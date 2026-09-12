La Leggenda di Umberto Masetti, primo eroe azzurro della top class

Umberto Masetti, primo pilota italiano campione del mondo nel Motomondiale, diventa Leggenda della MotoGP

Umberto Masetti, un altro grande dei primi anni del Motomondiale, nato ufficialmente nel 1949 come Campionato Mondiale Velocità. Classe 1929 di Parma, scomparso nel 2006, Masetti è stato il primo pilota italiano vincitore di un titolo mondiale nella classe regina, allora 500cc, con la mitica Gilera. In parallelo, sei titoli nel Campionato Italiano Velocità tra il 1949 ed il 1955. Il premio, con introduzione nella Hall of Fame come MotoGP Legend, è stato consegnato da Carlos Ezpeleta a Nello Masetti, figlio del leggendario campione degli anni '50-'60, poco prima della Non solo Loris Capirossi : il GP di Misano è stato anche l'occasione per celebrare, un altro grande dei primi anni del Motomondiale, nato ufficialmente nel 1949 come Campionato Mondiale Velocità. Classe 1929 di Parma, scomparso nel 2006, Masetti è stato il primo pilota italiano vincitore di un titolo mondiale nella classe regina, allora 500cc, con la mitica Gilera. In parallelo, sei titoli nel Campionato Italiano Velocità tra il 1949 ed il 1955. Il premio, con introduzione nella Hall of Fame come MotoGP Legend, è stato consegnato da Carlos Ezpeleta a Nello Masetti, figlio del leggendario campione degli anni '50-'60, poco prima della Sprint MotoGP.

Umberto Masetti, la Leggenda del primo italiano iridato in 500cc

Pioniere del motociclismo italiano, apprezzatissimo per stile e carisma da divo, dai vari soprannomi: i più noti "Scarciole" (scricciolo, per la sua corporatura), "Topolino", "Duca di Parma". Masetti ha debuttato nel Motomondiale proprio nascita del campionato, nel 1949. Ha corso con una Moto Morini in 125 e con una Benelli in 250, approderà in seguito anche in 350 e 500: precisazione dovuta, dagli albori e per lungo tempo è stato infatti possibile correre in più categorie in una stessa stagione. Una possibilità che, rimarrete sorpresi, è rimasta nel regolamento fino al 2023! Ma era ormai caduta in disuso da decenni: l'ultimo è stato Jorge "Aspar" Martinez, pilota 80cc e 125cc nel 1988. Tornando a Masetti: sono poche le stagioni complete disputate nel Motomondiale, da dire che l'organizzazione era molto diversa, alcune categorie avevano pochissime gare, la zona punti era la top 5...

Umberto Masetti, TT Assen 1952. Credits: Fotocollectie Anefo Reportage

Dal 1956 in particolare e fino a metà degli anni '60 Masetti farà solo sporadiche apparizioni nel Mondiale, ma la storia era già stata scritta prima. Nel 1950 il talento di Parma è iridato 500cc in sella ad una Gilera, ufficialmente nella storia come primo italiano campione del mondo nella classe regina. Non finisce qui, due anni dopo arriva il bis iridato sempre nella 500cc e sempre in sella alla leggendaria Gilera 4 cilindri. Masetti è stato capace di conquistare punti in tutte le classi in cui ha corso, negli anni '60 emigra in Cile, dove corre fino a fine decennio, quando si ritira ufficialmente dal motociclismo professionistico. Con la famiglia s'è poi trasferito a Maranello, ha lavorato nel motociclismo anche come dirigente Aprilia alla fine degli anni '90. Nel maggio 2006 è scomparso per in seguito a complicazioni respiratorie.

Statua in onore di Umberto Masetti a Denia, in Spagna

Umberto Masetti, numeri Mondiali

-> Risultati 125

Moto Morini, solo 1949: 2° nel GP Nazioni, 3° iridato

-> Risultati 250

Benelli, 1949: 3° nel GP Nazioni

NSU, 1950: punti al GP Nazioni (unico GP disputato per infortunio)

MV Agusta, 1955: 2° GP Assen, 3° GP Ulster

MV Agusta, 1958: ritiro GP Nazioni

Moto Morini, 1962: 2° nel GP Argentina

Moto Morini, 1963: 3° nel GP Argentina

-> Risultati 350

MV Agusta, 1956-1957: due zone punti, 14° e 10° iridato

-> Risultati 500

Gilera, 1950: due vittorie, due podi, Campione del Mondo

Gilera, 1951: una vittoria, due podi, 3° iridato

Gilera 1952: due vittorie, due podi, Campione del Mondo

Gilera, 1954: 2° al GP Nazioni

MV Agusta, 1955: una vittoria, due podi, 3° iridato

MV Agusta, 1956: 2° al GP Germania

MV Agusta, 1957: una zona punti

MV Agusta, 1958: 3° nel GP Nazioni