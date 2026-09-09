Marquez cambia strategia: cosa si nasconde dietro la foto del braccio

Marc Marquez ha ripetutamente affermato di non voler più parlare del suo braccio destro. Tuttavia, la pubblicazione di una foto su Instagram mostra la sua spalla destra malconcia, lasciando spazio a mille dibattiti. Ma dietro la scelta del fuoriclasse della MotoGP, potrebbe nascondersi una strategia ben precisa...

La cura dell'immagine pubblica

Dietro Marc Marquez c'è uno staff che non lascia nulla al caso. Ogni foto pubblicata sui social, ogni frase rilasciata ai followers, le interviste fuori dal paddock... nulla è lasciato al caso. Questo vale per ogni aspetto della sua vita. Marc Marquez ha sempre cercato di tenere nascosto il vero problema al braccio destro, soprattutto dopo l'ultimo incidente a Mandalika, cercando di sminuire l'accaduto e i postumi dell'operazione. Ma in pista era evidente che il nove volte iridato avesse problemi di guida, soprattutto nelle curve a destra e sulle piste in senso orario.

Negli ultimi anni Marc Marquez e suo fratello Alex hanno intensificato gli sforzi sulla propria immagine pubblica. Tanto da fondare la società di management Vertical, insieme al loro manager Jaime Martinez, per fornire supporto legale e finanziario agli atleti, oltre a gestire la comunicazione, le sponsorizzazioni e curarne l'immagine. Fatta questa premessa, la foto del braccio che ha pubblicato il fenomeno di Cervera non è stata sicuramente una cosa improvvisata. Bensì si tratta di un cambio di strategia, dopo che il pilota ha ripetutamente dichiarato di volersi lasciare alle spalle l'argomento.

La famigerata foto del braccio

Il cambio di rotta è da far risalire al weekend di MotoGP a Silverstone, quando Marc Marquez ha riscontrato più difficoltà del previsto, mettendo a nudo le sue debolezze fisiche. Nono posto nella Sprint, con un gap di 14 secondi dal vincitore Jorge Martin; settimo in gara, con un ritardo di circa 10 secondi. In quell'occasione non ha voluto indicare il braccio come causa principale della prestazione opaca. Non ha mai cercato alibi. "La colpa è mia. È così e devo farmene una ragione. È una questione di resistenza".

Tuttavia il GP di Silverstone ha messo in chiaro che Marquez ha dei limiti fisici abbastanza seri. Le condizioni del braccio e della spalla influiscono direttamente sulle prestazioni e i risultati. "Marc ha accettato che le persone continueranno a fargli domande sul suo braccio e vuole essere trasparente. Vuole che le persone vedano ciò che lui vede ogni giorno allo specchio e si facciano un'idea della sua situazione reale", ha rivelato una fonte interna a Motorsport-Total.com.