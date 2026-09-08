SBK, addio Yamaha-Vierge: attese le mosse di Barni Ducati, Bautista e Miller

Arriva l'ufficialità: Yamaha e Xavi Vierge si saluteranno alla fine di questa stagione SBK 2026. Non mancherà molto per le prossime mosse.

Yamaha e Xavi Vierge ai saluti: dopo il round dello scorso weekend a Magny-Cours , arriva la conferma ufficiale che la squadra Superbike ed il pilota spagnolo chiuderanno la collaborazione alla fine di questa stagione 2026, dopo appena un anno insieme. Non una novità, da un pezzo infatti si vocifera che Vierge sia prossimo ad un accordo con il Barni Spark Racing Team per guidare una delle sue Ducati Panigale V4 R, quella attualmente nelle mani di Alvaro Bautista. Il posto di Vierge in Pata Maxus Yamaha è da un pezzo accostato a Jack Miller, in arrivo dalla MotoGP sempre con la stessa casa con cui sta correndo. Ma ancora non c'è nulla di ufficialmente confermato, anche se non sembra manchi molto... Ecco intanto il saluto della casa dei tre diapason al pilota #97.

La nota ufficiale Yamaha SBK

Yamaha Motor Europe desidera ringraziare Xavi Vierge e conferma che la collaborazione dello spagnolo con il team ufficiale Yamaha nel WorldSBK si concluderà al termine della stagione 2026. Vierge è entrato a far parte del Pata Maxus Yamaha Official Team WorldSBK all'inizio del 2026 e, durante la sua permanenza nel team, ha dato un contributo prezioso agli sforzi di Yamaha nel WorldSBK, ottenendo come migliori risultati il ​​sesto posto a Portimão e ad Assen. Yamaha e Vierge continueranno a impegnarsi al massimo per raggiungere l'obiettivo comune di ottenere i migliori risultati possibili fino alla fine della stagione 2026.

Niccolò Canepa – Responsabile sportivo corse su strada, Yamaha Motor Europe

“Xavi ha dimostrato incredibile professionalità e determinazione nel corso del 2026 e gli siamo molto grati per tutto ciò che ha apportato al progetto e per l'impegno profuso in questa stagione. Non è un segreto che abbiamo affrontato un anno difficile, ma Xavi è sempre stato una persona preziosa per il progetto e un vero piacere lavorare con lui. Siamo dispiaciuti di vederlo andare via, ma desideriamo ringraziarlo per il suo impegno e augurargli il meglio per il futuro.”

Paul Denning – Team Principal, Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team

“Personalmente, e so di poter parlare a nome di ogni singolo membro del team, è con immenso rammarico che annunciamo di non poter continuare con Xavi nella stagione 2027. Il suo rapido adattamento alla R1, unito alla sua velocità, al suo coraggio e alla sua chiarezza tecnica, ci farà sentire la mancanza di un pilota eccezionale, ma anche di una persona davvero speciale. È raro trovare qualcuno così benvoluto e profondamente rispettato da tutti coloro che lo conoscono, ma Xavi possiede un livello eccezionale di professionalità, onestà e rispetto per il suo lavoro e per le persone che lo circondano. Gli auguriamo sinceramente tutto il meglio che merita e gli assicuriamo che la porta del team sarà sempre aperta per eventuali opportunità future. Forza Xavi, e grazie.”