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F1 1 Spagna: Lando Norris fa il matto al MadRing, Antonelli se la rischia

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 12 settembre 2026 alle 17:23
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Lando Norris Pole Position capolavoro nel GP di Spagna sul pazzesco tracciato cittadino di Madrid: lo chiamano MadRing e la denominazione pare alquanto indovinata. Kimi Antonelli si è preso dei bei rischi, arrivando a soli 11 millesimi dall'impresa. Ferrari manca il colpaccio.
Lando Norris ha estratto dal cilindro una prestazione mostruosa, quando pareva fatta per il ventenne italiano. Per il campione del Mondo è la 19° volta in top class. Andrea Kimi Antonelli però potrà riscattarsi in un GP che sicuramente sarà pieno di sorprese. Potrebbe dire la sua anche un Max Verstappen esaltato dalle caratteristiche di un tracciato da piloti veri: la terza posizione può essere trampolino di lancio per la Red Bull. Il fuoriclasse olandese avrà a fianco Lewis Hamilton, di soli nove millesimi più veloce del compagno Charles Leclerc. Il pilota britannico era stato il più veloce nella prima girandola di tentativi, ma gli è mancato il colpo finale. Hamilton non parte davanti ormai da oltre tre anni, e non c'è mai riuscito da quando corre con la Rossa.

Male Russell solo terza fila

George Russell con la stessa Mercedes di Antonelli incassa un'altra batosta: solo terza fila, su una fila che nelle previsioni potrebbe rivelarsi improba per i sorpassi. Quarta fila per Oscar Piastri con la McLaren davanti a Liam Lawson con la Red Bull. La quinta fila invece, vede Franco Colapinto con l'Alpine partire davanti alla Racing Bulls di Arvid Lindblad.

Madrid non porta fortuna a Sainz ed Alonso

Amara la prova dei due spagnoli Sainz ed Alonso che non hanno passato nemmeno la prima sessione. La nona fila infatti, sarà interamente occupata dai due iberici, con Carlos Sainz davanti a Fernando Alonso. Olivier Bearman partirà dal fondo visto che la sua Haas non ha preso parte alla qualifica. Il britannico aveva danneggiato la sua VF-26 al mattino e i meccanici purtroppo, non sono riusciti a ripararla in tempo. Destino identico per Lance Stroll che non ha fatto nemmeno un giro in Q1 con la Aston Martin.

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Foto:Formula 1
Lando Norris

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