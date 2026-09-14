Parabola stellare: Darryn Binder domina la Supersport USA, titolo al debutto!

Scommessa vinta: Binder lascia il Motomondiale, vola in MotoAmerica e conquista il titolo Supersport con un round d'anticipo. Che storia!

Darryn Binder fosse più prossimo al ritiro che a continuare da qualche altra parte. Invece ecco l'addio al Motomondiale per tentare il rilancio oltreoceano. Ecco infine che con un round d'anticipo arriva la consacrazione per lui, Ducati ed il team Celtic/Warhorse HSBK. Una parabola di rinascita, chissà se questo titolo sarà un primo passo per un rilancio mondiale, magari nelle derivate di serie come il fratello maggiore Brad... Campione MotoAmerica Supersport nell'anno di debutto, l'avreste mai detto? Alla fine del 2025 sembrava chefosse più prossimo al ritiro che a continuare da qualche altra parte. Invece ecco l'addio al Motomondiale per tentare il rilancio oltreoceano. Ecco infine che con un round d'anticipo arriva la consacrazione per lui, Ducati ed il team Celtic/Warhorse HSBK. Una parabola di rinascita, chissà se questo titolo sarà un primo passo per un rilancio mondiale, magari nelle derivate di serie come il fratello maggiore Brad...

Moto3, MotoGP, Moto2

Come tutti, l'approdo nel Motomondiale avviene in classe minore nel 2015 e con la difficile Mahindra, un biennio d'esordio quindi piuttosto complesso. Passa poi a KTM, incluso nel team Ajo che ha visto campione il fratello maggiore Brad, ma i risultati faticano ad arrivare (nel 2017 ricordiamo un infortunio che lo mette fuori causa per svariati GP). Bisogna aspettare il 2018 per il primo podio, e unico dell'anno, mentre nel 2020 mette a referto la prima vittoria mondiale, l'unica per Darryn Binder in tutte le categorie. Nel 2022 ecco il cambio che più di tutto forse segnerà la sua carriera: dopo Miller, diventa il secondo pilota dell'era moderna a fare il salto dalla Moto3 alla MotoGP. Rimarrà una sola stagione con RNF Yamaha, poi scenderà nella classe che aveva evitato, la Moto2, ma i risultati ahimè non miglioreranno e ancora non mancano alcuni infortuni che gli complicano la vita.

La sfida MotoAmerica