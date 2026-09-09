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Bulega in MotoGP, ma Italia ancora forte in Superbike: chi raccoglierà la sua eredità

Superbike
di Matteo Bellan
mercoledì, 09 settembre 2026 alle 13:15
Bulega, Montella, Surra, Baldassarri piloti del Mondiale Superbike
Bulega in MotoGP con VR46: ma in Superbike altri piloti italiani andranno forte
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Bulegas nel box VR46 MotoGP l'anno prossimo, però nel WorldSBK ci sono altri italiani pronti ad essere grandi protagonisti: alcuni stanno già raccogliendo ottimi risultati.
Oggi il team Aruba.it Racing - Ducati ha annunciato che Nicolò Bulega se ne andrà al termine della stagione Superbike 2026. Nessuna sorpresa, era risaputo da tempo il suo passaggio in MotoGP nel 2027 con il team Pertamina Enduro VR46, anch’esso confermato ufficialmente stamattina. Un passaggio che farà da campione del mondo, visto che in classifica ha un vantaggio enorme su Iker Lecuona e probabilmente potrà festeggiare già nel prossimo round al Cremona Circuit (25-27 settembre). A Magny-Cours ha fatto tripletta di vittorie, oltre alla pole position, ma non è stato l’unico italiano a brillare.

Superbike, Montella e team Barni verso la storia

Yari Montella sul podio Superbike a Magny-Cours
Superbike: Yari Montella e team Barni verso la storia
Anche nel round in Francia c’è stata la conferma di Yari Montella, quarto in Gara 1 e poi sul terzo gradino del podio sia in Superpole Race sia in Gara 2. Il pilota del Barni Spark Racing Team è ormai una certezza della griglia SBK. Dopo un 2025 da rookie con tanti errori dovuti all’inesperienza e alla troppa voglia di fare bene, nel 2026 è maturato e ha conquistato la bellezza di 13 podi. Occupa la terza posizione nella classifica generale e ha la concreta possibilità di riuscire a mantenerla fino alla fine. Il suo vantaggio su Alex Lowes (Bimota) è di 46 punti, quello su Sam Lowes (Ducati Elf Marc VDS) di 49.
Mancano tre round (Cremona, Estoril, Jerez) e il pilota campano vuole regalare a sé e alla squadra di Marco Barnabò un traguardo che nel 2025 era sfuggito a Danilo Petrucci, infortunato proprio quando sembrava destinato a chiudere terzo, piazzamento finale mai raggiunto né da lui né da nessun altro pilota del Barni Spark Racing Team. Montella sta già facendo la storia della formazione bergamasca con i tanti podi conquistati e potrebbe mettere anche la ciliegina sulla torta. Poi, nel 2027, potrà essere ancora più forte.

Surra, il rookie SBK che ha riportato in alto Motocorsa

Alberto Surra seduto nel box Motocorsa Racing Team Superbike
Surra, il rookie SBK che ha riportato in alto Motocorsa
A Magny-Cours ottimo weekend anche di Alberto Surra, esordiente nel Mondiale Superbike. Dopo un inizio di apprendimento, ha cambiato marcia e sta riuscendo a conquistare con abbastanza costanza degli ottimi risultati con la Ducati Panigale V4 R del team Motocorsa Racing. Il dopo-Bassani non è stato semplice per la squadra di Lorenzo Mauri, che né con Michael Ruben Rinaldi né con Ryan Vickers aveva ottenuto i risultati sperati. Ci sta pensando il 22enne piemontese, che in Francia è arrivato ottavo in Gara 2, poi quarto in Superpole Race e quinto in Gara 2.
Surra era al rientro dopo aver superato la lieve borsite alla spalla destra che lo aveva costretto a non gareggiare a Donington Park. Magny-Cours porta bene al pilota italiano, che proprio lì aveva ottenuto il primo podio nel Mondiale Supersport nel 2025: era al debutto e subito fu in grado di salire sul terzo gradino con la Yamaha R9 del team Evan Bros, che lo aveva chiamato per sostituire l'infortunato Aldi Satya Mahendra negli ultimi round del calendario. In classifica generale è nono, davanti di un punto al due volte campione del mondo SBK Alvaro Bautista e a -6 da Garrett Gerloff (Kawasaki). Il potenziale per chiudere la stagione in top 10 c’è, vedremo con quale piazzamento finale.

Baldassarri e Go Eleven: rinnovo in arrivo?

Lorenzo Baldassarri pilota Go Eleven Superbike esce dal box
Baldassarri e Go Eleven promossi nel 2026
Weekend complessivamente positivo anche per Lorenzo Baldassarri: P6 in Gara 1, P7 in Superpole Race, P4 in Gara 2. Non è mancato un po’ di brivido. Sabato era caduto durante il Warm Up Lap, poi fortunatamente era risalito sulla sua Ducati ed era partito regolarmente; sabato nel primo giro dell’ultima manche ha avuto un contatto con Xavi Vierge, perdendo l’ala sinistra e un pezzo di carena della moto: nonostante qualche difficoltà con l’anti-impennamento e nelle curve a sinistra, è riuscito a dare spettacolo. Se migliora un po’ a inizio gara, può essere più vicino alla zona podio nei prossimi round.
In classifica generale occupa il sesto posto, con 2 punti di vantaggio su Axel Bassani e 27 di distacco da Sam Lowes. Considerando i dubbi che c’erano su di lui quando il team Go Eleven lo ha ingaggiato, si può dire che stia sorprendendo positivamente. A volte poteva ottenere di più, però il suo 2026 è assolutamente promosso e il rinnovo del contratto con la squadra di Gianni Ramello sarebbe meritato.

Superbike, arriva anche Morbidelli

Montella, Surra e Baldassarri sono piloti da tenere d'occhio anche per il 2027, ovviamente. Yari ha già rinnovato il contratto, presto dovrebbero farlo anche i due connazionali. Non è ancora ufficiale, ma il team Aruba.it Racing – Ducati sostituirà Bulega con Franco Morbidelli, in arrivo dalla MotoGP. Esce un italiano e ne entra un altro. Sulla griglia SBK 2027 ci sarà ancora una bella pattuglia di piloti italiani a guidare delle Ducati Panigale V4 R. Tutti avranno il potenziale per essere competitivi. Morbidelli avrà una pressione particolare, essendo nella squadra ufficiale come erede diretto di Bulegas.
Sperano di poter dire la loro anche Axel Bassani e Andrea Locatelli, entrambi reduci da un weekend negativo in Francia. La situazione del secondo è decisamente peggiore, dato che la Yamaha R1 si è rivelata meno competitiva della Bimota KB998 Rimini nel Mondiale 2026. Vedremo se con il lavoro, le nuove regole e le nuove gomme Michelin ci saranno dei passi in avanti in futuro. Bassani e Locatelli hanno dimostrato di poter lottare per il podio in passato, sarebbe bello vederli costantemente in buone posizioni.

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Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

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