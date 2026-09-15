Kiara Fontanesi, dal 10° tricolore all'assalto all'iride WMX: in Australia si decide tutto

Titoli WMX e MX2 da decidere in Australia, mentre in MXGP ci si aspetta un nuovo show di Herlings... Presentazione e orari dell'ultimo GP del 2026.

Il Mondiale Motocross si chiude questo weekend a Darwin e l'Italia ha qualcuno da tenere d'occhio. Kiara Fontanesi, che lo scorso weekend s'è presa la 10^ corona del campionato italiano, può ancora aspirare al settimo iride WMX! Solo sei punti la separano dalla capoclassifica Daniela Guillen, che potrebbe scrivere la storia per la Spagna. Matematicamente sarebbe ancora in lizza anche la bicampionessa in carica Lotte van Drunen 3^, ma con 48 punti di ritardo dalla leader: in breve, deve solo vincere e sperare nel disastro delle prime due per poter sognare il terzo iride consecutivo... Da segnalare un'ospite di lusso, Lachlan Turner, pluricampionessa AMA WMX al debutto Mondiale.

Anche in MX2 c'è il titolo ancora in ballo, ma è più una formalità: Guillem Farres è a +48 sul compagno di squadra Camden McLellan, per due punti non è riuscito a chiudere i conti in Cina , ma manca ormai pochissimo per la prima corona mondiale dello spagnolo e per uno storico risultato di Triumph. In MXGP invece la questione è andata in archivio due round fa con Jeffrey Herlings che s'è preso senza troppi problemi il sesto iride alla prima stagione con Honda. Chi si assicurerà gli ultimi GP, ma soprattutto chi vincerà i due titoli rimasti ancora aperti? Di seguito classifiche, entry list e orari del GP: diretta in abbonamento su mxgp-tv.com in abbonamento, diretta Rai Sport e Rai Play solo delle Gare 2 di MX2 e MXGP.

Dove siamo rimasti: le classifiche di campionato

MXGP World Championship: 1. Jeffrey Herlings (NED, Honda), 915 punti; 2. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), 752 p.; 3. Tim Gajser (SLO, Yamaha), 659 p.; 4. Tom Vialle (FRA, Honda), 593 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 592 p.; 6. Lucas Coenen (BEL, KTM), 566 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, Honda), 523 p.; 8. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 449 p.; 9. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), 428 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, Kawasaki), 400 p.

MX2 World Championship: 1. Guillem Farres (ESP, Triumph), 859 punti; 2. Camden McLellan (RSA, Triumph), 811 p.; 3. Sacha Coenen (BEL, KTM), 775 p.; 4. Simon Laengenfelder (GER, KTM), 768 p.; 5. Liam Everts (BEL, Husqvarna), 742 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, Yamaha), 644 p.; 7. Karlis Alberts Reisulis (LAT, Yamaha), 528 p.; 8. Valerio Lata (ITA, Honda), 414 p.; 9. Julius Mikula (CZE, KTM), 401 p.; 10. Kay Karssemakers (NED, Kawasaki), 353 p.

WMX World Championship: 1. Daniela Guillen (ESP, GASGAS), 183 punti; 2. Kiara Fontanesi (ITA, GASGAS), 177 punti; 3. Lotte van Drunen (NED, Yamaha), 135 punti; 4. Courtney Duncan (NZL, Kawasaki), 129 punti; 5. Shana van der Vlist (NED, Yamaha), 125 punti; 6. Lucy Barker (GBR, KTM), 122 punti; 7. Malou Jakobsen (DEN, KTM), 117 punti; 8. Amandine Verstappen (BEL, Yamaha), 109 punti; 9. April Franzoni (FRA, Honda), 73 punti; 10. Nellie Fransson (SWE, Yamaha), 72 punti.

Gli orari italiani del GP Australia

Sabato 19 settembre

7:00 WMX Gara 1

7:45 MX2 Qualifying Race

8:30 MXGP Qualifying Race

Domenica 20 settembre

2:05 WMX Gara 2

4:30 MX2 Gara 1

5:30 MXGP Gara 1

7:30 MX2 Gara 2 (Diretta su Rai Sport HD e RaiPlay)

8:30 MXGP Gara 2 (Diretta su Rai Sport HD e RaiPlay)