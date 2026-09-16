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Chi si rivede: Ivan Goi torna a correre!

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 18:58
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Ivan Goi special guest a Cremona nel Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, monomarca che si disputa in abbinamento al CIV.
Questo weekend il CIV farà il proprio debutto assoluto al Cremona Circuit, ma non solo. Nel monomarca Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, promosso dalla Scuderia Improve-Firenze Motor, si registrerà l'eccezionale ritorno in gara di Ivan Goi. Il "Terribile", tre volte Campione italiano Superstock 1000 (2010 & 2012) e Superbike (2014), 46 anni compiuti lo scorso 29 febbraio, sarà al via del trofeo della casa dell'ala dorata con una delle identiche Honda CBR 600RR gommate Dunlop.

LA NUOVA VITA DI IVAN GOI

Sebbene non affronti un campionato a tempo pieno dal National Trophy 2019 (con Toccio Racing), di fatto Ivan Goi è sempre rimasto in sella. Tecnico Federale FMI di 2° livello, negli ultimi anni l'originario di Casalmaggiore si è dedicato al ruolo di istruttore di guida, senza farsi mancare qualche comparsata nella "sua" Cremona tra Motoestate e Coppa Italia Velocità. Nel 2024 era addirittura sceso in pista occasionalmente in qualità di tester per conto di QJMotor, tanto da vociferare di una possibile wild card nel Mondiale Supersport.

A CREMONA NEL WEEKEND DEL CIV

Più recentemente lo abbiamo visto spesso e volentieri in azione con una Ducati a Cremona, dove nel settembre 2024 ha corso nella Dunlop Cup 600, concludendo al secondo posto in sella ad una Ducati Panigale V2 via Motocorsa Racing. Trascorsi due anni dalla sua ultima apparizione "pubblica", questo weekend il vincitore del Gran Premio d'Austria 1996 del Mondiale 125cc tornerà ufficialmente in gara e, a distanza di sette anni, nel circus del CIV. Oltretutto sul tracciato di San Martino del Lago, diventato a tutti gli effetti una seconda casa per Ivan Goi.

PRO HONDA CBR 600RR CUP

Ivan Goi si presenterà con propositi ambiziosi ai nastri di partenza del quinto nonché penultimo appuntamento stagionale del Pro Honda CBR 600RR Cup by Improve, istituito lo scorso anno con il trionfo finale di Michel Agazzi, accogliendo ad ogni round l'adesione di una ventina di piloti e volti noti della Velocità tricolore come Andrea Bolognesi e Sebastiano Zerbo. Con tre vittorie in quattro manche sin qui disputate, Edoardo Savioli si ritrova al comando della classifica generale con 45 punti di vantaggio su Giacomo Baratti.

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Ivan Goi

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