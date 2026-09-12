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MotoGP Misano, Marquez piega Bezzecchi nella Sprint: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 12 settembre 2026 alle 15:24
Marc Marquez guida la Ducati MotoGP a Misano
MotoGP Misano: Marc Marquez trionfa nella Sprint!
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Ducati batte Aprilia nella sprint race con una prestazione da applausi del suo fenomeno: nella gara lunga di domenica ci sarà la rivincita del team di Noale?
Marc Marquez perfetto nella Sprint MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Scattato dalla seconda casella della griglia, il campione in carica ha sorpassato il poleman Marco Bezzecchi alla prima staccata e poi non si è mai reso attaccabile. Ha martellato facendo tanti giri veloci e prendendo un margine di sicurezza che gli ha consentito di gestire abbastanza serenamente nel finale. Il 72 dell'Aprilia si accontenta di un buon secondo posto, sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin, che rimane leader della classifica generale.

GP Misano 2026, Sprint Race: cronaca e risultati

Alla partenza Marquez ha fulminato Bezzecchi, con Di Giannantonio, Martin e Acosta a inseguire. Bez con gomma posteriore morbida, Marc con la media. Il ducatista non sembra avere uno svantaggio e va avanti a giri veloci, al 5° giro della sprint race MotoGP il suo vantaggio è salito a 8 decimi. Dietro a Bezzecchi terzetto Di Giannantonio-Martin-Alex in lotta per il terzo posto. Acosta più staccato con la KTM.
Al giro 6 MM93 ha portato il gap a oltre 1 secondo, Bezzecchi non in grado di stare con lui, ma comunque con del margine di sicurezza sugli inseguitori. Al 7° giro sorpasso di Martin su Diggia, il leader della classifica generale MotoGP ha preso subito dei metri di vantaggio e si è messo all'inseguimento del compagno di squadra.
Al giro 9 il gap Marquez-Bezzecchi è sceso a 6-7 decimi. Un po' di gestione da parte del pilota Ducati, che non permette al rivale Aprilia di mettersi nella condizione di poter attaccare. Al terzultimo giro lo spagnolo ha fatto il best lap della corsa, segnale proprio della sua gestione in un finale nel quale non ha temuto di essere ripreso, sicuro della sua superiorità. Marc ha trionfato davanti a Bezzecchi e Martin, i piloti Aprilia possono comunque essere soddisfatti del loro risultato.
Classifica Sprint Race MotoGP Misano
MotoGP Misano, risultati Sprint: ordine di arrivo e classifica finale

Mondiale MotoGP: le nuove classifiche piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP
  1. Jorge Martin 263 punti
  2. Marc Marquez 249 punti
  3. Marco Bezzecchi 241 punti
  4. Fabio Di Giannantonio 214 punti
  5. Ai Ogura 203 punti
  6. Pedro Acosta 193
  7. Raul Fernandez 189
  8. Pecco Bagnaia 143
  9. Alex Marquez 133
  10. Fermin Aldeguer 92
  11. Luca Marini 89
  12. Enea Bastianini 84
  13. Brad Binder 78
  14. Diogo Moreira 64
  15. Fabio Quartararo 55
  16. Franco Morbidelli 53
  17. Johann Zarco 36
  18. Joan Mir 33
  19. Jack Miller 28
  20. Alex Rins 24
  21. Toprak Razgatlioglu 14
  22. Maverick Vinales 10
  23. Iker Lecuona 9
  24. Augusto Fernandez 6
  25. Pol Espargaro 3
CLASSIFICA COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia
  2. Ducati
  3. KTM
  4. Honda
  5. Yamaha

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