Mondiale MX, il calendario 2027: date, circuiti, tre GP italiani e round misteriosi

Pubblicata una prima stesura del calendario del Mondiale Motocross 2027. Tre tappe italiane, alcuni round ancora da chiarire: ecco date e circuiti.
Con la stagione 2026 ormai agli sgoccioli, sembra sia già il momento di dare un'occhiata al Mondiale Motocross 2027. Venti appuntamenti MXGP
sparsi in giro per il mondo, partendo il prossimo febbraio dall'Andalucia per finire ad inizio ottobre in Svizzera, con uno degli eventi però ancora da confermare. Nel corso dell'anno, a luglio, ci sarà anche il Mondiale Motocross Junior, mentre a stagione conclusa tornerà il Motocross delle Nazioni, stavolta però ad Assen, nei Paesi Bassi. A ridosso del GP di Cina
, penultimo evento di questa stagione, diamo una prima occhiata a come potrebbe essere il prossimo Mondiale delle ruote tassellate, tra MXGP ed MX2, categoria femminile, europei.
In programma nella prima parte di campionato ben tre appuntamenti italiani: confermatissimo Montevarchi a fine marzo dopo il ritorno quest'anno, rimangono poi le trasferte a Riola Sardo e Pietramurata. Cambia il circuito del GP di Francia: lasciato Lacapelle Marival (teatro quest'anno del grave incidente di Benistant
, con polemiche annesse), ecco che ritorna Saint Jean d'Angely, che ospitato il Mondiale Motocross nel 2025. Da confermare poi dove si disputerà il GP di Spagna del 18 aprile, stesso discorso per il GP Portogallo del 23 maggio, per il citato evento in Svizzera di fine stagione, ma c'è anche un "GP misterioso" inserito per il 12 settembre ma senza sapere né circuito né stato ospitante. Il Mondiale Femminile WMX inizierà assieme a quello maschile proprio in Andalucia, cinque evento di cui l'ultimo ad inizio settembre in Turchia, in parallelo poi non mancano anche le varie classi dell'Europeo. Di seguito tutte le date ed i circuiti finora ufficializzati, ma come sempre non mancheranno cambiamenti col passare dei mesi.
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