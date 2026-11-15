650RR, presentata a EICMA 2026, KOVE entra nel segmento delle Supersport di media cilindrada, uno dei più competitivi del mercato. I primi esemplari arriveranno nelle concessionarie dei mercati iniziali nel terzo trimestre del 2027. Un quattro cilindri in linea da 645 cc che spinge fino a 13.000 giri e una velocità massima dichiarata di 260 km/h. Con la nuova, presentata a EICMA 2026,entra nel segmento delle Supersport di media cilindrada, uno dei più competitivi del mercato. I primi esemplari arriveranno nelle concessionarie dei mercati iniziali nel terzo trimestre del 2027.

È un cambio di rotta netto per il costruttore asiatico. Finora il nome KOVE fuori dai confini di casa era legato soprattutto alle moto adventure, ai rally e al fuoristrada agonistico. Le recenti 350RR e 450RR avevano già indicato la direzione: ora la 650RR alza l'asticella, con una scheda tecnica di chiara ispirazione racing e un pacchetto elettronico che, nella sua fascia, non è affatto scontato.

Un motore che vive in alto

Il cuore della moto è un quattro cilindri raffreddato a liquido, con doppio albero a camme in testa e quattro valvole per cilindro. I dati ufficiali parlano di 80 kW, circa 108 CV, a 13.000 giri, e di una coppia massima di 60 Nm a 11.000 giri. Numeri che dicono molto sul carattere del propulsore: il meglio arriva quando il contagiri si avvicina alla zona rossa.

Lo conferma anche la geometria interna, nettamente superquadra: alesaggio di 67 mm e corsa di appena 45,7 mm, con un rapporto di compressione di 12,9:1. La gestione passa da un acceleratore elettronico Ride-by-Wire con tre mappe selezionabili (Standard, Sport e Custom), affiancato da un cambio elettronico bidirezionale per salire e scalare marcia senza usare la frizione.

Telaio e ciclistica

Il motore è montato in un telaio a doppia trave e lavora come elemento portante. Telaietto posteriore e forcellone sono in alluminio, una scelta pensata per tenere sotto controllo il peso complessivo e offrire una base solida per la guida sportiva. L'interasse misura 1.408 mm, mentre le sospensioni sono regolabili per adattare il comportamento della moto al pilota e all'uso, a partire dalla forcella anteriore.

La sfida al segmento