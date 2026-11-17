Potenza, leggerezza, anima Moto2: la nuova Triumph Street Triple 798 RS promette scintilleNovità
Triumph Street Triple 798 RS: il nuovo tre cilindri da 135 CV nasce dalla Moto2 e promette emozioni in pista e su strada. I dettagli.
La collaborazione tra la Moto2 mondiale e Triumph procede in parallelo tra competizioni e strada. Prima del nuovo motore in arrivo per la categoria nel 2027, ecco la nuova Street Triple 798 RS. "Forgiata nel fuoco delle competizioni", come si legge appunto nella nota di presentazione del modello più potente, leggero e avanzato di sempre, dalle prestazioni inarrestabili grazie al nuovissimo tre cilindri derivato dalla Moto2. E che potrebbe portare la cilindrata della categoria da 765cc attualmente a 798cc? Vedremo più avanti... Ciclistica completamente nuova e affinata in pista, non mancano tecnologia e design all’avanguardia. Costo a partire da 13.995 euro, garanzia 36 mesi, intervallo di manutenzione 6,000 miglia o 12 mesi. Di seguito altri dettagli.
Le caratteristiche principali
La Street Triple più potente di sempre monta un nuovissimo tre cilindri Triumph da 798cc, sviluppato in pista per equipaggiare la prossima generazione della Moto2. Il motore è stato completamente riprogettato per erogare 135 PS ed il 10% di coppia in più lungo l’intero arco di utilizzo, con una distribuzione a bassa inerzia con profili delle camme più spinti, un rapporto di compressione superiore e nuovi impianti di aspirazione e scarico ad alta portata.
Con soli 183 kg in ordine di marcia, la nuova Street Triple è decisamente più leggera che mai. La ciclistica con telaio in alluminio completamente nuova, affinata in pista, offre un’agilità incredibile, con una geometria ottimizzata per sfruttare al massimo la riduzione di peso. La stabilità è impareggiabile grazie alla forcella Showa Big Piston Forks, al monoammortizzatore Öhlins STX46, entrambi completamente regolabili, e a un nuovo leveraggio.
La scheda tecnica
Motore: Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea
Cilindrata: 798 cc
Alesaggio: 78 mm
Potenza massima: 135 PS / 133 bhp (99.3 kW) @ 11,500 rpm
Coppia Massima: 86 Nm @ 9,250 rpm
Sistema di iniezione: Iniezione elettronica multipoint sequenziale con comando elettronico dell'acceleratore. 7 modalità di guida (Rain, Road, Sport, Track, Eco, Rider A, Rider B)
Scarico: Collettori di scarico 3 in 1 in acciaio inox con silenziatore in acciaio inox sotto il motore
Trasmissione finale: Catena X-ring
Frizione: Wet, multi-plate, slip & assist, span adjustable lever
Cambio: 6 marce, Triumph Shift Assist
Cilindrata: 798 cc
Alesaggio: 78 mm
Potenza massima: 135 PS / 133 bhp (99.3 kW) @ 11,500 rpm
Coppia Massima: 86 Nm @ 9,250 rpm
Sistema di iniezione: Iniezione elettronica multipoint sequenziale con comando elettronico dell'acceleratore. 7 modalità di guida (Rain, Road, Sport, Track, Eco, Rider A, Rider B)
Scarico: Collettori di scarico 3 in 1 in acciaio inox con silenziatore in acciaio inox sotto il motore
Trasmissione finale: Catena X-ring
Frizione: Wet, multi-plate, slip & assist, span adjustable lever
Cambio: 6 marce, Triumph Shift Assist
Telaio: Perimetrale in alluminio fuso e saldato, telaietto posteriore in alluminio saldato
Forcellone: Doppio braccio, in lega di alluminio fuso
Pneumatico Anteriore: 120/70 ZR 17
Pneumatico Posteriore: 190/55 ZR 17
Sospensione Anteriore: Forcella rovesciata Showa Big Piston da 41 mm, regolabile nel precarico e nello smorzamento in compressione ed estensione. Escursione della ruota di 120 mm
Sospensione Posteriore: Monoammortizzatore Öhlins STX46 con serbatoio piggyback, regolabile nel precarico e nello smorzamento in compressione ed estensione. Escursione della ruota di 130 mm
Freno Anteriore: Doppio disco flottante da 310 mm, pinze radiali monoblocco Brembo a 4 pistoncini, OCABS. Pompa radiale Brembo MCS con regolazione della distanza della leva e del rapporto di leva.
Freno Posteriore: Disco singolo fisso da 220 mm, pinza flottante Brembo a un pistoncino, OCABS
Strumentazione: TFT touchscreen da 7" con Apple CarPlay e Android Auto
Forcellone: Doppio braccio, in lega di alluminio fuso
Pneumatico Anteriore: 120/70 ZR 17
Pneumatico Posteriore: 190/55 ZR 17
Sospensione Anteriore: Forcella rovesciata Showa Big Piston da 41 mm, regolabile nel precarico e nello smorzamento in compressione ed estensione. Escursione della ruota di 120 mm
Sospensione Posteriore: Monoammortizzatore Öhlins STX46 con serbatoio piggyback, regolabile nel precarico e nello smorzamento in compressione ed estensione. Escursione della ruota di 130 mm
Freno Anteriore: Doppio disco flottante da 310 mm, pinze radiali monoblocco Brembo a 4 pistoncini, OCABS. Pompa radiale Brembo MCS con regolazione della distanza della leva e del rapporto di leva.
Freno Posteriore: Disco singolo fisso da 220 mm, pinza flottante Brembo a un pistoncino, OCABS
Strumentazione: TFT touchscreen da 7" con Apple CarPlay e Android Auto
Peso in ordine di marcia: 183 kg
Capacità Serbatoio: 15 L
Consumo di carburante: 5.2 gal/100mil
Emissioni CO2: 118 g/km
Co2 standard: Euro 5+
Capacità Serbatoio: 15 L
Consumo di carburante: 5.2 gal/100mil
Emissioni CO2: 118 g/km
Co2 standard: Euro 5+
Dotazioni di serie
Controllo di trazione ottimizzato in curva, Controllo anti-impennata, Controllo del freno motore, Traction Control+ con Rear Wheel Slide Control, Launch control, Cronometro dei giri, Indicatore di cambiata Eco, Apple CarPlay® e Android Auto™, Cruise Control completamente regolabile, Porta di ricarica USB-C per abitacolo, Blocchetti comandi retroilluminati personalizzabili, Fari LED, Luci adattive in curva, Avviso frenata di emergenza, Coprisella rimovibile, Sella per pilota e passeggero in due pezzi, Manubrio montato su supporti in gomma, Luce diurna LED con sensore di luce ambientale, Luci posteriori multifunzione (indicatore di direzione, freno e posizione).
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