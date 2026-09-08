Misano magico per Morbidelli: ultima danza in VR46 MotoGP prima della SBK

Nel futuro c'è la Superbike, nel presente Franco Morbidelli è pronto per un importante GP a Misano, l'ultimo con VR46 e in MotoGP.

Franco Morbidelli migrerà nel Mondiale Superbike con Aruba Ducati, per il momento è ufficiale solo il fatto che lascerà VR46 Ducati ed il Motomondiale alla fine di questa stagione 2026. Riguardo il ritorno: la carriera di Morbidelli è stata lanciata proprio dalla Un'ultima gara MotoGP a Misano prima del ritorno nel paddock che lo vide campione in una classe ora scomparsa.migrerà nel Mondiale Superbike con Aruba Ducati, per il momento è ufficiale solo il fatto che lascerà VR46 Ducati ed il Motomondiale alla fine di questa stagione 2026. Riguardo il ritorno: la carriera di Morbidelli è stata lanciata proprio dalla vittoria nel 2013 dell'Europeo Superstock 600 , che dal 2005 ha affiancato il WorldSBK nelle gare europee fino alla sua chiusura nel 2015. Certo ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, sarà una sfida totalmente nuova, ma prima bisogna chiudere nel miglior modo possibile un capitolo MotoGP fatto di alti (spicca il vice-campionato 2020) e purtroppo molti bassi negli ultimi anni.

"Insieme al Brasile, la gara più importante"

Tra pochi giorni l'appuntamento è al Misano World Circuit, gara sempre molto sentita per tutti i piloti italiani. Franco Morbidelli non è da meno: dopo il nuovo GP del Brasile, nella terra natale di mamma Cristina, tocca al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Un tracciato che tutti i ragazzi della VR46 Academy conoscono come le proprie tasche, visto che è la pista prediletta da Valentino Rossi e dai suoi ragazzi per gli allenamenti extra GP.

"Misano è sempre stupenda, l’atmosfera è magica e il pubblico di casa è sempre speciale" è il commento di Morbidelli pre-evento. "Arriviamo sulla nostra pista di casa decisamente carichi: ad Aragon avevamo un buon potenziale e purtroppo non abbiamo potuto concretizzarlo, ma puntiamo a rifarci questo fine settimana. L’obiettivo sarà quello di fare un weekend pulito, sarà importante cercare di avere il massimo da tutto e fare un ottimo lavoro perché, insieme al Brasile, questa è la gara più importante per me.”