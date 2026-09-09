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Di Giannantonio sul filo del rasoio: "Se sbagli è finita"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 09 settembre 2026 alle 10:44
Di Giannantonio Fabio
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Fabio Di Giannantonio sta disputando la sua ultima stagione in MotoGP con la Ducati del team satellite VR46. Dal 2027 passerà alla KTM Factory Racing, al fianco di Alex Marquez. Sarà la sua prima avventura con una squadra ufficiale, la prima e forse ultima grande occasione della sua carriera da pilota.

Dal 'quasi out' ad un team factory

'DiGgia' compirà 28 anni ad ottobre, sta disputando la sua quinta stagione in MotoGP. Ha compiuto l'esordio con il team Gresini nel 2022, l'anno dopo ha rischiato di restare fuori dai giochi. Poi la prima vittoria in Qatar ha dato una svolta al destino, convincendo la squadra di Valentino Rossi ad ingaggiarlo per un anno. In breve ha conquistato la fiducia della VR46 Racing e dopo pochi mesi ha firmato un contratto biennale. E quest'anno è in corsa per il titolo mondiale, anche se la sfida si preannuncia molto difficile contro le Aprilia e il fuoriclasse Marc Marquez.
Fabio sta per imboccare una nuova strada professionale, motivo per cui ha ripercorso alcuni momenti personali ai microfoni del sito MotoGP.com. Persona molto schiva e riservata, critico con se stesso, sa bene ciò che desidera. "Direi di essere un sognatore. Amo sognare e lavorare per realizzare i miei sogni", ha dichiarato Di Giannantonio. "Per me, la MotoGP è vita. Corri in moto e viaggi in tutto il mondo, cercando di essere il migliore su ogni pista, in ogni paese. Non si tratta solo di stare in sella e spingere al limite. Si tratta di essere un atleta, di essere il miglior pilota possibile".
Fabio Di Giannantonio

Il difficile cammino di Fabio

La stagione 2026 si sta rivelando la migliore dal suo ingresso in MotoGP. Una vittoria e due podi nelle gare domenicali, cinque podi nelle Sprint, quarto posto in classifica generale. Il recente trionfo a Barcellona ha dato entusiasmo ed ulteriore spinta al sogno iridato. Però 'Diggia' non dimentica i tanti momenti difficili in carriera. "Non devi mai mollare, questa è la verità più importante. Devi lavorare su te stesso. Cercare di migliorare. E se credi di potercela fare, è solo questione di tempo. Ma non arriva da sola, arriva con il duro lavoro".
Ogni rinnovo di contratto è stato sudato, guadagnato, meritato. "Quando sei sul filo del rasoio tra l’essere dentro e fuori, nel mio caso, dalla MotoGP, è piuttosto dura, perché non puoi permetterti errori. Se commetti un errore è finita. È stata dura, ma mi ha anche mostrato un lato di me che non sapevo di avere. Posso essere molto forte sotto pressione".
C'è qualcosa che Fabio trova particolarmente emozionante ad ogni Gran Premio. "Quando vedo i bambini fuori dal box è incredibile. A volte mi fermo a parlare con loro; è fantastico vedere questi piccoli che fanno il tifo per te o cercano di sostenerti, perché anch'io ero uno di loro. Questo mi fa sentire davvero piccolo, anche adesso".

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Fabio Di Giannantonio

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