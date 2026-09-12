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Colpo Moto3: chi è Leonardo Zanni, novità 2027 con Leopard Racing

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 12 settembre 2026 alle 18:10
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Leonardo Zanni prossimo esordiente nel Mondiale Moto3 con Leopard Racing: l'ufficialità nel corso di questo sabato del GP Misano.
Ci sarà almeno un esordiente italiano in Moto3 nel 2027. Di oggi l'ufficialità: Leonardo Zanni salirà nella classe minore del Motomondiale con Leopard Racing. Il pilota romano, da anni nel JuniorGP/MotoJunior con Momoven Racing (nuovo nome di Finetwork MIR Racing, a cui è legato da tempo), 18 anni compiuti lo scorso 1° luglio, sarà uno dei ragazzi al via nella Moto3 mondiale, anzi per il momento è l'unico italiano ufficiale in questa categoria. Lasciato un italiano, Guido Pini promosso in Moto2, ecco che ne arriva un altro in Leopard Racing e per la stessa sfida: da tempo Zanni corre con KTM, il passaggio a Honda sarà un cambio interessante da seguire.
Vittoria Gara 1, Catalunya 2026, Moto3, MotoJunior&nbsp;
Vittoria Gara 1, Catalunya 2026, Moto3, MotoJunior 

Leonardo Zanni, il profilo 

Classe 2008, originario di Roma, si è appassionato da piccolo dopo aver visto una minibike elettrica che aveva un amico di suo padre. Tifoso di Valentino Rossi e Marc Marquez, il piccolo Leonardo Alessandro Zanni (questo il nome completo) non ci ha messo molto ad arrivare alle prime gare. Inizia nel 2018 nell'Italiano Minibike, l'anno dopo è 2° nel tricolore, classe Junior A, e nell'Europeo. Nel 2018 è 3° a livello continentale, mentre in Italia arriva il primo titolo, è vittoria nel Campionato Italiano Minibike Junior B. Lo troviamo anche brevemente nella Moto5 della Cuna de Campeones in Spagna, mentre nel 2020 debutta nell'allora PreMoto3 del CIV, conquistando il titolo nel 2022.
Arriva il passaggio nell'allora European Talent Cup del JuniorGP, in cui approda l'anno successivo, e come risultati inizia a faticare un pochino di più. Nel 2024 disputa anche quella che è la sua unica annata in Red Bull Rookies Cup, senza risultati degni di nota. In quello stesso anno ottiene anche il suo unico podio in ETC, prima di salire di categoria. Nel 2025 ha messo a referto una vittoria in Moto3, quest'anno sempre nella medesima categoria vanta una pole (Jerez) e una vittoria (Gara 1 Catalunya). Chissà, la salita nella Moto3 Mondiale potrebbe rivelarsi un interessante exploit per Zanni e per un movimento tricolore che sta soffrendo?

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diDiana Tamantini

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