna di squadra, 7 di vantaggio su Yvonne Cerpa (5^ con Gradara Corse) nella classifica del CIV Femminile con più soltanto 26 punti in palio. Nella lotta che vale il titolo europeo e italiano attenzione alle possibili intromissioni di varie outsiders. Luana Giuliani, al terzo gettone di presenza nel WEC/CIV Femminile, ha condotto la seconda R7 di Gradara Corse al terzo posto. La special guest Tayla Collins (già Relph), richiamata da Prata Motorsport in sostituzione dell'infortunata Karolina Danak dopo il quarto posto di Varano, aprirà una seconda fila completata da Matilde Contri (Sommariva Corse by AGORACE).

2027

Nel frattempo, in ambiente WEC/CIV Femminile si parla già dell'anno venturo. Con largo anticipo, il promoter EMG Eventi ha annunciato il rinnovo della regolamentazione "monomarca" su base Yamaha R7 oltre che della partnership di lungo corso con Dunlop in qualità di fornitore unico degli pneumatici. Una notizia arrivata in una settimana movimentata per team e pilote del movimento motociclistico al femminile. Sono trapelate con insistenza voci che parlano infatti di un clamoroso cambio di partner tecnico nel WorldWCR, con il passaggio da Yamaha a CFMOTO a partire dal 2027. Indiscrezione sin qui non confermata ufficialmente.

CIV FEMMINILE & WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2026

Gruppo Minerva Round

Misano World Circuit Marco Simoncelli, Classifica Qualifiche 1+2

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