Triumph Street Triple 798 RS: il nuovo tre cilindri da 135 CV nasce dalla Moto2 e promette emozioni in pista e su strada. I dettagli.

"Forgiata nel fuoco delle competizioni", come si legge appunto nella nota di presentazione del modello più potente, leggero e avanzato di sempre, dalle prestazioni inarrestabili grazie al nuovissimo tre cilindri derivato dalla Moto2. E che potrebbe portare la cilindrata della categoria da 765cc attualmente a 798cc? Vedremo più avanti... Ciclistica completamente nuova e affinata in pista, non mancano tecnologia e design all’avanguardia. Costo a partire da 13.995 euro, garanzia 36 mesi, intervallo di manutenzione 6,000 miglia o 12 mesi. Di seguito altri dettagli. La collaborazione tra la Moto2 mondiale e Triumph procede in parallelo tra competizioni e strada. Prima del nuovo motore in arrivo per la categoria nel 2027 , ecco la nuova Street Triple 798 RS., come si legge appunto nella nota di presentazione del modello più potente, leggero e avanzato di sempre, dalle prestazioni inarrestabili grazie al nuovissimo tre cilindri derivato dalla Moto2. E che potrebbe portare la cilindrata della categoria da 765cc attualmente a 798cc? Vedremo più avanti... Ciclistica completamente nuova e affinata in pista, non mancano tecnologia e design all’avanguardia. Costo a partire da 13.995 euro, garanzia 36 mesi, intervallo di manutenzione 6,000 miglia o 12 mesi. Di seguito altri dettagli.

Le caratteristiche principali

La Street Triple più potente di sempre monta un nuovissimo tre cilindri Triumph da 798cc, sviluppato in pista per equipaggiare la prossima generazione della Moto2. Il motore è stato completamente riprogettato per erogare 135 PS ed il 10% di coppia in più lungo l’intero arco di utilizzo, con una distribuzione a bassa inerzia con profili delle camme più spinti, un rapporto di compressione superiore e nuovi impianti di aspirazione e scarico ad alta portata.

Con soli 183 kg in ordine di marcia, la nuova Street Triple è decisamente più leggera che mai. La ciclistica con telaio in alluminio completamente nuova, affinata in pista, offre un’agilità incredibile, con una geometria ottimizzata per sfruttare al massimo la riduzione di peso. La stabilità è impareggiabile grazie alla forcella Showa Big Piston Forks, al monoammortizzatore Öhlins STX46, entrambi completamente regolabili, e a un nuovo leveraggio.

La scheda tecnica

Motore: Raffreddato a liquido, 12 valvole, doppio albero a camme in testa, 3 cilindri in linea

Cilindrata: 798 cc

Alesaggio: 78 mm

Potenza massima: 135 PS / 133 bhp (99.3 kW) @ 11,500 rpm

Coppia Massima: 86 Nm @ 9,250 rpm

Sistema di iniezione: Iniezione elettronica multipoint sequenziale con comando elettronico dell'acceleratore. 7 modalità di guida (Rain, Road, Sport, Track, Eco, Rider A, Rider B)

Scarico: Collettori di scarico 3 in 1 in acciaio inox con silenziatore in acciaio inox sotto il motore

Trasmissione finale: Catena X-ring

Frizione: Wet, multi-plate, slip & assist, span adjustable lever

Cambio: 6 marce, Triumph Shift Assist

Telaio: Perimetrale in alluminio fuso e saldato, telaietto posteriore in alluminio saldato

Forcellone: Doppio braccio, in lega di alluminio fuso

Pneumatico Anteriore: 120/70 ZR 17

Pneumatico Posteriore: 190/55 ZR 17

Sospensione Anteriore: Forcella rovesciata Showa Big Piston da 41 mm, regolabile nel precarico e nello smorzamento in compressione ed estensione. Escursione della ruota di 120 mm

Sospensione Posteriore: Monoammortizzatore Öhlins STX46 con serbatoio piggyback, regolabile nel precarico e nello smorzamento in compressione ed estensione. Escursione della ruota di 130 mm

Freno Anteriore: Doppio disco flottante da 310 mm, pinze radiali monoblocco Brembo a 4 pistoncini, OCABS. Pompa radiale Brembo MCS con regolazione della distanza della leva e del rapporto di leva.

Freno Posteriore: Disco singolo fisso da 220 mm, pinza flottante Brembo a un pistoncino, OCABS

Strumentazione: TFT touchscreen da 7" con Apple CarPlay e Android Auto

Peso in ordine di marcia: 183 kg

Capacità Serbatoio: 15 L

Consumo di carburante: 5.2 gal/100mil

Emissioni CO2: 118 g/km

Co2 standard: Euro 5+

Dotazioni di serie

Controllo di trazione ottimizzato in curva, Controllo anti-impennata, Controllo del freno motore, Traction Control+ con Rear Wheel Slide Control, Launch control, Cronometro dei giri, Indicatore di cambiata Eco, Apple CarPlay® e Android Auto™, Cruise Control completamente regolabile, Porta di ricarica USB-C per abitacolo, Blocchetti comandi retroilluminati personalizzabili, Fari LED, Luci adattive in curva, Avviso frenata di emergenza, Coprisella rimovibile, Sella per pilota e passeggero in due pezzi, Manubrio montato su supporti in gomma, Luce diurna LED con sensore di luce ambientale, Luci posteriori multifunzione (indicatore di direzione, freno e posizione).