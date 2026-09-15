Più appassionati veri, meno faziosi: stavolta Misano non fischia nessuno. E quel dito medio...

Fair play post GP tra Alex Marquez e Acosta, e nessun fischio a Marc Marquez. A Misano s'è visto il lato buono del motociclismo.

"Scusami, lì ho perso la testa". Poche semplici parole da parte di Alex Marquez verso Pedro Acosta appena prima di salire sul podio, mentre stavano riguardando le immagini del . Poche semplici parole da parte di Alex Marquez verso Pedro Acosta appena prima di salire sul podio, mentre stavano riguardando le immagini del GP Misano appena concluso. Il pilota Gresini aveva fatto un brutto gestaccio verso il pilota KTM dopo un sorpasso, una reazione a caldo (il dito medio) di cui poi si è prontamente scusato col collega una volta conclusa la gara. Un messaggio molto chiaro: la rivalità è solo in pista, fuori devono rimanere fair play e rispetto. La stessa mostrata dai tantissimi tifosi: a differenza degli eventi precedenti, non ci sono stati fischi per il trio del podio.

Scintille e scuse, e nessun fischio

Dopo l'errore di Bezzecchi, la corsa vedeva Marc Marquez in testa, ma poco più indietro era battaglia per le restanti posizioni del podio. Nei primi concitati giri del GP spunta il dito medio di Alex Marquez verso Pedro Acosta subito dopo il sorpasso del pilota KTM sull'avversario. Un attacco che l'alfiere Gresini ha ritenuto duro e aggressivo, ma non è arrivata alcuna lamentela in questo senso, tutt'altro. L'unico argomento toccato è la sua reazione a caldo: senza aspettare interviste successive o comunicati, alla prima occasione ha fatto le sue scuse al connazionale. "No no ma non ti preoccupare" è la risposta di Acosta, ma il più giovane dei Marquez insiste. "Non avrei dovuto farlo". "Cosa? Vi siete toccati?" ha poi chiesto Marc Marquez, anche lui davanti alla TV. "No, ma ho fatto un gesto che non avrei dovuto fare" è la risposta di Alex Marquez, scusandosi ancora col collega di KTM.

"Ma cos'hai fatto?" insiste Marc. "Gli sono quasi finito addosso alla curva 10" ha aggiunto Alex, indicando il sorpasso di Acosta sullo schermo. "Mi sono scaldato, ma un po' troppo". "Non ti preoccupare" ha risposto Acosta, spiegando anche che "Ero arrivato troppo forte alla 10 e mi si era bloccato l'anteriore. O frenavo e passavo o andavo largo". "Non me l'aspettavo, e per due giri non sapevo come passarlo" ha aggiunto Alex Marquez, chiudendo così il discorso su quell'incidente. Rimane una pagina di fair play e sportività, cosa che dovrebbe essere la normalità in qualsiasi sport. Un'altra parentesi a tema è che fortunatamente non abbiamo avuto nessun fischio verso Marc Marquez e in generale il terzetto spagnolo sul podio, un segnale incoraggiante. Forse stanno aumentando i veri tifosi, lasciando da parte i faziosi? La speranza è proprio questa.