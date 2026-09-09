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Motocross, tutto sul GP Cina: titoli in ballo, debutti storici, orari TV e streaming

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 09 settembre 2026 alle 11:36
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Il Mondiale Motocross prossimo al GP di Cina, avremo il campione MX2? Protagonisti, classifiche e orari.
In MXGP è scattata la festa per il 6° titolo di Jeffrey Herlings, il primo con Honda per l'asso olandese. In MX2 invece la battaglia è ancora aperta, ma Guillem Farres ha il primo match point per chiudere i conti: con un vantaggio di 50 punti su McLellan, gli basta guadagnarne altri 10 per conquistare la corona iridata con un round d'anticipo. Il GP di Cina dei prossimi giorni, penultimo evento di questo Mondiale Motocross 2026, può rivelarsi un capitolo determinante anche per la lotta nella classe 250.
Ma sarà anche un momento storico per il paese ospitante, visto che assisteremo allo storico debutto di un marchio di casa, JHL MOTO, in attesa dell'arrivo di KOVE e ZXMOTO a tempo pieno dal 2027. Come finirà? Di seguito gli orari del round Motocross a Shanghai: tutte le gare saranno visibili in diretta in abbonamento su mxgp-tv.com, Discovery +, su Sky Italia solo le gare MXGP, mentre Rai Sport trasmetterà Gara 2 MX2 e Gara 2 MXGP in differita lunedì mattina.

Le classifiche di campionato

MXGP World Championship: 1. Jeffrey Herlings (NED, Honda), 855 punti; 2. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), 699 p.; 3. Tim Gajser (SLO, Yamaha), 659 p.; 4. Lucas Coenen (BEL, KTM), 566 p.; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 559 p.; 6. Tom Vialle (FRA, Honda), 545 p.; 7. Ruben Fernandez (ESP, Honda), 523 p.; 8. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), 449 p.; 9. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), 428 p.; 10. Pauls Jonass (LAT, Kawasaki), 366 p.
MX2 World Championship: 1. Guillem Farres (ESP, Triumph), 806 punti; 2. Camden Mc Lellan (RSA, Triumph), 756 p.; 3. Sacha Coenen (BEL, KTM), 746 p.; 4. Simon Laengenfelder (GER, KTM), 726 p.; 5. Liam Everts (BEL, Husqvarna), 696 p.; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, Yamaha), 607 p.; 7. Karlis Alberts Reisulis (LAT, Yamaha), 502 p.; 8. Valerio Lata (ITA), 414 p.; 9. Julius Mikula (CZE, KTM), 383 p.; 10. Mathis Valin (FRA), 352 p.

Gli orari del GP Cina 

Sabato 12 settembre
9:25 MX2 Qualifying Race
10:10 MXGP Qualifying Race
Domenica 13 settembre
6:15 MX2 Gara 1
7:15 MXGP Gara 1
9:10 MX2 Gara 2
10:10 MXGP Gara 2

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