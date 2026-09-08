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Antonelli da sogno, ora arriva la novità Madrid: altra mazzata a Russell?

Formula 1
di Riccardo Ventura
martedì, 08 settembre 2026 alle 21:15
Madrid
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Dai fasti di Monza, in tutti i sensi, al battesimo del Madridring, novità del calendario della Formula 1. In perfetta concomitanza con la MotoGP a Misano il Mondiale delle auto manderà in scena il 14° appuntamento
La capitale spagnola ha voluto a tutti i costi legarsi alla F1, adesso sarà interessante constatare se sarà un successo oppiure un buco nell'acqua com circuito cittadino di Valencia dove si gareggiò dal 2008 al 2012 Vediamo come arriviamo a questo atto e poi diamo uno sguardo alle classifiche e agli orari.

Antonelli da una festa all'altra

Andrea Kimi Antonelli ha chiuso il digiuno di successi italiani a Monza che durava da ben 60 anni. L'euforia intorno al fuoriclasse bolognese è dilagante: vincere scattando dalla 19° posizione è capitato solo ai grandissimi di questo sport. A Madrid il ventenne della Mercedes può dare un'altra mazzata alle sperenze iridate del compagno George Russell, che domenica scorsa non è riuscito a gestire un GP dove partiva largamente favorito causa la penalità in partenza del compagno-rivale. Il Mondiale però è ancora lunghissimo, per cui la classifica è ancora viva. Può sperare nel ribaltone anche la Ferrarii che arriva in Spagna dopo un fine settimana disastroso. Charles Leclerc potrebbe andare in penalità per via del brutto incidente alla Parabolica. Lewis Hamilton deve farsi perdonare la modesta sesta piazza davanti al popolo ferrarista.
Max Verstappen sa che vincere che vincere con la Red Bull attuale è difficile, ma l'occasione può sempre capitare. Capitolo McLaren: anche le papaya non sono andate come da pronostico nel GP d'Italia e proveranno in Spagna a riposizionarsi subito dopo le Mercedes. Lando Norris a Monza era arrivato con l'inerzia dalla sua. Questa sarà la gara di casa di Carlos Sainz che è proprio madrileno e cercherà con la sua Williams di regalare una gioia al pubblico di casa. Sotto i riflettori anche Fernando Alonso, unico campione del Mondo spagnolo di Formula 1: a 45 anni non pare avere alcuna voglia di smettere.

CLASSIFICA PILOTI 

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 267 punti 
  2. George Russell (Mercedes) 201 punti
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191 punti
  4. Lando Norris (McLaren) 171 punti
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 155 punti
  6. Max Verstappen (Red Bull) 127 punti
  7. Oscar Piastri (McLaren) 116 punti
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 71 punti
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 51 punti
  10. Pierre Gasly (Alpine) 41 punti
  11. Arvid Lindblad (Racing Bull) 29 punti
  12. Franco Colapinto (Alpine) 21 punti 
  13. Olivier Bearman (Haas) 18 punti
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti 
  15. Nico Hulkenberg (Audi) 6 punti 
  16. Carlos Sainz (Williams) 6 punti
  17. Alexander Albon (Williams) 5 punti
  18. Esteban Ocon (Haas) 3 punti
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) 3 punti
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti 
  21.  Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti
  22. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
  23. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti 

CLASSIFICA COSTRUTTORI

  1. Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 468 punti
  2. Scuderia Ferrari HP 346 punti
  3. McLaren Mastercard F1 Team 287 punti
  4. Oracle Red Bull Racing 204 punti
  5. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 75 punti
  6. BWT Alpine F1 Team 62 punti
  7. TGR Haas F1 Team 21 punti
  8. Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 16 punti
  9. Atlassian Williams F1 Team 11 punti
  10. Aston Martin Aramco F1 Team 3 punti 
  11. Cadillac Formula 1 Team 0 punti  

Formula 1 GP d’italia in TV e in streaming 

Il GP di Spagna scatterà appena finita la MotoGP che sarà di scena a Misano Adriatico. Un fine settimana quindi da rimanere incollati davanti alla TV. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Madird.
Venerdì 11 settembre:
  • 13:30-14:30: Prove libere 1
  • 17:00-18:00: Prove libere 2
Sabato 12 settembre:
  • 12:30-13:30: Prove libere 3
  • 16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)
Domenica 13 settembre:
  • 15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:00)

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FOTO: social formula 1
Andrea Antonelli

diRiccardo Ventura

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