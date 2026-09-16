Agius completa la line-up Tech3 2027, la "beffa" per Gonzalez

KTM Tech3 conferma Senna Agius dalla Moto2. Ufficializzato l'ultimo tassello della sua formazione MotoGP 2027.

Alonso, Nessun segreto né colpo di scena, Senna Agius approda in MotoGP nella rivoluzionaria stagione 2027. Arriva oggi l'annuncio da parte di KTM Tech3 per il suo secondo pilota, da affiancare al più esperto Luca Marini. L'australiano "scavalca" il compagno di squadra Manuel Gonzalez, che in Intact GP è quello che sta lottando per l'iride Moto2 ma che incredibilmente è stato ignorato per il salto in classe regina, di nuovo. Dopo Holgado Guevara , ecco un altro esordiente in arrivo in MotoGP nell'anno in cui cambierà tutto. Con un piccolissimo vantaggio rispetto ai veterani, nel senso che già conoscono il comportamento delle Pirelli e in più non partiranno da quanto appreso fino a quest'anno ma totalmente da zero. Chissà, potrebbero pure regalare sorprese...

La nota ufficiale KTM Tech3

Tech3 è lieta di annunciare che Senna Agius entrerà a far parte del team a partire dal Campionato del Mondo MotoGP 2027, debuttando nella classe regina in una nuova era di regolamenti tecnici.

Il ventenne australiano si è affermato come uno dei giovani talenti di punta della Moto2, impressionando per velocità, costanza e potenziale vincente. Agius ha conquistato numerose vittorie e podi durante la sua esperienza in Moto2, confermando le sue capacità in vista del prossimo passo nella sua carriera.

La svolta per Agius è arrivata grazie al Campionato Europeo Moto2, dove si è classificato secondo nel 2022 prima di essere incoronato campione l'anno successivo. L'australiano è poi passato al Campionato del Mondo FIM Moto2 nel 2024, conquistando un podio in quella stagione.

Il percorso di crescita del pilota di Moto2 lo ha portato a diventare un pilota altamente competitivo, attualmente in lotta per un posto tra i primi tre nella stagione 2026. Le prestazioni di Agius gli hanno ora permesso di realizzare un sogno di una vita: correre ai massimi livelli del motociclismo.

L'arrivo dell'australiano completerà la formazione di piloti Tech3 per il 2027, affiancando Luca Marini. Insieme, i due formeranno un mix di esperienza e gioventù, mentre Tech3 inizia il prossimo capitolo della sua partnership con KTM ed entra nella nuova era della MotoGP con nuovi regolamenti e nuove moto.

I commenti del pilota e del team

Senna Agius: "Si avvera un sogno che coltivavo da una vita: arrivare in MotoGP. Anni di duro lavoro mi hanno portato a questo momento e sono incredibilmente grato a Guenther e a tutto il team Tech3 per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Non vedo l'ora di ripagare la loro fiducia. So che mi aspetta una sfida, ma sono pronto a imparare, lavorare sodo e diventare la versione migliore di me stesso con questa squadra. Un enorme grazie alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno supportato e hanno fatto sacrifici durante il mio percorso. Vorrei anche ringraziare ogni team, ingegnere e meccanico con cui ho lavorato nel corso degli anni: ognuno di loro ha contribuito a farmi raggiungere questo traguardo. Non vedo l'ora di iniziare e di rendere tutti orgogliosi."

Guenther Steiner, CEO Tech3: “Crediamo che Senna abbia le qualità per fare un grande salto in MotoGP. Ha dimostrato velocità e maturità impressionanti in Moto2, ma ciò che ci ha davvero colpito è stata la sua determinazione a continuare a migliorare e il suo atteggiamento nei confronti del lavoro necessario per avere successo. Stiamo costruendo una squadra per una nuova era della MotoGP e volevamo unire l'esperienza al giovane talento. Senna rappresenta una parte entusiasmante di questo futuro. Sappiamo che avrà molto da imparare, ma siamo pronti a supportarlo in questo percorso. Siamo molto lieti di dargli il benvenuto in Tech3 e non vediamo l'ora di vederlo crescere con noi.”

Nicolas Goyon, Team Manager Tech3: “Senna ha dimostrato nel corso della sua carriera in Moto2 di avere sia la velocità che la mentalità per affrontare questa nuova sfida. È ancora giovane, quindi c'è un grande potenziale per crescere insieme e siamo entusiasti di far parte della prossima fase della sua carriera. Partire in MotoGP con regolamenti e moto completamente nuovi sarà una grande sfida per ogni pilota, ma ci offre anche l'opportunità di costruire qualcosa insieme fin dall'inizio. Senna ha una grande voglia di imparare, lavora sodo e ha già dimostrato di poter lottare per le prime posizioni. Siamo molto felici di averlo con noi in Tech3 e non vediamo l'ora di vedere cosa potremo realizzare insieme.”