MotoGP, Jorge Martin a rischio operazione? Il retroscena dopo la gara a Misano

Il pilota Aprilia ha accusato un problema fisico durante la gara a Misano, questo lo ha frenato: intervento chirurgico da non escludere.

Quando Marco Bezzecchi è caduto al primo giro, Jorge Martin era attaccato a Marc Marquez e sembrava avere il potenziale per contendergli la vittoria. Lo ha anche superato a un certo punto e si era messo in testa di poter lasciare Misano da vincitore. Ma non è stato così. Risuperato dal campione in carica MotoGP, successivamente ha incassato anche i sorpassi di Alex Marquez, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Non è andato oltre il quinto posto finale e si è fatto raggiungere da MM93 in vetta alla classifica generale

MotoGP Misano: Jorge Martin svela di aver avuto un problema fisico

Intervistato nel post-gara al Misano World Circuit Marco Simoncelli, il pilota Aprilia ha avuto modo di motivare il suo crollo odierno: "Ho avuto un problema con l'avambraccio che non avevo avuto durante l'anno. Ho iniziato bene la gara - ha detto a DAZN - e mi trovavo a mio agio, però quando ero primo ho iniziato a sentire che non riuscivo a frenare bene e non ero fluido. Giro dopo giro sentivo meno forza nell'avambraccio e alla fine è collassato totalmente. Mi tengo buono il lavoro fatto: venerdì ero entrato in Q2 al limite e oggi mi sono ritrovato a lottare con Marc per la vittoria. Ora mi concentro sull'Austria e poi valuterò cosa sarà meglio fare per il resto dell'anno, se dovrò operarmi oppure no".

Jorge Martin ha avuto un problema fisico: intervento chirurgico dopo il GP d'Austria?

Martin ha accusato un problema di sindrome compartimentale all'avambraccio destro, quello che in inglese si chiama arm pump e che da un po' di anni ha costretto alcuni piloti a dover ricorrere alla sala operatoria. Martin non sa ancora cosa dovrà fare, adesso non ha tempo di farsi operare, visto che nel prossimo weekend la MotoGP corre al Red Bull Ring di Spielberg per il Gran Premio d'Austria.

Quel problema all'avambraccio lo ha limitato tantissimo oggi a Misano Adriatico: "Non potevo controllare la moto, sentivo di potevo cadere in ogni curva - spiega lo spagnolo - e alla fine giravo in 32 alto andando al limite. Senza questo problema, credo che avrei lottato fino alla fine. Continuerò a lottare fino a fine stagione, sono contento della mia velocità, di come sono partito e di come ho gestito la gara fino a metà, poi ho sofferto...".

Il fatto di dover correre in Austria nel prossimo weekend è sicuramente una rogna per Martin, che ha poco tempo per riposare e che potrebbe essere costretto a gestirsi fisicamente per evitare che la situazione peggiori. Venerdì mattina potrebbe decidere di partire con cautela, ma nel pomeriggio dovrà già spingere per ottenere accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche. Nella MotoGP di questi anni non c'è una giornata in cui poter respirare. Il pilota Aprilia lo sa bene e cercherà di gestire tutto nella maniera migliore possibile.