Superbike, nuovi test prima della ripartenza: BMW, Honda, Bimota e Kawasaki scaldano i motori

A settembre riparte il campionato e alcuni team SBK sono andati in pista per farsi trovare pronti: lavoro utile per il presente e anche per il futuro.
L'ultima gara del Mondiale Superbike è stata disputata domenica 12 luglio a Donington Park e bisognerà attendere sabato 5 settembre per rivedere i piloti che si danno battaglia in Gara 1 a Magny-Cours. La pausa estiva è stata lunghissima, ma i team non sono comunque rimasti ad attendere. C'è chi ha lavorato "a casa" e c'è chi ha scelto di effettuare dei test in pista per prepararsi meglio alla ripresa delle gare in Francia.
Superbike, BMW e Honda: test a Magny-Cours e Estoril
I team ROKiT BMW Motorrad e Honda HRC
hanno girato proprio a Magny-Cours nella settimana di ferragosto (c'era anche il team Elf Marc VDS con Sam Lowes
) e nei giorni scorsi si sono recati a Estoril per altre due giornate di test. Martedì 25 e mercoledì 26 sono stati protagonisti presso il circuito che ospiterà il penultimo round del calendario WorldSBK 2026.
Se in Francia avevano trovato un clima molto caldo, in Portogallo le temperature sono state più basse e c'è stata anche un po' di pioggia a complicare i piani delle due squadre, che comunque hanno cercato di sfruttare le due giornate per lavorare e migliorare. Martedì c'era pista umida al mattino, però nel pomeriggio si è asciugata, mentre mercoledì era completamente bagnata nella sessione mattutina ed era di nuovo asciutta in quella pomeridiana, però con un grip peggiorato rispetto alla giornata precedente.
Test SBK: BMW e Honda prima a Magny-Cours e poi a Estoril
Miguel Oliveira sta disputando la sua prima stagione nel Mondiale Superbike, quindi girare a Estoril con la BMW M 1000 RR è stato importante. Lo è stato anche per Danilo Petrucci, che per la prima volta ha corso lì con la moto tedesca dopo gli anni in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Barni Spark.
I piloti Honda HRC sono due rookie e guidano delle CBR1000RR-R Fireblade SP che finora non abbiamo visto ottenere risultati di rilievo. Jake Dixon e Somkiat Chantra hanno percorso rispettivamente 134 e 175 giri a testa. Anche girare in condizione di pista bagnata era fondamentale per loro. La squadra ha lasciato Estoril con una buona quantità di dati da poter utilizzare per provare a migliorare la moto.
SBK, Bimota in azione a Navarra
Anche il Bimota by Kawasaki Racing Team ha deciso di effettuare un test prima della ripartenza del campionato Superbike 2026. Oggi Alex Lowes, Axel Bassani e il tester Xavi Fores girano a Navarra, luogo che ha ospitato un round SBK nel 2021 e che poi non è stato più confermato nel calendario.
Lowes e Bassani hanno l'occasione di ritrovare un po' di feeling e ritmo con la KB998 Rimini dopo la lunga pausa estiva. Per i due piloti ufficiali il test serve più a questo che a provare nuove soluzioni. Il team manager Guim Roda è stato chiaro: "Abbiamo scelto Navarra per evitare la tentazione di lavorare solo su un assetto specifico. L'idea è di utilizzare motori da test e dare ai piloti i giri necessari per godersi l'esperienza e spingere al limite senza troppa complessità. Anche Xavi Fores farà qualche giro, per accumulare tempo in pista e rimanere in forma per i test successivi che ci prepareranno per la stagione 2027".
Kawasaki al Cremona Circuit
Manuel Puccetti ha portato i suoi piloti WorldSBK e WorldSSP al Cremona Circuit per girare sia giovedì 27 sia venerdì 28 agosto. Garrett Gerloff, Jeremy Alcoba e Dominique Aegerter potranno riprendere confidenza con le loro moto e prepararsi alla ripresa della stagione su una pista che ospiterà il terzultimo round (25-27 settembre) del calendario 2026
Puccetti si aspetta delle risposte positive da queste due giornate di test in Italia: “Torniamo in pista dopo un mese di sosta, con le batterie cariche e desiderosi di rimetterci al lavoro, per prepararci alla ripresa dei campionati. I nostri piloti si sono mantenuti in allenamento, sono carichi e decisi a sviluppare le loro moto, per conquistare i migliori risultati possibili nel prossimo round di Magny Cours e non solo. Proveremo alcuni assetti ed alcune novità che ci potranno rendere maggiormente competitivi nella parte finale della stagione”.
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