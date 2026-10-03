Honda, hai visto? Moreira fa la storia a Motegi, podio Sprint “a ritmo di samba”

Diogo Moreira "a ritmo di samba" scrive un altro pezzetto di storia col risultato nella MotoGP Sprint a Motegi.

Diogo Moreira, e un altro pezzetto di storia che si aggiunge. L'ultimo podio di Barros, tra l'altro una vittoria, risale ad aprile 2005 ad Estoril nel Gran Premio del Portogallo: parliamo di GP, allora non c'erano certo le Sprint, ma è pur sempre un digiuno interrotto per il suo paese. In maniera fortunosa, ma la sua gara ( Un altro precedente di Alex Barros battuto e aggiornato dal suo erede, e un altro pezzetto di storia che si aggiunge. L'ultimo podio di Barros, tra l'altro una vittoria, risale ad aprile 2005 ad Estoril nel Gran Premio del Portogallo: parliamo di GP, allora non c'erano certo le Sprint, ma è pur sempre un digiuno interrotto per il suo paese. In maniera fortunosa, ma la sua gara ( qui cronaca e risultati ) era stata notevole, anche se in pista il primo storico podio del brasiliano è stato "regalato" dai track limits che hanno penalizzato Martin e Bastianini (il più amareggiato, visto che ha perso il podio). Il pilota LCR Honda però era arrivato al traguardo in 4^ posizione, nettamente miglior Honda di questa mini-gara MotoGP a Motegi, con festa di squadra e l'abbraccio con l'amico Marc Marquez vincitore della corsa. Sarà magari la spinta che può "convincere" Honda a dargli la sella nel team factory nel 2027? Ancora infatti non è stato ufficializzato chi sarà il compagno di squadra di Quartararo tra lui ed il rookie Alonso...

La fortuna aiuta gli audaci

"Quando ho visto l'incidente alla curva 3, mi sono detto che oggi era il giorno giusto, dovevo spingere" ha dichiarato a caldo Diogo Moreira al parco chiuso prima del podio. "Giro dopo giro mi sentivo sempre meglio con la moto e cercavo di salvare le gomme per la fine. All'ultimo giro ho visto che Martin e Bastianini hanno toccato il verde, e mi sono detto sì, forse siamo sul podio!" Così è stato, la conferma arriva poco dopo aver passato la linea del traguardo. Festa grande in LCR Honda, Lucio Cecchinello non sta nella pelle. "Non lo potevo immaginare" ha dichiarato a motogp.com subito dopo la fine della gara. "Certamente abbiamo avuto fortuna, ma anche fatto una gara incredibile, con un gran passo. Ad essere sincero non ci aspettavamo che potesse fare quei tempi, soprattutto nella seconda parte di gara, ma ha gestito benissimo le gomme, cosa che ci preoccupava molto. È fantastico! Se lo meritava, sono felice per lui e per tutta la squadra." Domani sicuramente nessuno vorrà sbagliare, la gara sarà più lunga e bisognerà fare ancora più attenzione alle gomme, ma possiamo attenderci altre sorprese.