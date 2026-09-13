Bezzecchi sbaglia, Marquez no e si prende tutto al Misano World Circuit: Ducati in festa anche per il sorpasso su Aprilia nel Mondiale costruttori.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 termina con la vittoria di Marc Marquez nella gara MotoGP. Dopo la caduta shock di Marco Bezzecchi al primo giro, il pilota Ducati ha approfittato al massimo dell'errore dell'avversario e ha conquistato 25 punti pesantissimi. Adesso è leader della classifica generale, a parti punti con Jorge Martin, solamente quinto al traguardo con la RS-GP26 del team factory sopravvissuta oggi a Misano.

Secondo posto al traguardo per Alex Marquez con la Ducati del team BK8 Gresini, oggi con una livrea speciale per omaggiare Marco Simoncelli. Podio completato da uno straordinario Pedro Acosta su KTM. Buon quarto posto per Fermin Aldeguer con l'altra Desmosedici del box Gresini. La seconda migliore Aprilia è stata quella di Raul Fernandez (team SuperFile Trackhouse), sesto davanti al trio italiano Di Giannantonio-Bastianini-Marini. Top 10 chiusa da Fabio Quartararo su Yamaha. Pecco Bagnaia caduto e ritirato, weekend nero.

GP Misano: cronaca e risultati finali della Gara

Alla partenza Bezzecchi è riuscito a tenere dietro Marquez, impossibilitato a replicare il sorpasso effettuato dopo lo start della Sprint. Il pilota Aprilia ha cercato subito di spingere e di allungare, ma tra curva 12 e 13 è caduto e ha detto addio alla gara già al primo giro. Un colpo di scena del tutto inaspettato.

Con Bezzecchi fuori dai giochi, Marquez si è preso la leadership della corsa, seguito dall'Aprilia di Jorge Martin. Alle loro spalle, più staccato, il terzetto Acosta-Alex Marquez-Aldeguer.

Al sesto giro la caduta di Pecco Bagnaia, che era in top 10. Al giro 7 sorpasso di Martin su Marquez, mentre dietro Alex ha guadagnato su Acosta e Aldeguer, mettendosi in testa l'idea di riprendere i primi due. Martinator guadagna dei decimi su Marc, poi raggiunto dal fratello, ma al giro 12 il campione in carica MotoGP reagisce e strappa la leadership al pilota Aprilia.

Alex è lì con loro e al giro 14 infila Martin, diventando secondo. Nel frattempo è arrivato anche Acosta a giocarsi il podio con loro. Marc Marquez con un secondo di vantaggio sul fratello, che a sua volta ha staccato Martin, in difficoltà nel contenere Pedro, che al giro 16 lo ha sorpassato. Anche Aldeguer davanti all'Aprilia numero 89 al ventesimo giro, momento difficile per il due volte campione del mondo.

Nel finale Alex si è avvicinato a Marc, che però ha tenuto un ritmo tale da non rendersi mai attaccabile dal fratello e ha ottenuto una vittoria importantissima per la sua corsa iridata.

MotoGP Misano, risultati Gara: l'ordine di arrivo finale

Mondiale MotoGP 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP

Marc Marquez 274 punti Jorge Martin 274 punti Marco Bezzecchi 241 punti Fabio Di Giannantonio 223 Pedro Acosta 209 Ai Ogura 203 Raul Fernandez 199 Alex Marquez 153 Pecco Bagnaia 143 Fermin Aldeguer 105 Luca Marini 96 Enea Bastianini 92 Brad Binder 83 Diogo Moreira 64 Fabio Quartararo 61 Franco Morbidelli 56 Johann Zarco 36 Joan Mir 33 Jack Miller 28 Alex Rins 24 Toprak Razgatlioglu 18 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 5

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP

Ducati 412 punti Aprilia 410 punti KTM 251 Honda 137 Yamaha 84