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Parabola stellare: Darryn Binder domina la Supersport USA, titolo al debutto!

Storie di Moto
di Diana Tamantini
lunedì, 14 settembre 2026 alle 20:45
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Scommessa vinta: Binder lascia il Motomondiale, vola in MotoAmerica e conquista il titolo Supersport con un round d'anticipo. Che storia!
Campione MotoAmerica Supersport nell'anno di debutto, l'avreste mai detto? Alla fine del 2025 sembrava che Darryn Binder fosse più prossimo al ritiro che a continuare da qualche altra parte. Invece ecco l'addio al Motomondiale per tentare il rilancio oltreoceano. Ecco infine che con un round d'anticipo arriva la consacrazione per lui, Ducati ed il team Celtic/Warhorse HSBK. Una parabola di rinascita, chissà se questo titolo sarà un primo passo per un rilancio mondiale, magari nelle derivate di serie come il fratello maggiore Brad...

Moto3, MotoGP, Moto2 

Come tutti, l'approdo nel Motomondiale avviene in classe minore nel 2015 e con la difficile Mahindra, un biennio d'esordio quindi piuttosto complesso. Passa poi a KTM, incluso nel team Ajo che ha visto campione il fratello maggiore Brad, ma i risultati faticano ad arrivare (nel 2017 ricordiamo un infortunio che lo mette fuori causa per svariati GP). Bisogna aspettare il 2018 per il primo podio, e unico dell'anno, mentre nel 2020 mette a referto la prima vittoria mondiale, l'unica per Darryn Binder in tutte le categorie. Nel 2022 ecco il cambio che più di tutto forse segnerà la sua carriera: dopo Miller, diventa il secondo pilota dell'era moderna a fare il salto dalla Moto3 alla MotoGP. Rimarrà una sola stagione con RNF Yamaha, poi scenderà nella classe che aveva evitato, la Moto2, ma i risultati ahimè non miglioreranno e ancora non mancano alcuni infortuni che gli complicano la vita.

La sfida MotoAmerica 

La sua avventura Moto2 si conclude con tre GP d'anticipo per guai fisici, probabilmente era già tutto deciso anche se l'ufficialità è arrivata solo a dicembre. Darryn Binder chiude senza gloria l'esperienza nel Motomondiale e si concentra sul V2 di Celtic/Warhorse HSBK per la nuova sfida nella Supersport a stelle e strisce. Non ci vuole poi molto perché Binder inizi ad accumulare podi e vittorie a raffica. Nove successi, cinque secondi posti, due soli piazzamenti fuori dal podio e un appuntamento ancora da disputare, ma quanto fatto finora è stato più che sufficiente per lasciarsi alle spalle Josh Herrin di 60 punti, in terza piazza nella generale c'è finora la talentuosa Kayla Yaakov. Un'annata da incorniciare per Darryn Binder.

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Darryn Binder

diDiana Tamantini

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