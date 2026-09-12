Colpo Moto3: chi è Leonardo Zanni, novità 2027 con Leopard Racing

Leonardo Zanni prossimo esordiente nel Mondiale Moto3 con Leopard Racing: l'ufficialità nel corso di questo sabato del GP Misano.

Leonardo Zanni salirà nella classe minore del Motomondiale con Leopard Racing. Il pilota romano, da anni nel JuniorGP/MotoJunior con Momoven Racing (nuovo nome di Finetwork MIR Racing, a cui è legato da tempo), 18 anni compiuti lo scorso 1° luglio, sarà uno dei ragazzi al via nella Moto3 mondiale, anzi per il momento è l'unico italiano ufficiale in questa categoria. Lasciato un italiano, Ci sarà almeno un esordiente italiano in Moto3 nel 2027. Di oggi l'ufficialità:salirà nella classe minore del Motomondiale con Leopard Racing. Il pilota romano, da anni nel JuniorGP/MotoJunior con Momoven Racing (nuovo nome di Finetwork MIR Racing, a cui è legato da tempo), 18 anni compiuti lo scorso 1° luglio, sarà uno dei ragazzi al via nella Moto3 mondiale, anzi per il momento è l'unico italiano ufficiale in questa categoria. Lasciato un italiano, Guido Pini promosso in Moto2 , ecco che ne arriva un altro in Leopard Racing e per la stessa sfida: da tempo Zanni corre con KTM, il passaggio a Honda sarà un cambio interessante da seguire.

Vittoria Gara 1, Catalunya 2026, Moto3, MotoJunior

Leonardo Zanni, il profilo

Classe 2008, originario di Roma, si è appassionato da piccolo dopo aver visto una minibike elettrica che aveva un amico di suo padre. Tifoso di Valentino Rossi e Marc Marquez, il piccolo Leonardo Alessandro Zanni (questo il nome completo) non ci ha messo molto ad arrivare alle prime gare. Inizia nel 2018 nell'Italiano Minibike, l'anno dopo è 2° nel tricolore, classe Junior A, e nell'Europeo. Nel 2018 è 3° a livello continentale, mentre in Italia arriva il primo titolo, è vittoria nel Campionato Italiano Minibike Junior B. Lo troviamo anche brevemente nella Moto5 della Cuna de Campeones in Spagna, mentre nel 2020 debutta nell'allora PreMoto3 del CIV, conquistando il titolo nel 2022.