Il rilancio in Superbike? Jack Miller e Yamaha, addio MotoGP per la nuova sfida

Jack Miller saluta la MotoGP a fine 2026 per mettersi alla prova nel Mondiale Superbike, sempre con Yamaha . I dettagli.

Dopo il saluto a Vierge , ecco l'ufficialità del nuovo arrivo: Jack Miller lascia la MotoGP per rilanciarsi nel Mondiale Superbike con Yamaha. Niente di nuovo, il cambio era noto da tempo, ma da oggi è ufficiale l'approdo dell'australiano nelle derivate di serie con accordo biennale 2027-2028. Continua la collaborazione tra Miller ed il marchio dei tre diapason, anzi l'attuale pilota Pramac Yamaha in MotoGP ritroverà una R1 che ha già avuto modo di conoscere in particolare nella 8 Ore di Suzuka proprio con la squadra factory di Iwata. Come se la caverà secondo voi nel Mondiale Superbike?

YAMAHA ANNUNCIA JACK MILLER PER LA SFIDA SUPERBIKE

Jack Miller porta con sé una vasta esperienza nel progetto WorldSBK della Yamaha, avendo trascorso 15 anni a correre nel Motomondiale, di cui ben 12 nella classe regina. Miller ha conquistato quattro vittorie in MotoGP e 23 podi durante la sua carriera in MotoGP, con un miglior risultato complessivo in campionato pari al quarto posto nel 2021. L'australiano ha trascorso le sue ultime due stagioni nella classe MotoGP con il team Prima Pramac Yamaha, dove la sua professionalità ed esperienza si sono rivelate preziose per lo sviluppo della nuovissima moto V4 da MotoGP di Yamaha.

Miller ha familiarità con la R1 derivata dalla produzione di serie con cui correrà nel WorldSBK, avendo già partecipato due volte alla 8 Ore di Suzuka con il team Yamaha Factory Racing, al fianco di Andrea Locatelli, che affiancherà nel team ufficiale Yamaha nel WorldSBK la prossima stagione. Il duo, insieme al veterano Katsuyuki Nakasuga, ha conquistato il secondo posto nelle ultime due edizioni della prestigiosa gara di durata.

I COMMENTI DEI PROTAGONISTI

Jack Miller: “Sono davvero entusiasta di annunciare che passerò al WorldSBK insieme a Yamaha. Mi è piaciuto molto lavorare con il marchio in questi ultimi anni in MotoGP e sono estremamente grato per l'opportunità di vedere cosa possiamo fare con la R1. Ho avuto un piccolo assaggio della moto a Suzuka negli ultimi due anni e, sebbene la moto in versione WorldSBK sia un po' diversa, non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera e spero che potremo fare qualcosa di veramente forte lì.”

Niccolò Canepa – Responsabile sportivo corse su strada, Yamaha Motor Europe: “Siamo estremamente entusiasti di dare il benvenuto a Jack Miller nel progetto Yamaha WorldSBK nel 2027 e personalmente sono molto felice di averlo con noi. L'opportunità di portare un pilota della sua esperienza e del suo talento nel nostro team ufficiale era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e non vediamo l'ora di iniziare i primi test. La sua esperienza nel Gran Premio, in particolare la sua conoscenza degli pneumatici Michelin, sarà estremamente preziosa per noi. Ha già ottenuto ottimi risultati con la R1 a Suzuka, quindi siamo curiosi di vedere cosa riuscirà a fare con la moto specifica per il WorldSBK e cosa potrà contribuire al continuo sviluppo della R1. Oltre all'aspetto tecnico, la personalità di Jack e il suo profilo internazionale saranno una grande risorsa per rafforzare la presenza di Yamaha e dare ancora più visibilità al Campionato Mondiale Superbike. Non vediamo l'ora di iniziare insieme questo nuovo capitolo.”