Il pilota britannico in azione per due giorni di test in Francia, sede del prossimo round SBK: bilancio finale positivo.

La scorsa settimana a Magny-Cours non c'erano solo i team ufficiali BMW e Honda a lavorare a Magny-Cours. Come "rappresentante" di Ducati c'era la squadra indipendente Elf Marc VDS con Sam Lowes , pilota che occupa la quinta posizione nella classifica generale Superbike con 5 punti di ritardo dalla Bimota del fratello gemello Alex. È toccato a lui girare per raccogliere dati preziosi in vista del round in Francia che verrà disputato nel weekend 4-6 settembre, dopo la lunga pausa estiva (l'ultima gara è andata in scena il 12 luglio a Donington Park).

Superbike, Sam Lowes: com'è andato il test a Magny-Cours

Giovedì 13 e venerdì 14 agosto al Circuit de Nevers Magny-Cours faceva molto caldo (oltre 30°C nell'aria e oltre 60°C sull'asfalto), una condizione con la quale è sempre utile lavorare. Sam Lowes ha utilizzato sia gomme da gara sia gomme da qualifica (SCQ), provando anche dei nuovi componenti sulla forcella. Ha effettuato dei long run soprattutto nella seconda giornata. Il suo lavoro è stato prezioso in vista del quartultimo round del calendario Superbike 2026. In Ducati è prevista la condivisione dei dati tra tutte le squadre, quindi anche il team factory Aruba e gli altri indipendenti potranno usufruire di quelli raccolti da Elf Marc VDS nel test in Francia. Avranno tutti una base di partenza sulla quale poi intervenire per costruire il miglior assetto possibile nel corso delle sessioni di prove libere.

SBK: i piloti Ducati sfrutteranno i dati del team Marc VDS

Lowes si è detto soddisfatto del lavoro svolto nelle due giornate a Magny-Cours: “È stato un test davvero positivo. Non sembrava di essere a Magny-Cours, faceva molto! È stato un ottimo test per noi, perché sappiamo che queste sono condizioni in cui fatico un po'. Abbiamo provato diverse cose, abbiamo provato la gomma da gara, abbiamo provato la gomma SCQ nella mattinata del secondo giorno e abbiamo fatto dei buoni tempi sul giro. Credo sia stato un test produttivo e spero che potremo sfruttarlo a nostro vantaggio tra qualche settimana. Tutti si stanno godendo la pausa, quindi è stato bello poter lavorare su alcuni aspetti. Abbiamo provato alcuni componenti sulle forcelle che si sono rivelati positivi. Faceva molto caldo, ho fatto alcuni long run nel secondo giorno ed è andato tutto bene”.

Il pilota britannico non ha niente di negativo da segnalare, anche se fare un test con solo altri cinque colleghi in pista è un'altra storia rispetto a quando c'è un weekend di gara e girano tutti. Anche la pressione è diversa. In ogni caso, lui e il team Marc VDS hanno cercato di fare del loro meglio per lavorare in maniera efficace e tornare a casa con una buona quantità di informazioni da poter sfruttare nel round del 4-6 settembre, quanto tutti andranno di nuovo alla caccia di Nicolò Bulega, dominatore del campionato mondiale Superbike 2026 con la Panigale V4 R del team Aruba Ducati. Lui ha vinto 23 delle 24 gare disputate, l'altra se l'è aggiudicata il compagno Iker Lecuona.

Marc VDS Racing Team: quale futuro?

A proposito del team Elf Marc VDS, non sono stati ancora ufficializzati i piani per il futuro. Dopo la morte del proprietario Marc Van Der Straten , bisognerà capire cosa succederà alle squadre che oggi corrono nel Mondiale Moto2, nel WorldSBK e nell'EWC. Prima ancora che il magnate belga venisse a mancare, era trapelata l'indiscrezione inerente la possibilità di chiudere l'attività in Moto2 per concentrarsi sulla Superbike e sull'Endurance.,

Per la SBK era emersa anche l'eventualità di raddoppiare le Ducati Panigale V4 nel box. Sam Lowes ha un contratto in scadenza nel 2027, dunque la sua permanenza non è mai stata messa in dubbio. Per l'altro posto si parlava di Aron Canet, pilota della squadra Elf Marc VDS in Moto2 che aveva firmato un contratto pluriennale e che potrebbe essere spostato nel campionato delle derivate di serie. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.