Warm Up MotoGP Misano: Gresini omaggia Simoncelli, Aprilia la Vespa. Gli orari tv di oggi

Aprilia con livrea speciale si prende il Warm Up, ma Ducati con Marquez è pronta a dare battaglia e a vincere anche la gara. Colori speciali anche per il team Gresini.

Marco Bezzecchi termina in vetta il Warm Up MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Alle sue spalle Marc Marquez, distante 376 millesimi. Proprio loro due sono i piloti più attesi della gara di oggi, dopo aver occupato le prime due posizioni sia nelle Qualifiche sia nella Sprint. La pole position era andata al pilota Aprilia, poi la vittoria nella gara corta è stata del ducatista

Il Warm Up di stamattina conta relativamente, visto che le temperature sono abbastanza più basse rispetto a quelle che ci saranno nel pomeriggio. Le condizioni della gara saranno diverse, ma i 10 minuti di lavoro mattutino possono essere comunque preziosi per provare qualcosa che potrà tornare utile nel momento di gareggiare.

MotoGP Misano, risultati Warm Up: tempi e classifica

Il rookie Diogo Moreira si è piazzato terzo con la Honda RC213V del team LCR e spera di riuscire a conquistare un risultato migliore dell'undicesimo posto della Sprint. Chiudere in top 10 è il suo obiettivo, anche se non sarà affatto semplice.

Quinto tempo per Fabio Quartararo, ma è difficile pensare che la Yamaha M1 possa arrivare così avanti nella gara MotoGP a Misano. La moto di Iwata sta confermando tutti i suoi limiti anche in questo gran premio, FQ20 dovrà fare un mezzo miracolo per essere tra i primi dieci al traguardo oggi pomeriggio.

MotoGP Misano, risultati Warm Up: tempi e classifica

GP San Marino 2026: gli orari delle gare Moto3, Moto2 e MotoGP

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. Anche il canale in chiaro TV8 trasmetterà live le gare Moto3, Moto2 e MotoGP. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW, oltre al sito TV8.it. Di seguito gli orari di oggi.

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12.15: Gara Moto2

Ore 14: Gara MotoGP

La griglia di partenza MotoGP

1. Marco Bezzecchi

2. Marc Marquez

3. Fermin Aldeguer

4. Fabio Di Giannantonio

5. Jorge Martin

6. Luca Marini

7. Pedro Acosta

8. Franco Morbidelli

9. Alex Marquez

10. Raul Fernandez

11. Pol Espargaro

12. Fabio Quartararo

13. Pecco Bagnaia

14. Johann Zarco

15. Diogo Moreira

16. Enea Bastianini

17. Joan Mir

18. Jack Miller

19. Brad Binder

20. Alex Rins

21. Toprak Razgatlioglu

Livree speciali per i team Gresini e Aprilia

Oggi a Misano Adriatico due squadre italiane corrono con delle livree diverse rispetto a quelle usate solitamente. Il team BK8 Gresini Racing aveva annunciato già giovedì che le carene delle Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer sarebbero state un totale tributo alla moto che accompagnò la breve carriera di Marco Simoncelli in MotoGP. Il pilota romagnolo correva con la squadra fondata da Fausto Gresini quando morì nel tragico incidente della gara a Sepang nel 2011. I colori della sua Honda e della sua tuta erano quelli che oggi utilizzano Marquez e Aldeguer.

Il team Aprilia Racing, invece, celebra gli 80 anni di Vespa con una livrea speciale chiamata “Perla Bianca” e che prende ispirazione dalla tuta bianca indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, gara che il pilota canadese vinse. Proprio sulla manica di quella tuta era infatti presente il logo Piaggio Vespa.