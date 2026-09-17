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Brutto incidente con la Ducati 850cc: Bulega finisce in ospedale, ma per i test è OK

MotoGP
di Luigi Ciamburro
giovedì, 17 settembre 2026 alle 9:26
Nicolò Bulega
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Attimi di paura in casa Ducati. Nicolò Bulega ha subito un incidente con il prototipo MotoGP da 850cc durante un test privato al Mugello. Il campione della Superbike è stato trasferito in ospedale per accertamenti, ma non è niente di grave. Bulega sarà infatti regolarmente in pista lunedi 21 settembre nei test MotoGP in Austria.

La caduta al Mugello

L'incidente è avvenuto il secondo e ultimo giorno di test, intorno alle ore 12:00. Secondo le prime indiscrezioni, Bulega ha subito un duro highside che l'ha sbalzato dalla moto all'Arrabbiata 2. Considerando la velocità in quel tratto di pista, l'incidente ha inizialmente suscitato grande preoccupazione. Tuttavia, gli esami in ospedale hanno dato esito negativo e Nicolò non ha riportato fratture né gravi ferite. Il 26enne pilota emiliano ha lasciato poco dopo l'ospedale ed è ritornato a casa.
Test MotoGP interrotto per la Casa di Borgo Panigale, che lavora sul doppio fronte 2026-2027. Da un lato c'è un titolo mondiale in corso da conquistare, dall'altro un prototipo completamene nuova da sviluppare in vista della prossima stagione. Bulega esordirà in classe regina con il team satellite VR46 di Valentino Rossi, ma già da tempo sta guidando lo sviluppo della GP27. Merito anche della sua conoscenza delle gomme Pirelli, utilizzate nel WorldSBK già da molti anni.
Bulega Nicolò

Bulega OK per l'Austria

La caduta al Mugello non influisce sui test MotoGP, La prossima uscita con la Desmosedici GP27 è prevista al Red Bull Ring, in Austria, il lunedì dopo il Gran Premio. Nicolò sarà regolarmente in pista insieme a Marc Marquez e Fermin Aldeguer. Poi nel week end successivo (25 al 27 settembre) a Cremona Bulega avrà il secondo match point per conquistare il Mondiale Superbike che ha letteralmente dominato.
Una carriera davvero versatile quella di Bulega. Dopo anni difficili in Moto3 e Moto2, è passato al Mondiale Supersport nel 2022. Lì ha compiuto la sua svolta con la Ducati. È diventato campione del mondo nel 2023, poi è passato alla squadra ufficiale Superbike e si è classificato secondo sia nel 2024 che nel 2025. Bulega sta dominando il campionato attuale ed è ad un passo dal titolo iridato. Allo stesso tempo è sempre più coinvolto nel programma di sviluppo MotoGP della Ducati.

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Nicolò Bulega

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