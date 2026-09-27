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Superbike, Barni fa poker: è il miglior team indipendente anche nel 2026

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 27 settembre 2026 alle 13:04
Marco Barnabò e Yari Montella sulla griglia Superbike al Cremona Circuit
Barni Spark Racing Team si conferma la migliore squadra indipendente Superbike
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La squadra di Barbabò si conferma la numero 1 tra le private SBK anche in questa stagione: merito soprattutto dei risultati di Montella, ma anche Bautista ha cercato di dare il massimo per fare la sua parte.
Barni Racing è matematicamente il best independent team del Mondiale Superbike 2026. Dopo la Superpole Race disputata al Cremona Circuit il titolo è ufficialmente nelle mani della squadra guidata da Marco Barnabò, che lo conquista per il terzo anno consecutivo e per la quarta volta nella sua storia nella categoria. Il primo risale al 2018 con Xavi Fores come pilota, oggi è la coppia composta da Yari Montella e Alvaro Bautista ad aver confermato che la formazione bergamasca è la migliore tra le quelle indipendenti.

Superbike, Barni Spark Racing Team: Montella brilla, Bautista fatica

Barni Spark Racing Team campione indipendente SBK 2026
Barnabò festeggia per la quarta volta nella storia in SBK
Aver conquistato il titolo al Cremona Circuit nel round SBK di casa è sicuramente una grande soddisfazione per il Barni Spark Racing Team, che nella classifica generale è arrivato a 378 punti dopo la Superpole Race con 14 podi totali. Ben 159 i punti di vantaggio su Elf Marc VDS, che schiera il solo Sam Lowes. Terzo posto per Go Eleven, che con Lorenzo Baldassarri ne ha accumulati 184 finora (-194 rispetto alla squadra di Barnabò).
A fare la differenza nel 2026 sono stati soprattutto i fantastici risultati di Montella, maturato molto rispetto a un 2025 da rookie che non aveva soddisfatto né lui né il team. Il fatto che il campano occupi anche il terzo posto della classifica generale piloti, con tredici podi totali, dice molto della sua crescita. Se riuscisse a conquistare la medaglia di bronzo, sarebbe un risultato storico sia per lui sia per il Barni Spark Racing Team, che non ha mai piazzato un pilota al terzo posto e che vuole riscattarsi dopo averlo perso in maniera sfortunata con Danilo Petrucci nel 2025.
Se Montella ha brillato in questo Mondiale 2026, invece Bautista ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative. Condizionato dalla solita zavorra da 6-7 chilogrammi posizionata sulla sua Ducati Panigale V4 R, il 41enne spagnolo non è riuscito a portare i risultati attesi (un solo podio, nel primo round in Australia) e molto probabilmente perderà il posto in squadra a favore di Xavi Vierge, oggi in Yamaha e vicino a firmare un contratto per il 2027 con Barnabò. Un peccato vedere così in difficoltà un due volte campione del mondo Superbike.

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diMatteo Bellan

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