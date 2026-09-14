Bagnaia-Ducati da incubo, 0 punti in due mesi: "Neppure il team sa spiegare"

Pecco Bagnaia lascia Misano con tanta amarezza. Il pilota Ducati è finito nella ghiaia della Variante del Parco, segnando il terzo weekend consecutivo senza punti. La situazione si fa sempre più difficile da nascondere e accettare. In attesa del prossimo capitolo MotoGP in sella all'Aprilia...

Misano da dimenticare

Davanti al pubblico di casa Pecco Bagnaia non è riuscito a emozionare ed emozionarsi. Sul circuito sanmarinese ha visto ripresentarsi gli stessi problemi che lo affliggono da tempo. La Desmosedici GP continua a non dargli più fiducia, la sente una moto estranea, ben lontana da quella che l'ha portato a vincere due titoli MotoGP. Il pilota piemontese ha litigato con la Rossa sin dai primi giri, uscendo da una Q1 da incubo in cui non ha mai realizzato un giro pulito. Scattato dalla quinta fila, ha provato a guadagnare posizioni. Non appena ha chiesto qualcosa in più all'anteriore della sua Ducati, Pecco ha perso aderenza e si è dovuto ritirare.

I motivi della caduta

Terzo Gran Premio consecutivo senza punti. La sua favola con la Casa di Borgo Panigale sta per chiudersi in maniera davvero triste. Unica e magra consolazione, stavolta conosce il vero motivo della caduta. "Ho cercato di prendere più velocità in curva". A questo punto non resta che rivedere le sue aspettative stagionali. "Attualmente il mio livello è da nono o decimo posto".

Pensare che fino a non molto tempo fa Bagnaia era uno dei piloti più incisivi e vincenti della MotoGP. La sintonia con la moto è profondamente cambiata, ci sono manovre che prima riusciva a eseguire con facilità e che ora non può più ripetere sulla Ducati. Il problema emerge soprattutto in frenata e in ingresso curva. "Non riesco a capire perché certe cose non funzionino più per me, soprattutto in frenata, in ingresso curva e in percorrenza. È davvero difficile, e nemmeno il team riesce a spiegarlo, ed è per questo che è così complicato".

Il feeling con la Desmosedici

Dal GP di Silverstone qualcosa è cambiato, ma né lui né la squadra sono riusciti a indentificare cosa stia accadendo. Eppure il tracciato di Misano offriva un altissimo grip, ma per Pecco sembrava il contrario. L'unica buona notizia è che il prossimo round MotoGP si terrà in Austria, una pista molto favorevole all'allievo di Valentino Rossi. Ma la situazione attuale richiede una certa cautela. "È un buon circuito per la Ducati e uno dei migliori per me. Quando mi trovavo a mio agio con la moto, riuscivo a vincere le gare con diversi secondi di vantaggio", ha ricordato Bagnaia.