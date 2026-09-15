MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Più appassionati veri, meno faziosi: stavolta Misano non fischia nessuno. E quel dito medio...

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 15 settembre 2026 alle 17:37
acosta-marquez-motogp-misano-gp
Aggiungi come fonte preferita su Google
Fair play post GP tra Alex Marquez e Acosta, e nessun fischio a Marc Marquez. A Misano s'è visto il lato buono del motociclismo.
"Scusami, lì ho perso la testa". Poche semplici parole da parte di Alex Marquez verso Pedro Acosta appena prima di salire sul podio, mentre stavano riguardando le immagini del GP Misano appena concluso. Il pilota Gresini aveva fatto un brutto gestaccio verso il pilota KTM dopo un sorpasso, una reazione a caldo (il dito medio) di cui poi si è prontamente scusato col collega una volta conclusa la gara. Un messaggio molto chiaro: la rivalità è solo in pista, fuori devono rimanere fair play e rispetto. La stessa mostrata dai tantissimi tifosi: a differenza degli eventi precedenti, non ci sono stati fischi per il trio del podio.

Scintille e scuse, e nessun fischio 

Dopo l'errore di Bezzecchi, la corsa vedeva Marc Marquez in testa, ma poco più indietro era battaglia per le restanti posizioni del podio. Nei primi concitati giri del GP spunta il dito medio di Alex Marquez verso Pedro Acosta subito dopo il sorpasso del pilota KTM sull'avversario. Un attacco che l'alfiere Gresini ha ritenuto duro e aggressivo, ma non è arrivata alcuna lamentela in questo senso, tutt'altro. L'unico argomento toccato è la sua reazione a caldo: senza aspettare interviste successive o comunicati, alla prima occasione ha fatto le sue scuse al connazionale. "No no ma non ti preoccupare" è la risposta di Acosta, ma il più giovane dei Marquez insiste. "Non avrei dovuto farlo". "Cosa? Vi siete toccati?" ha poi chiesto Marc Marquez, anche lui davanti alla TV. "No, ma ho fatto un gesto che non avrei dovuto fare" è la risposta di Alex Marquez, scusandosi ancora col collega di KTM.
"Ma cos'hai fatto?" insiste Marc. "Gli sono quasi finito addosso alla curva 10" ha aggiunto Alex, indicando il sorpasso di Acosta sullo schermo. "Mi sono scaldato, ma un po' troppo". "Non ti preoccupare" ha risposto Acosta, spiegando anche che "Ero arrivato troppo forte alla 10 e mi si era bloccato l'anteriore. O frenavo e passavo o andavo largo". "Non me l'aspettavo, e per due giri non sapevo come passarlo" ha aggiunto Alex Marquez, chiudendo così il discorso su quell'incidente. Rimane una pagina di fair play e sportività, cosa che dovrebbe essere la normalità in qualsiasi sport. Un'altra parentesi a tema è che fortunatamente non abbiamo avuto nessun fischio verso Marc Marquez e in generale il terzetto spagnolo sul podio, un segnale incoraggiante. Forse stanno aumentando i veri tifosi, lasciando da parte i faziosi? La speranza è proprio questa.

Leggi anche

Espargaro, il tour de force continua a casa di KTM. Ma Vinales che fine ha fatto?Espargaro, il tour de force continua a casa di KTM. Ma Vinales che fine ha fatto?
Ducati al contrattacco, Domenicali: "Marquez è un problema per gli altri"Ducati al contrattacco, Domenicali: "Marquez è un problema per gli altri"
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Storie di Moto

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Enea Bastianini pilota MotoGP nel box Red Bull KTM Tech3
MotoGP

Enea Bastianini. sempre lo stesso problema con la KTM: si può risolvere?

15 settembre 2026
espargaro-ktm-motogp-misano
MotoGP

Espargaro, il tour de force continua a casa di KTM. Ma Vinales che fine ha fatto?

15 settembre 2026
Claudio Domenicali con Marc Marquez e Gigi Dall'Igna
MotoGP

Ducati al contrattacco, Domenicali: "Marquez è un problema per gli altri"

15 settembre 2026

Altre notizie

Enea Bastianini pilota MotoGP nel box Red Bull KTM Tech3

Enea Bastianini. sempre lo stesso problema con la KTM: si può risolvere?

MotoGP
sallustro-incidente-manx-gp

Salvo Sallustro è in Italia: l'ultimo aggiornamento sul pilota ferito al Manx GP

In Pista
Track day tra caldo e pioggia, perché controllare con attenzione i dischi freno

Track day tra caldo e pioggia, perché controllare con attenzione i dischi freno

Racing Team
Danilo Petrucci e Miguel Oliveira piloti BMW Superbike

BMW Superbike: Oliveira chiede una reazione, Petrucci ripensa al MotoAmerica

Superbike
fontanesi-wmx

Kiara Fontanesi, dal 10° tricolore all'assalto all'iride WMX: in Australia si decide tutto

Motocross

Articoli popolari

Marc Marquez

Speculazioni su Alex e Marc Marquez: "Lasciatemi spiegare..."

MotoGP
Toprak Razgatlioglu guida la Yamaha M1 nella gara MotoGP a Misano

Toprak Razgatlioglu, un leone ingabbiato dalla Yamaha: "Bulega in MotoGP? Ecco cosa penso"

MotoGP
Pecco Bagnaia

Bagnaia-Ducati da incubo, 0 punti in due mesi: "Neppure il team sa spiegare"

MotoGP
Pecco Bagnaia

Terremoto nel box Ducati: dialogo top secret fra Bagnaia e 'Diggia'

MotoGP
binder-motoamerica-supersport-champion-2026

Parabola stellare: Darryn Binder domina la Supersport USA, titolo al debutto!

Storie di Moto
Privacy and cookie settings

Loading