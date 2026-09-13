"È dura": disastro a Misano, Marco Bezzecchi così non va

Marco Bezzecchi spiega l'errore che ha mandato in fumo il GP a Misano. Tanta amarezza, ma bisogna guardare al prossimo round.

Il colpo di scena che non ti aspetti e che non doveva succedere. Marco Bezzecchi e la sua Aprilia RS-GP che volano nella ghiaia dopo poche curve, un GP Misano che prometteva bene dopo la MotoGP Sprint di ieri e che invece è finito in fumo in un attimo. Chiaramente c'è tanta amarezza, dopo gli errori nei Gran Premi prima della pausa estiva sembrava arrivata la svolta.

Invece proprio nella corsa più importante della stagione (si allena spessissimo a Misano, è il GP "più di casa") ecco un altro errore. Bezzecchi non cerca scuse, ammette la situazione e davanti ai giornalisti non può dire molto, se non rinnovare la determinazione per i prossimi eventi. Anche se la situazione nella generale appare già compromessa con questo Marc Marquez...

Marco Bezzecchi in testa nel GP Misano, prima del fattaccio. Foto: Dani Guazzetti

L'amarezza di Marco Bezzecchi dopo la caduta nel GP Misano

"Stava andando tutto bene, ma ho fatto un errore alla curva 13 e ho perso l'anteriore". Marco Bezzecchi esordisce così nel punto stampa successivo al GP odierno, chiaramente non è facile parlare. Il suo è un mea culpa netto. "Quando hai il serbatoio pieno devi gestire un po' meglio la frenata. Ho avuto uno scossone nel punto veloce, quando ho frenato non sono riuscito a chiudere bene la traiettoria e sfortunatamente ho perso l'anteriore".

"Quando parti davanti vuoi vincere, che sia a Misano o in altri circuiti". Il lato positivo è che sta bene fisicamente, ma come detto non è quello che fa male. Riguardo la partenza, "Era andato tutto bene anche ieri, oggi però sono riuscito a fare meglio". Un passo indietro dopo gli ottimi segnali nei due GP precedenti... "Sì, è dura" ha ammesso il pilota Aprilia. "Ma non possiamo tornare indietro nel tempo. Fortunatamente abbiamo subito l'Austria: andiamo a casa, cerchiamo di fare reset e di lavorare in palestra, e andiamo a Spielberg".