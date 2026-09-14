MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bagnaia-Ducati da incubo, 0 punti in due mesi: "Neppure il team sa spiegare"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 14 settembre 2026 alle 10:23
Pecco Bagnaia
Aggiungi come fonte preferita su Google
Pecco Bagnaia lascia Misano con tanta amarezza. Il pilota Ducati è finito nella ghiaia della Variante del Parco, segnando il terzo weekend consecutivo senza punti. La situazione si fa sempre più difficile da nascondere e accettare. In attesa del prossimo capitolo MotoGP in sella all'Aprilia...

Misano da dimenticare

Davanti al pubblico di casa Pecco Bagnaia non è riuscito a emozionare ed emozionarsi. Sul circuito sanmarinese ha visto ripresentarsi gli stessi problemi che lo affliggono da tempo. La Desmosedici GP continua a non dargli più fiducia, la sente una moto estranea, ben lontana da quella che l'ha portato a vincere due titoli MotoGP. Il pilota piemontese ha litigato con la Rossa sin dai primi giri, uscendo da una Q1 da incubo in cui non ha mai realizzato un giro pulito. Scattato dalla quinta fila, ha provato a guadagnare posizioni. Non appena ha chiesto qualcosa in più all'anteriore della sua Ducati, Pecco ha perso aderenza e si è dovuto ritirare.

I motivi della caduta

Terzo Gran Premio consecutivo senza punti. La sua favola con la Casa di Borgo Panigale sta per chiudersi in maniera davvero triste. Unica e magra consolazione, stavolta conosce il vero motivo della caduta. "Ho cercato di prendere più velocità in curva". A questo punto non resta che rivedere le sue aspettative stagionali. "Attualmente il mio livello è da nono o decimo posto".
Pensare che fino a non molto tempo fa Bagnaia era uno dei piloti più incisivi e vincenti della MotoGP. La sintonia con la moto è profondamente cambiata, ci sono manovre che prima riusciva a eseguire con facilità e che ora non può più ripetere sulla Ducati. Il problema emerge soprattutto in frenata e in ingresso curva. "Non riesco a capire perché certe cose non funzionino più per me, soprattutto in frenata, in ingresso curva e in percorrenza. È davvero difficile, e nemmeno il team riesce a spiegarlo, ed è per questo che è così complicato".
Pecco Bagnaia

Il feeling con la Desmosedici

Dal GP di Silverstone qualcosa è cambiato, ma né lui né la squadra sono riusciti a indentificare cosa stia accadendo. Eppure il tracciato di Misano offriva un altissimo grip, ma per Pecco sembrava il contrario. L'unica buona notizia è che il prossimo round MotoGP si terrà in Austria, una pista molto favorevole all'allievo di Valentino Rossi. Ma la situazione attuale richiede una certa cautela. "È un buon circuito per la Ducati e uno dei migliori per me. Quando mi trovavo a mio agio con la moto, riuscivo a vincere le gare con diversi secondi di vantaggio", ha ricordato Bagnaia.
Nella classifica generale l'alfiere di Chivasso viene superato da Alex Marquez e si piazza al 9° posto con 143 punti. Il compagno di box Marc Marquez, dopo la doppia vittoria a San Marino, si prende la leadership a pari punti con Jorge Martin.

Leggi anche

MotoGP, Jorge Martin a rischio operazione? Il retroscena dopo la gara a MisanoMotoGP, Jorge Martin a rischio operazione? Il retroscena dopo la gara a Misano
KTM e la verità sui sette motori esplosi: "Il momento più terribile"KTM e la verità sui sette motori esplosi: "Il momento più terribile"
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Pecco Bagnaia

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

joan-mir-motogp-misano-ph-guazzetti
MotoGP

Allarme Joan Mir, misterioso crollo fisico: test medici in vista

14 settembre 2026
Marc Marquez
MotoGP

Speculazioni su Alex e Marc Marquez: "Lasciatemi spiegare..."

14 settembre 2026
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP saluta i tifosi al Misano World Circuit
MotoGP

Pedro Acosta, dalla rabbia al podio: ora chiede un "regalo" a KTM

14 settembre 2026

Altre notizie

joan-mir-motogp-misano-ph-guazzetti

Allarme Joan Mir, misterioso crollo fisico: test medici in vista

MotoGP
Marc Marquez

Speculazioni su Alex e Marc Marquez: "Lasciatemi spiegare..."

MotoGP
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP saluta i tifosi al Misano World Circuit

Pedro Acosta, dalla rabbia al podio: ora chiede un "regalo" a KTM

MotoGP
libero-liberati-motogp-legend-misano

Libero Liberati Leggenda MotoGP: il ricordo eterno del "Ternano Volante"

Storie di Moto
Marc Marquez trionfa a Misano per l'ottava volta

I fantasmi del 2015 continuano ad affollare la scorciatoia mediatica della MotoGP

MotoGP

Articoli popolari

Loris Capirossi nuova leggenda MotoGP

MotoGP: Loris Capirossi, dall'ipoteca sulla casa di corsa fino alla Leggenda

Storie di Moto
Marc Marquez guida la Ducati MotoGP a Misano

Aprilia KO, Marc Marquez cannibale a Misano: la classifica piloti MotoGP aggiornata

MotoGP
Marc Marquez guida la Ducati MotoGP a Misano

MotoGP Misano, Marquez piega Bezzecchi nella Sprint: la classifica piloti aggiornata

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP a Misano

MotoGP, tra Pecco Bagnaia e Ducati sta finendo malissimo: "Mi sento umiliato"

MotoGP
Izan Guevara

Moto2 e Moto3 fuori controllo tra penalizzazioni e futuro incerto

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading