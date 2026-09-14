Continuano le difficoltà per il tre volte iridato Superbike, che anche a Misano non ha vissuto un weekend semplice: ormai per lui si tratta di attendere il 2027, quando in griglia ci sarà anche il suo "vecchio" rivale Bulega.

Yamaha si è confermata non competitiva anche nel recente Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nonostante la grande mole di lavoro portata avanti dalla casa di Iwata, la M1 col nuovo motore V4 continua a non permettere ai piloti di ottenere risultati importanti. A Misano Adriatico il migliore è stato Fabio Quartararo, decimo al traguardo domenica con 23"229 di stacco dal vincitore Marc Marquez. Tra i quattordici piloti "sopravvissuti" della gara anche Toprak Razgatlioglu , dodicesimo a 28"031 dalla vetta e a 4"126 da Brad Binder, undicesimo. Ritirati Jack Miller e Alex Rins con le altre Yamaha presenti sulla griglia.

MotoGP Misano: Razgatlioglu sconsolato

Il tre volte campione del mondo Superbike sottolinea che il motore è il limite più grande della sua M1, dato che gli impedisce di poter battagliare con i suoi avversari: "A Misano mi divertivo di più in Superbike - riporta Speedweek - perché ero sempre davanti; ora non posso divertirmi, perché la moto non è veloce. Spingo al massimo in ogni giro, ma tutto quello che guadagno in curva lo perdo subito sui rettilinei. È così a ogni giro, e distruggo la gomma anteriore. Ecco come si svolgono le mie gare, è dura. Non supero mai nessuno. Ho un vantaggio in frenata, ma non riesco a tenere il passo sui rettilinei".

Yamaha M1, il problema è il motore: Razgatlioglu spiega la situazione

Razgatlioglu era un maestro delle frenate in SBK e sta cercando di sfruttare quella sua abilità anche in MotoGP, però non disporre di un motore performante lo penalizza tantissimo. Un altro aspetto che continua a essere un suo difetto è la qualifica: "Il mio ritmo era molto simile a quello di Fabio, il che rappresenta un grande passo avanti. Se fossi partito 12° o 13°, sarebbe stato facile entrare nella top 10, ma sono partito dall'ultima posizione e non sono riuscito a sorpassare nessuno. Fatico in qualifica perché non riesco a migliorare il mio tempo sul giro con le gomme posteriori morbide".

In Austria si concentrerà sul cercare di essere più veloce sul giro secco, una cosa che continua a mancargli un questo suo primo anno di MotoGP. Anche se nel 2027 sarà tutto diverso e dovrebbe avere più chance di mostrare il suo potenziale, ora Toprak è focalizzato sul 2026 e intende crescere prima della fine del campionato.

Nel 2027 arriva Bulega: il commento di Toprak

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia del trasferimento di Nicolò Bulega dal Mondiale Superbike alla MotoGP nel 2027 . Nessuna sorpresa, ormai era risaputo da tempo, ma l'ufficialità è servita anche a raccogliere un po' di opinioni al Misano World Circuit nel weekend.

Ovviamente, Razgatlioglu è stato uno dei piloti interpellati sull'argomento e si è detto felice di ritrovare quello che è stato il suo rivale nei campionati SBK 2024 e 2025: "Ho sempre detto che merita la MotoGP, perché ha uno stile adatto. Ha quasi vinto il titolo della Superbike, ha imparato tanto lì e adesso il passaggio in MotoGP avviene nel momento perfetto. Ci saranno le moto 850 e le gomme Pirelli, lui ha già fatto molti test e sembra che sia già pronto per correre. Sono contento per lui e spero che continueremo a battagliare in MotoGP".

Toprak ha sottolineato che Bulega ha fatto test con la Ducati 850 e le gomme Pirelli in quanto tester della casa di Borgo Panigale, quindi dovrebbe avere un vantaggio iniziale. Vedremo se questo porterà il futuro pilota del team Pertamina VR46 a imporsi ad alti livelli in MotoGP o se sarà destinato comunque a faticare. E vedremo anche se El Turco potrà finalmente esprimere il suo valore con una Yamaha totalmente nuova e le nuove gomme.