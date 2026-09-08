MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK, addio Yamaha-Vierge: attese le mosse di Barni Ducati, Bautista e Miller

Superbike
di Diana Tamantini
martedì, 08 settembre 2026 alle 10:07
vierge-yamaha-superbike
Aggiungi come fonte preferita su Google
Arriva l'ufficialità: Yamaha e Xavi Vierge si saluteranno alla fine di questa stagione SBK 2026. Non mancherà molto per le prossime mosse.
Yamaha e Xavi Vierge ai saluti: dopo il round dello scorso weekend a Magny-Cours, arriva la conferma ufficiale che la squadra Superbike ed il pilota spagnolo chiuderanno la collaborazione alla fine di questa stagione 2026, dopo appena un anno insieme. Non una novità, da un pezzo infatti si vocifera che Vierge sia prossimo ad un accordo con il Barni Spark Racing Team per guidare una delle sue Ducati Panigale V4 R, quella attualmente nelle mani di Alvaro Bautista. Il posto di Vierge in Pata Maxus Yamaha è da un pezzo accostato a Jack Miller, in arrivo dalla MotoGP sempre con la stessa casa con cui sta correndo. Ma ancora non c'è nulla di ufficialmente confermato, anche se non sembra manchi molto... Ecco intanto il saluto della casa dei tre diapason al pilota #97.

La nota ufficiale Yamaha SBK 

Yamaha Motor Europe desidera ringraziare Xavi Vierge e conferma che la collaborazione dello spagnolo con il team ufficiale Yamaha nel WorldSBK si concluderà al termine della stagione 2026. Vierge è entrato a far parte del Pata Maxus Yamaha Official Team WorldSBK all'inizio del 2026 e, durante la sua permanenza nel team, ha dato un contributo prezioso agli sforzi di Yamaha nel WorldSBK, ottenendo come migliori risultati il ​​sesto posto a Portimão e ad Assen. Yamaha e Vierge continueranno a impegnarsi al massimo per raggiungere l'obiettivo comune di ottenere i migliori risultati possibili fino alla fine della stagione 2026.
Niccolò Canepa – Responsabile sportivo corse su strada, Yamaha Motor Europe
“Xavi ha dimostrato incredibile professionalità e determinazione nel corso del 2026 e gli siamo molto grati per tutto ciò che ha apportato al progetto e per l'impegno profuso in questa stagione. Non è un segreto che abbiamo affrontato un anno difficile, ma Xavi è sempre stato una persona preziosa per il progetto e un vero piacere lavorare con lui. Siamo dispiaciuti di vederlo andare via, ma desideriamo ringraziarlo per il suo impegno e augurargli il meglio per il futuro.”
Paul Denning – Team Principal, Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team
“Personalmente, e so di poter parlare a nome di ogni singolo membro del team, è con immenso rammarico che annunciamo di non poter continuare con Xavi nella stagione 2027. Il suo rapido adattamento alla R1, unito alla sua velocità, al suo coraggio e alla sua chiarezza tecnica, ci farà sentire la mancanza di un pilota eccezionale, ma anche di una persona davvero speciale. È raro trovare qualcuno così benvoluto e profondamente rispettato da tutti coloro che lo conoscono, ma Xavi possiede un livello eccezionale di professionalità, onestà e rispetto per il suo lavoro e per le persone che lo circondano. Gli auguriamo sinceramente tutto il meglio che merita e gli assicuriamo che la porta del team sarà sempre aperta per eventuali opportunità future. Forza Xavi, e grazie.”

Leggi anche

Alvaro Bautista "sacrificato" da Ducati: soffre, ma ha ancora il fuoco dentroAlvaro Bautista "sacrificato" da Ducati: soffre, ma ha ancora il fuoco dentro
Bulega sarà campione Superbike: il riscatto di un pilota pronto a stupire anche in MotoGPBulega sarà campione Superbike: il riscatto di un pilota pronto a stupire anche in MotoGP
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Yamaha

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

miller-yamaha-superbike
Superbike

Il rilancio in Superbike? Jack Miller e Yamaha, addio MotoGP per la nuova sfida

08 settembre 2026
Superbike in crisi: come se ne esce?
Superbike

Superbike in crisi: il Mondiale più amato dagli appassionati non piace più, ecco perchè

07 settembre 2026
Alvaro Bautista pilota Barni Superbike
Superbike

Alvaro Bautista "sacrificato" da Ducati: soffre, ma ha ancora il fuoco dentro

07 settembre 2026

Altre notizie

morbidelli-vr46-misano

Misano magico per Morbidelli: ultima danza in VR46 MotoGP prima della SBK

MotoGP
miller-yamaha-superbike

Il rilancio in Superbike? Jack Miller e Yamaha, addio MotoGP per la nuova sfida

Superbike
Fabio Quartararo

Quartararo non vede la luce: primo messaggio per la Honda

MotoGP
Honda

Honda ci crede ancora: sviluppi in vista per la RC213V 1000cc MotoGP

MotoGP
Banatti-Green-Falcon

Esemplare unico, impatto enorme: perché la Banatti Green Falcon è una leggenda

Storie di Moto

Articoli popolari

Luca Marini

Luca Marini-KTM: retroscena sulle trattative e il caso Vinales

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Di Giannantonio: perchè lascia una Ducati vincente per andare in KTM

MotoGP
Nicolo Bulega pilota Aruba Ducati Superbike

Bulega sarà campione Superbike: il riscatto di un pilota pronto a stupire anche in MotoGP

Superbike
Superbike in crisi: come se ne esce?

Superbike in crisi: il Mondiale più amato dagli appassionati non piace più, ecco perchè

Superbike
Honda

Honda ci crede ancora: sviluppi in vista per la RC213V 1000cc MotoGP

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading