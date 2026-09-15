Espargaro, il tour de force continua a casa di KTM. Ma Vinales che fine ha fatto?

Pol Espargaro nuovamente con KTM Tech3, stavolta per il GP Austria. Si prolunga ancora l'assenza di Maverick Vinales.

Giusto giovedì scorso a Misano, Pol Espargaro raccontava le innegabili difficoltà del continuo cambio tra 1000 e 850 ( le sue parole ). Lasciando intendere anche la concreta possibilità che fosse lui a disputare anche il GP Austria, il sentito evento di casa di KTM, al posto di Maverick Vinales. Arriva oggi la conferma: il tester spagnolo vestirà ancora i colori Tech3 e guiderà la KTM RC16 1000 a Spielberg, subito dopo aver archiviato il GP di San Marino e un test in settimana con la nuova 850. Il pilota ufficiale invece è ancora fermo per i noti problemi alla spalla, una lunghissima assenza dopo aver confermato il suo addio (tempestoso) a KTM ed in generale alla MotoGP alla fine del 2026...

La nota KTM Tech3

In qualità di collaudatore ufficiale e pilota di riserva della KTM, Espargaró tornerà a correre in MotoGP, con l'obiettivo di sventolare la bandiera arancione davanti al pubblico austriaco, disputando la sua quarta gara consecutiva con il team in questa stagione.

Espargaró ha offerto una prestazione eccezionale nelle qualifiche del precedente round a San Marino, un chiaro segnale dei progressi compiuti dal suo ritorno al box Tech3.

Dopo aver sostituito Viñales a Silverstone, Aragón e Misano, lo spagnolo arriva all'evento di casa della KTM con un prezioso chilometraggio di gara alle spalle, mentre Tech3 resta fiduciosa che Viñales sarà in forma per tornare quando il campionato si sposterà oltreoceano in Giappone.

Il commento del team manager

Nicolas Goyon: "Avere Pol con noi per la gara di casa in Austria è molto importante. Ogni volta che torna in sella sembra più a suo agio e competitivo, e Misano è stato un altro passo avanti positivo. Sappiamo di poter contare sulla sua esperienza e professionalità e non vediamo l'ora di vederlo correre davanti alla nostra tifoseria arancione questo fine settimana. Allo stesso tempo, la nostra priorità rimane supportare il recupero di Maverick e speriamo di riaverlo con noi il prima possibile."