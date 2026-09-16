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Tenetela d'occhio: Lachlan Turner, regina del Motocross USA, sbarca nel Mondiale!

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 16:18
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In un 2026 stellare, ecco il "regalo mondiale": Lachlan Turner debutterà nella serie WMX iridata tra pochi giorni in Australia.
Ha appena vinto il suo terzo titolo AMA WMX e s'è assicurata la vittoria anche in Ezilift MXW, il campionato Motocross femminile australiano. Lachlan Turner, classe 2007 di Gardnerville, Nevada, ora si mette alla prova con il debutto nel Mondiale in occasione del round del prossimo weekend a Darwin, in Australia. "Qui ci divertiamo" ha scritto Monster Energy Yamalube Yamaha Team (con cui ha vinto il titolo australiano) per commentare questa opportunità, ma chiaramente l'emozione sarà alle stelle, visto che si metterà alla prova con le protagoniste del motocross a livello internazionale. Due le ha già conosciute, la bicampionessa in carica Lotte van Drunen e l'attuale leader iridata Daniela Guillen, reduci da super wild card da podio in AMA WMX. Ora è "LaLa" che in un certo senso ricambia il favore, passando dal cross femminile a stelle e strisce (col team Altus Motorsports bLU cRU Yamaha) ad una visita al Mondiale Femminile. Interessante poi evidenziare che Turner avrà a disposizione la YZ 250F del 2027 per la sua sfida sul prestigioso palcoscenico internazionale.

La prima occhiata della regina del Motocross USA al Mondiale WMX 

All'orizzonte per Turner c'è il debutto Supercross in una "gara ibrida" in occasione dell'ultimo round SMX USA. Sarà infatti la prima volta in assoluto per le crossiste su un tracciato ufficiale della finale del campionato 2026, mettendosi alla prova in un mix di alta velocità tipica del motocross outdoor e di ostacoli tecnici e salti tipici del Supercross indoor. Non solo: in seguito la ritroveremo nell'ultimo round del campionato australiano (AUSX) alla fine di quest'anno, direttamente nella categoria maschile dove già corre il fratello Lux (anche lui crossista professionista, che dopo un'occhiata nel 2025 ha debuttato a tempo pieno nella classe SX2 con Monster Energy Yamalube Yamaha). Prima di allora però c'è il Mondiale WMX: "LaLa" Turner e Yamaha faranno capolino per la prima volta con l'obiettivo che non rimanga un evento a sé, ma da ripetere più volte nel 2027, compatibilmente con possibilità e soprattutto calendari (qui la prima stesura delle tappe del Mondiale MX 2027).

La nota Yamaha sulla sua campionessa 

"Settimana di gare per Lachlan Turner e la squadra. Qui ci divertiamo" si legge nella nota ufficiale Monster Energy Yamalube Yamaha sul nuovo impegno con la campionessa USA. "Ovviamente quando vai a correre, l'obiettivo è vincere, ma quando abbiamo pianificato questa affare per LaLa, era anche per permetterle di fare alcune gare divertenti, di mettersi alla prova su piste diverse e disputare le gare MXGP che il calendario le permette. Quest'anno corriamo in l'Australia, ma speriamo che ci siano anche gare europee nel 2027. Correrà a Darwin in MXGP, poi volerà direttamente negli Stati Uniti per l'ultimo round SMX, in cui le donne correranno per la prima volta. Dopo aver dominato sia il WMX australiano e aver vinto il titolo americano WMX per la terza volta, questo sarà un bel weekend per godersi la gara, la nuova competizione e le nuove tracce senza la grande pressione di un campionato in palio. La WMX sta crescendo rapidamente in tutto il mondo e siamo così entusiasti di poterla fare con LaLa. Questo weekend avrà il numero 9 e correrà la nuovissima YZ 250F del 2027".

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