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Manx GP: Collisione tragica, muore un pilota durante le qualifiche

In Pista
di Paolo Gozzi
mercoledì, 19 agosto 2026 alle 8:54
Manx GP: Pilota deceduto nelle qualifiche
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Un nuovo lutto sul Montain Course all'Isola di Man. Durante le qualifiche della Senior/Supersport del Manx GP c'è stata una fatale collisione nel tratto di Cruickshanks, costata la vita ad pilota. Gli organizzatori non hanno rese note le generalità.
Il ManxGP è la serie di gare per amatori e debuttanti che a fine agosto chiude il calendario delle road races. Non ha la notorietà nè il fascino del Tourist Trophy programmato a giugno, ma richiama ogni anno tantissimi piloti che hanno la possibilità di correre sullo stesso terribile tracciato stradale di 60,6 chilometri che ospita il TT.

Il comunicato degli organizzatori

L'incidente si è verificato al primo giro di qualifica a Cruickshanks, poco fuori dall'abitato di Ramsey, dove la strada comincia a salire verso il tratto di montagna. Ecco il comunicato ufficiale emesso dagli organizzatori: "Durante il primo giro della seconda sessione di qualifiche del Manx Grand Prix Races 2026, si è verificato un incidente a Cruickshanks, Ramsey, che ha coinvolto due piloti. La sessione è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa. Con profondo dolore, il Manx Grand Prix Races conferma che un pilota ha riportato ferite mortali. Un secondo pilota ha riportato ferite lievi ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale Noble's. In conformità con le procedure operative standard dell'evento, è in corso un'indagine congiunta tra diverse agenzie. (...) Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito."

Un 2026 tragico 

E' il secondo incidente mortale che si verifica sul leggendario tracciato dell'Isola di Man in questa stagione. Mercoledi 27 maggio durante le prove della Superbike aveva perso la vita Daniel Ingham, 33 anni, alla seconda partecipazione al TT dopo aver vinto proprio il Senior Manx GP nel 2024. Dopo questo nuovo incidente la direzione gara ha cancellato le tre ulteriori sessioni che avrebbero dovuto disputarsi, riservate alle categorie del Classic TT, cioè l'evento nel quale corrono le moto d'epoca e al quale partecipano anche i principali progonisti del TT.

Le condizioni di Salvatore Sallustro 

Il Manx GP 2026 è partito sotto una cattiva stella. Anche durante le prime prove di domenica scorsa la sessione era stata fermata causa l'incidente occorso al pilota italiano Salvatore Sallustro, uscito a Greeba Bridge, nel tratto iniziale del tracciato. Sallustro è tuttora ricoverato al Noble Hospital di Douglas, ma dopo l'incidente gli organizzatori non hanno diramato aggiornati ufficiali sulle ferite riportate. Il programma del Manx GP, meteo permettendo, riprenderà mercoledi 19 agosto alle 19:30 (italiane) con tre sessioni in programma. Le gare inizieranno sabato 22 agosto.
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