MotoGP Misano, Marquez piega Bezzecchi nella Sprint: la classifica piloti aggiornata

Ducati batte Aprilia nella sprint race con una prestazione da applausi del suo fenomeno: nella gara lunga di domenica ci sarà la rivincita del team di Noale?

Marc Marquez perfetto nella Sprint MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Scattato dalla seconda casella della griglia, il campione in carica ha sorpassato il poleman Marco Bezzecchi alla prima staccata e poi non si è mai reso attaccabile. Ha martellato facendo tanti giri veloci e prendendo un margine di sicurezza che gli ha consentito di gestire abbastanza serenamente nel finale. Il 72 dell'Aprilia si accontenta di un buon secondo posto, sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin, che rimane leader della classifica generale.

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Alla partenza Marquez ha fulminato Bezzecchi, con Di Giannantonio, Martin e Acosta a inseguire. Bez con gomma posteriore morbida, Marc con la media. Il ducatista non sembra avere uno svantaggio e va avanti a giri veloci, al 5° giro della sprint race MotoGP il suo vantaggio è salito a 8 decimi. Dietro a Bezzecchi terzetto Di Giannantonio-Martin-Alex in lotta per il terzo posto. Acosta più staccato con la KTM.

Al giro 6 MM93 ha portato il gap a oltre 1 secondo, Bezzecchi non in grado di stare con lui, ma comunque con del margine di sicurezza sugli inseguitori. Al 7° giro sorpasso di Martin su Diggia, il leader della classifica generale MotoGP ha preso subito dei metri di vantaggio e si è messo all'inseguimento del compagno di squadra.

Al giro 9 il gap Marquez-Bezzecchi è sceso a 6-7 decimi. Un po' di gestione da parte del pilota Ducati, che non permette al rivale Aprilia di mettersi nella condizione di poter attaccare. Al terzultimo giro lo spagnolo ha fatto il best lap della corsa, segnale proprio della sua gestione in un finale nel quale non ha temuto di essere ripreso, sicuro della sua superiorità. Marc ha trionfato davanti a Bezzecchi e Martin, i piloti Aprilia possono comunque essere soddisfatti del loro risultato.

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CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 263 punti Marc Marquez 249 punti Marco Bezzecchi 241 punti Fabio Di Giannantonio 214 punti Ai Ogura 203 punti Pedro Acosta 193 Raul Fernandez 189 Pecco Bagnaia 143 Alex Marquez 133 Fermin Aldeguer 92 Luca Marini 89 Enea Bastianini 84 Brad Binder 78 Diogo Moreira 64 Fabio Quartararo 55 Franco Morbidelli 53 Johann Zarco 36 Joan Mir 33 Jack Miller 28 Alex Rins 24 Toprak Razgatlioglu 14 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 6 Pol Espargaro 3

CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP

Aprilia Ducati KTM Honda Yamaha