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La Leggenda di Umberto Masetti, primo eroe azzurro della top class

Storie di Moto
di Diana Tamantini
sabato, 12 settembre 2026 alle 16:15
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Umberto Masetti, primo pilota italiano campione del mondo nel Motomondiale, diventa Leggenda della MotoGP.
Non solo Loris Capirossi: il GP di Misano è stato anche l'occasione per celebrare Umberto Masetti, un altro grande dei primi anni del Motomondiale, nato ufficialmente nel 1949 come Campionato Mondiale Velocità. Classe 1929 di Parma, scomparso nel 2006, Masetti è stato il primo pilota italiano vincitore di un titolo mondiale nella classe regina, allora 500cc, con la mitica Gilera. In parallelo, sei titoli nel Campionato Italiano Velocità tra il 1949 ed il 1955. Il premio, con introduzione nella Hall of Fame come MotoGP Legend, è stato consegnato da Carlos Ezpeleta a Nello Masetti, figlio del leggendario campione degli anni '50-'60, poco prima della Sprint MotoGP.

Umberto Masetti, la Leggenda del primo italiano iridato in 500cc 

Pioniere del motociclismo italiano, apprezzatissimo per stile e carisma da divo, dai vari soprannomi: i più noti "Scarciole" (scricciolo, per la sua corporatura), "Topolino", "Duca di Parma". Masetti ha debuttato nel Motomondiale proprio nascita del campionato, nel 1949. Ha corso con una Moto Morini in 125 e con una Benelli in 250, approderà in seguito anche in 350 e 500: precisazione dovuta, dagli albori e per lungo tempo è stato infatti possibile correre in più categorie in una stessa stagione. Una possibilità che, rimarrete sorpresi, è rimasta nel regolamento fino al 2023! Ma era ormai caduta in disuso da decenni: l'ultimo è stato Jorge "Aspar" Martinez, pilota 80cc e 125cc nel 1988. Tornando a Masetti: sono poche le stagioni complete disputate nel Motomondiale, da dire che l'organizzazione era molto diversa, alcune categorie avevano pochissime gare, la zona punti era la top 5...
Umberto Masetti, TT Assen 1952. Credits: Fotocollectie Anefo Reportage
Umberto Masetti, TT Assen 1952. Credits: Fotocollectie Anefo Reportage
Dal 1956 in particolare e fino a metà degli anni '60 Masetti farà solo sporadiche apparizioni nel Mondiale, ma la storia era già stata scritta prima. Nel 1950 il talento di Parma è iridato 500cc in sella ad una Gilera, ufficialmente nella storia come primo italiano campione del mondo nella classe regina. Non finisce qui, due anni dopo arriva il bis iridato sempre nella 500cc e sempre in sella alla leggendaria Gilera 4 cilindri. Masetti è stato capace di conquistare punti in tutte le classi in cui ha corso, negli anni '60 emigra in Cile, dove corre fino a fine decennio, quando si ritira ufficialmente dal motociclismo professionistico. Con la famiglia s'è poi trasferito a Maranello, ha lavorato nel motociclismo anche come dirigente Aprilia alla fine degli anni '90. Nel maggio 2006 è scomparso per in seguito a complicazioni respiratorie.
Statua in onore di Umberto Masetti a Denia, in Spagna&nbsp;
Statua in onore di Umberto Masetti a Denia, in Spagna 

Umberto Masetti, numeri Mondiali 

-> Risultati 125
Moto Morini, solo 1949: 2° nel GP Nazioni, 3° iridato
-> Risultati 250
Benelli, 1949: 3° nel GP Nazioni
NSU, 1950: punti al GP Nazioni (unico GP disputato per infortunio)
MV Agusta, 1955: 2° GP Assen, 3° GP Ulster
MV Agusta, 1958: ritiro GP Nazioni
Moto Morini, 1962: 2° nel GP Argentina
Moto Morini, 1963: 3° nel GP Argentina
-> Risultati 350
MV Agusta, 1956-1957: due zone punti, 14° e 10° iridato
-> Risultati 500
Gilera, 1950: due vittorie, due podi, Campione del Mondo
Gilera, 1951: una vittoria, due podi, 3° iridato
Gilera 1952: due vittorie, due podi, Campione del Mondo
Gilera, 1954: 2° al GP Nazioni
MV Agusta, 1955: una vittoria, due podi, 3° iridato
MV Agusta, 1956: 2° al GP Germania
MV Agusta, 1957: una zona punti
MV Agusta, 1958: 3° nel GP Nazioni
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