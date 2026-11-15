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KOVE 650RR, la Supersport a quattro cilindri da 108 CV e 260 km/h: arriva nel 2027

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: la Kove 650RR sconvolgerà il mercato Supersport?
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Un quattro cilindri in linea da 645 cc che spinge fino a 13.000 giri e una velocità massima dichiarata di 260 km/h. Con la nuova 650RR, presentata a EICMA 2026, KOVE entra nel segmento delle Supersport di media cilindrada, uno dei più competitivi del mercato. I primi esemplari arriveranno nelle concessionarie dei mercati iniziali nel terzo trimestre del 2027.
È un cambio di rotta netto per il costruttore asiatico. Finora il nome KOVE fuori dai confini di casa era legato soprattutto alle moto adventure, ai rally e al fuoristrada agonistico. Le recenti 350RR e 450RR avevano già indicato la direzione: ora la 650RR alza l'asticella, con una scheda tecnica di chiara ispirazione racing e un pacchetto elettronico che, nella sua fascia, non è affatto scontato.

Un motore che vive in alto

Il cuore della moto è un quattro cilindri raffreddato a liquido, con doppio albero a camme in testa e quattro valvole per cilindro. I dati ufficiali parlano di 80 kW, circa 108 CV, a 13.000 giri, e di una coppia massima di 60 Nm a 11.000 giri. Numeri che dicono molto sul carattere del propulsore: il meglio arriva quando il contagiri si avvicina alla zona rossa.
Lo conferma anche la geometria interna, nettamente superquadra: alesaggio di 67 mm e corsa di appena 45,7 mm, con un rapporto di compressione di 12,9:1. La gestione passa da un acceleratore elettronico Ride-by-Wire con tre mappe selezionabili (Standard, Sport e Custom), affiancato da un cambio elettronico bidirezionale per salire e scalare marcia senza usare la frizione.
Kove 650RR nata per le corse

Telaio e ciclistica

Il motore è montato in un telaio a doppia trave e lavora come elemento portante. Telaietto posteriore e forcellone sono in alluminio, una scelta pensata per tenere sotto controllo il peso complessivo e offrire una base solida per la guida sportiva. L'interasse misura 1.408 mm, mentre le sospensioni sono regolabili per adattare il comportamento della moto al pilota e all'uso, a partire dalla forcella anteriore.

La sfida al segmento

Secondo Motosan potrebbe sconvolgere, anche nel Mondiale Supersport, dove in questa stagione l'esordiente ZXMoto ha vinto sei gare giocandosi il titolo fino all'ultimo. Di certo, frazionamento, regimi di rotazione e dotazione elettronica collocano la 650RR in un territorio dichiaratamente sportivo, lontano dall'immagine da specialista dell'off-road che KOVE si era costruita. Il prezzo e i mercati di lancio non sono ancora stati comunicati: saranno questi, da qui al 2027, i dettagli che diranno quanto la nuova Supersport potrà davvero dare fastidio alle concorrenti affermate.

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