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Bezzecchi shock, un altro erroraccio: GP Misano buttato al primo giro

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 13 settembre 2026 alle 14:05
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Un colpo di scena che non ci voleva: Marco Bezzecchi a terra proprio all'inizio del Gran Premio MotoGP a Misano, un altro brutto errore per il pilota Aprilia.
Ci si aspettava la rivincita dopo la Sprint... Ma non sarà così. Marco Bezzecchi, subito al comando nel GP Misano col chiaro intento di arginare Marc Marquez e giocarsela fino alla fine, è letteralmente volato alle curve 12-13 dopo appena un giro dal via della gara lunga sul tracciato romagnolo. Troppa foga con gomme ancora troppo fredde? Questo lo sapremo quando parlerà ai giornalisti, sta di fatto che è un'altra tegola che non ci voleva per lui e per Aprilia... Per cronaca, poco dopo sono finiti a terra anche Miller (ripartito), Moreira, Bagnaia, ma è la caduta del #72 quella che chiaramente fa più male a Noale ed allo stesso pilota italiano: è uno zero pesante a questo punto della stagione, soprattutto perché non è la prima caduta quest'anno e si sperava che il "capitolo errori" fosse definitivamente archiviato.

Marco Bezzecchi, come si sta rovinando una stagione iniziata alla grande 

Sembra impossibile pensare che Marco Bezzecchi si stia allontanando dalla vetta della generale MotoGP dopo l'inizio di Mondiale 2026 che aveva realizzato. Tanto da guadagnarsi il rinnovo, anzi il matrimonio con Aprilia anche per le prossime stagioni. Qualcosa però di colpo s'è incrinato in corso d'opera e sembra davvero difficile capire cos'è successo, visto che la RS-GP è la moto da battere nell'attuale MotoGP. Dopo il piccolo errore del round inaugurale, Bezzecchi si era fatto ampiamente perdonare, fino ad weekend stellare messo a referto al Mugello.
La luce da quel momento s'è spenta e sono arrivati errori pesanti: la scivolata alla fine della Sprint in Repubblica Ceca, a cui è seguito un acceso battibecco con un commissario di pista, con tanto di schiaffo e successiva sanzione per l'episodio; la caduta da paura nel GP Assen, una carambola a circa 200 km/h fortunatamente senza finire contro le barriere ma lasciando comunque qualche conseguenza (non fratture per fortuna), è qui che ha perso la leadership mondiale; il volo nella Q2 del GP Germania con frattura della clavicola sinistra e successivo intervento. Dopo la pausa estiva sembrava che Marco Bezzecchi si fosse rimesso in sesto, invece ecco un altro brutto errore... La speranza Aprilia è che sia l'ultimo, c'è una questione Mondiale da rimettere in sesto, per quanto possibile.

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Marco Bezzecchi

diDiana Tamantini

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